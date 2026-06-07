'పేపర్ లీక్ అంటే ఏంటో చెప్పండి'- ఎన్టీఏపై పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ ఆగ్రహం
నీట్ పరీక్ష నిర్వహణపై ఎన్టీఏకు ప్రశ్నావళి పంపిన పార్లమెంటరీ ప్యానెల్- ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్ సిస్టమ్పై సీబీఎసీని నిలదీసిన పార్లమెంటరీ ప్యానెల్- ఓఎస్ఎమ్ టెండర్ల ఆక్రమాలపై సీబీఎసీకి ప్రశ్నావళి
Published : June 7, 2026 at 7:19 PM IST
NEET Paper Leak 2026 : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న నీట్-యూజీ పేపర్ లీక్, CBSE ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్ సిస్టమ్ పరిణామాలపై పార్లమెంటరీ స్థాయీ సంఘం ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది. పేపర్ లీక్ అంటే ఏమిటో స్పష్టమైన నిర్వచనం ఇవ్వాలని NTAను సూటిగా ప్రశ్నించింది. NTA ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఎప్పుడైనా పేపర్ లీక్లు జరిగాయా? లేదా? అనే విషయాన్ని స్పష్టం చేయాలని కోరింది. నీట్ పేపర్ లీక్తోపాటు CBSE ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్ విధానంలో అక్రమాలపై పార్లమెంటరీ స్థాయీ సంఘం విచారణ జరుపుతోంది. నీట్ పేపర్ లీక్ కాలేదని, కేవలం ఒక గెస్ పేపర్లోని కొన్నిప్రశ్నలు మాత్రమే సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ అయ్యాయని NTA బృందం స్థాయీసంఘానికి వివరించింది. NTA సమాధానంపై అసహనం వ్యక్తంచేసిన స్థాయీ సంఘం, పేపర్ లీకేజీపై NTAకు ఉన్న అవగాహనపై సుదీర్ఘ ప్రశ్నావళిని జారీ చేసింది. రేపటిలోపు వాటికి లిఖితపూర్వక సమాధానాలు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. OSM విధానానికి సంబంధించి CBSEకి కూడా ప్రశ్నావళిని పంపించింది. ఈనెల పదో తేదీ వరకు సమాధానం చెప్పాలని స్థాయీ సంఘం సూచించింది.