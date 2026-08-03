'క్షమాపణలు చెబితే సరిపోదు- బాధ్యత వహించాలి'- మోదీ పోస్ట్ తొలగింపుపై మెటాతో బీజేపీ ఎంపీలు!
అభ్యంతరకరమైన ఇతర కంటెంట్ను ఆన్లైన్లో అలాగే ఉంచి ఈ వీడియోపై మాత్రం ఎందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు? అని మెటా అధికారులను ప్రశ్న
Parliamentary Panel on Meta ((ANI (FILE PHOTO)))
Published : August 3, 2026 at 7:58 PM IST
Parliamentary Panel on Meta : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధికారిక ఫేస్బుక్ పోస్టు తొలగింపు వ్యవహారంలో తాజాగా మెటా అధికారులను బీజేపీ ఎంపీలు ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. "ప్రధాని వీడియోను ఎందుకు తొలగించారు? ఇందుకు ఎవరు అనుమతి ఇచ్చారు? అభ్యంతరకరమైన ఇతర కంటెంట్ను ఆన్లైన్లో అలాగే ఉంచి ఈ వీడియోపై మాత్రం ఎందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు?" అని మెటా అధికారులను ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలో పొరపాటు జరిగిందని మెటా అధికారులు క్షమాపణలు చెప్పారు. అయితే, క్షమాపణలు చెబితే సరిపోదని బాధ్యత వహించాలని ఎంపీలు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.