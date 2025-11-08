ETV Bharat / bharat

డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు

పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు తేదీలు ఖరారు- కిరణ్ రిజిజు ట్వీట్

Parliament Winter Session
Parliament Winter Session (Source : Sansad TV)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Parliament Winter Session 2025 : పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల తేదీలు ఖరారయ్యయి. డిసెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు శనివారం ప్రకటించారు. డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి 19వ తేదీ వరకు శీతాకాల సమావేశాల వరకు జరుగుతాయని వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్​ ఎక్స్​ వేదికగా పలు వివరాలు పంచుకున్నారు.

డిసెంబర్‌ ఒకటో తేదీ నుంచి 19వ తేదీ వరకు పార్లమెంటు సమావేశాలు నిర్వహించాలనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆమోదం తెలిపినట్లు కిరణ్ రిజిజు చెప్పారు. రాబోయే పార్లమెంట్​ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రజాస్వామ్య విలువలను బలోపేతం చేసే అర్థవంతమైన ఫలితాలను నిర్ధరించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయని ఆయన చెప్పారు.

"భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపదీ ముర్ము 2025 డిసెంబర్ 1 నుంచి 2025 డిసెంబర్ 19 వరకు పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనను ఆమోదించారు. మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసే, ప్రజల ఆకాంక్షలకు సేవ చేసే నిర్మాణాత్మక & అర్థవంతమైన సమావేశాలను ఆశిస్తున్నాం"
-- కిరణ్ రిజిజు, పార్లమెంటు వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి

అయితే జులై 21వ తేదీన ప్రారంభమైన పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు, షెడ్యూల్ ప్రకారం ముగియడానికి ఒక రోజు ముందుగా ఆగస్టు 21వ తేదీన ముగిశాయి. లోక్‌సభ, రాజ్యసభ రెండు కూడా నిరవధికంగా వాయిదా పడ్డాయి. వర్షాకాల సమావేశాల్లో 32 రోజుల పాటు 21 రోజులపాటు సభలు నడిచాయి. బిహార్‌లో ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సారాంశ సవరణపై చర్చ కోసం ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేయడంతో సెషన్ నిరంతరం అంతరాయం కలిగింది. పదే పదే వాయిదా పడటం వల్ల, లోక్‌సభ ఉత్పాదకత దాదాపు 31 శాతం ఉండగా, రాజ్యసభ ఉత్పాదకత దాదాపు 39 శాతంగా ఉంది.

అదే సమయంలో పార్లమెంటు వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, వర్షాకాల సమావేశాల్లో లోక్‌సభలో 14 బిల్లులు ప్రవేశపెట్టగా, 12 బిల్లులు దిగువ సభ, 15 బిల్లులు ఎగువ సభ ఆమోదించాయి. "మొత్తంగా, 15 బిల్లులు పార్లమెంటు ఉభయ సభల నుంచి ఆమోదం పొందాయి. ఒక బిల్లును లోక్‌సభ నుంచి కేంద్రం ఉపసంహరించుకుంది" అని పార్లమెంటు వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది.

కొన్ని రోజుల క్రితం, జమ్ముకశ్మీర్​లోని పహల్గాంలో అమాయక పౌరులను ఉగ్రవాదులు పొట్టనబెట్టుకున్న విషయం తెలిసిందే. పర్యాటకుల వేషంలో వచ్చి 26 మంది పురుషులను కాల్చి చంపారు. దీంతో పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతిస్పందనగా నిర్ణయాత్మక, విజయవంతమైన ఉగ్రవాద నిరోధక ఆపరేషన్ 'ఆపరేషన్ సిందూర్'ను భారత్​ నిర్వహించింది. దానిపై కూడా పార్లమెంట్​ వర్షాకాల సమావేశాల్లో ప్రత్యేక చర్చ జరిగింది. జులై 28-29 తేదీల్లో లోక్‌సభలో, జులై 29-30 తేదీల్లో రాజ్యసభలో చర్చ సాగింది.

దిల్లీలోని ఎంపీల నివాస సముదాయంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం- ఏం జరిగిందంటే?

'ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌'తో పాకిస్థాన్‌కు గట్టి సందేశం ఇచ్చాం : కేంద్రమంత్రి జై శంకర్

TAGGED:

PARLIAMENT WINTER SESSION 2025
PARLIAMENT WINTER SESSION DATES
PARLIAMENT WINTER MEETING
WINTER SESSION PARLIAMENT 2025
PARLIAMENT WINTER SESSION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.