ETV Bharat / bharat

పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు- SIR, దిల్లీ పేలుడుపై చర్చించాలని విపక్షాలు డిమాండ్‌

దిల్లీ పేలుడు ఘటన నేపథ్యంలో దేశ భద్రత, విదేశాంగ విధానం, రైతుల సమస్యలు, దిల్లీ వాయు కాలుష్యంపైనా చర్చించాలని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ డిమాండ్‌

Parliament Winter Session 2025
Parliament Winter Session 2025 (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Parliament Winter Session 2025 : సోమవారం నుంచి జరగనున్న పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై పార్లమెంటులో చర్చించాలని మెజార్టీ విపక్షాలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నాయి. రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ నేతృత్వంలో జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశంలోనూ విపక్షాలు ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించాయి. దిల్లీ పేలుడు ఘటన నేపథ్యంలో దేశ భద్రత, విదేశాంగ విధానం, రైతుల సమస్యలు, దిల్లీలో వాయు కాలుష్యంపైనా చర్చించాలని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ డిమాండ్‌ చేసింది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ అంశాలపై చర్చించేందుకు సుముఖంగా లేదనే విషయం అఖిలపక్ష సమావేశంలో అర్థమైందని కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ గౌరవ్‌ గొగోయ్‌ వ్యాఖ్యానించారు. ఎస్‌ఐఆర్‌పై చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌ కూడా డిమాండ్‌ చేసింది. మరోవైపు శీతాకాల సమావేశాలు సజావుగా సాగేందుకు విపక్షాలు సహకరించాలని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు కోరారు. ఈ విషయంలో విపక్షాలతో సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తామని ఆయన తెలిపారు. శీతాకాల సమావేశాలు సోమవారం నుంచి డిసెంబర్‌ 19 వరకు జరగనున్నాయి.

ఎస్​ఐఆర్‌ విషయంలో 40 మంది చనిపోయారు!
"ఎస్​ఐఆర్‌ అంశాన్ని విపక్షాల్లో ప్రతిఒక్కరూ ప్రస్తావిస్తున్నారు. విపక్షాలు ప్రస్తావించిన అనేక అంశాలపై చర్చిస్తున్నప్పుడు ఎస్‌ఐఆర్‌పై ఎందుకు చర్చించరు? మీకు ఈ విషయం తెలుసా కొద్దిరోజులుగా ఎస్‌ఐఆర్‌ విషయంలో 40 మంది చనిపోయారు. పది నుంచి 12 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఇది చాలా తీవ్రమైన అంశం. దీనిపై చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓటరు జాబితాలో పేర్లు తొలగించే విషయంలో ఎస్‌ఐఆర్ ప్రక్రియ ఏకపక్షంగా సాగడానికి వీల్లేదు. గతంలో వీలైనన్ని ఎక్కువ పేర్లను ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చాలనే ఉద్దేశం ఎన్నికల సంఘానికి ఉండేది. ఇప్పుడేమో వీలైనన్ని ఓట్లు తొలగించాలని చూస్తోంది. ఈ వ్యవహారంపై చర్చించాలి" అని టీఎంసీ సభ్యుడు కల్యాణ్ బెనర్జీ అన్నారు.

శీతాకాల సమావేశాలు సజావుగా సాగుతాయని విశ్వసిస్తున్నా : రిజిజు
"విపక్షాలు అనేక అంశాలను ప్రస్తావించాయి. అందులో ఎస్‌ఐఆర్‌ ఒకటి. ఎస్‌ఐఆర్‌ అంశంపై పార్లమెంటును సాగనివ్వమని ఏ పార్టీ కూడా చెప్పలేదు. ఎవరైనా బయట చెప్పి ఉంటే దానిని సామూహిక ప్రకటనగా భావించడానికి వీల్లేదు. శీతాకాల సమావేశాలు సజావుగా సాగుతాయని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. ప్రభుత్వం కూడా ఇదే కోరింది. విపక్షాలు కూడా అనేక మంచి సలహాలు ఇచ్చాయి. అంతా కలిసి శీతాకాల సమావేశాలను సజావుగా నడపాలనే అభిప్రాయంతో ఉన్నాం" అని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్‌ రిజిజు పేర్కొన్నారు.

బిహార్‌ అఖండ విజయంతో దూకుడు మీదుతున్న అధికార పక్షం ఒకవైపు, ఊహించని ఓటమితో నైరాశ్యంలో మునిగిన ప్రతిపక్షం మరోవైపు వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలతో పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ శీతాకాల సమావేశాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ రంగాల్లో భారీ సంస్కరణల ఎజెండాను ముందుకు తీసుకురానుంది. వీటిలో అణు ఇంధనం, సెక్యూరిటీస్‌ మార్కెట్స్‌ కోడ్, ఉన్నత విద్యా కమిషన్‌ ఏర్పాటు, కార్పొరేట్, బీమా, జాతీయ రహదారులు, మధ్యవర్తిత్వం-రాజీ చట్టాల సవరణ బిల్లులు ప్రధానమైనవి. చండీగఢ్‌ను అధికరణం 240 పరిధిలోకి తెచ్చే 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఈ సమావేశాల ఎజెండాలో చేర్చినప్పటికీ ప్రతిపక్షాలు, విభిన్న వర్గాల నుంచి వ్యతిరేకత రావడంతో ప్రస్తుతానికి దాన్ని పక్కన పెట్టింది. అయినప్పటికీ మిగిలిన అంశాలపై ఉభయ సభల్లో అధికార, విపక్షాల మధ్య వాడివేడి చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.

నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసు- సోనియా, రాహుల్​పై కొత్త FIR నమోదు

'అంగారకుడి తరహా వాతావరణంలోనూ డ్రోన్లను ఎగరేశారు'- యువత శక్తిపై మోదీ ప్రశంసలు

TAGGED:

PARLIAMENT WINTER SESSION
PARLIAMENT WINTER SESSION SCHEDULE
OPPOSITION DEMANDS IN PARLIAMENT
OPPOSITION DEMANDS DEBATE ON SIR
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.