ETV Bharat / bharat

అధికార, విపక్షాలకు సమాన అవకాశం కల్పించాలి : రాజ్యసభలో ఖర్గే

ప్రతిపక్షాల తరఫున రాధాకృష్ణన్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఖర్గే

Parliament Winter Session 2025`
Parliament Winter Session 2025 (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 1, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Parliament Winter Session 2025 : రాజ్యసభ ఛైర్మన్​గా అధికార, విపక్షాలకు సమాన అవకాశం కల్పించాలన్నారు రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే. ప్రతిపక్షాల తరఫున రాధాకృష్ణన్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఆయన, సభలో కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగేందుకు ప్రతిపక్షాల సహకారం ఉంటుందన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, రాజ్యసభలో చేసిన ప్రసంగాన్ని గుర్తుచేశారు ఖర్గే. రాజ్యసభ ఛైర్మన్‌గా తొలిసారి కార్యకలాపాలను ఆరంభించిన ఆయనకు సభ సభ్యులు స్వాగతం పలికారు.

"రాజ్యసభ ఛైర్మన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన మీకు నా తరఫున, ప్రతిపక్షాల తరఫున హృదపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. రాజ్యసభ కస్టోడియన్‌గా ప్రభుత్వం, ప్రతిపక్షం రెండింటికి సమానంగా వ్యవహారించాలి. మీరు రెండు పక్షాలను సమానంగా చూస్తారని మీము విశ్వాసంతో ఉన్నాం. మీరు నిష్పాక్షికంగా ఉంటారని, ప్రతిపక్షాన్ని, ట్రెజరీ బెంచీలను సమానంగా చూస్తారనే నమ్మకం మాకు ఉంది."

--మల్లికార్జున ఖర్గే, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పార్లమెంట్‌ వేదికగా ప్రజాసమస్యలపై చర్చించడానికి బదులు మరోసారి నాటకీయ ప్రసంగం చేశారని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ రాజ్యాంగ విలువలకు కట్టుబడి ఉంటుందని తెలిపారు. "సమస్యలపై చర్చించకుండా ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకు బీజేపీ చేస్తున్న డ్రామాను ఆపేయాలి. సాధారణ పౌరులు నిరోద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక అసమానతలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పార్లమెంట్​లో మణిపుర్ సమస్య లెవనెత్తినప్పుడు అందరూ మౌనంగా ఉన్నారు. అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టాక దానిపై చర్చించారు. ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియ వల్ల పనిఒత్తిడి పెరిగి అనేక మంది బీఎల్​ఓలను ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు. ప్రతిపక్షాల ఓట్​ చోరీపైనా పోరాడాతున్నాయి. ఈ అంశంపైన పార్లమెంట్​లో చర్చించేవరకు నిరంతరం పోరాడుతాం. " అని ఖర్గే అన్నారు.

తీవ్రమైన అంశాలను లేవనెత్తడం డ్రామా ఎలా అవుతుంది : ప్రియాంక
మరోవైపు చట్టసభల్లో డ్రామాలొద్దని, టిప్స్ ఇస్తానంటూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విసిరిన వ్యంగ్యాస్త్రాలపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంకా గాంధీ వాద్రా స్పందించారు. సమావేశాల్లో భాగంగా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌), దిల్లీ కాలుష్యం వంటి తీవ్రమైన అంశాలను లేవనెత్తడం డ్రామా ఎలా అవుతుందని ఆమె మోదీని ప్రశ్నించారు. "ఎన్నికల నిర్వహణలో అవకతవకలు, ఎస్‌ఐఆర్‌, కాలుష్యం వంటివి తీవ్రమైన అంశాలు. వాటిపైన చర్చిద్దాం. ఈ అంశాలపై చర్చ లేకపోతే పార్లమెంట్ దేనికి? వాటి గురించి మాట్లాడటమేమీ డ్రామా కాదు. ప్రజా సమస్యలపై ప్రజాస్వామ్య చర్చలకు అనుమతించకపోవడమే డ్రామా అంటే" అని ప్రధాని మోదీ విమర్శలకు ప్రియాంక గాంధీ సమాధానం ఇచ్చారు.

డ్రామాలొద్దు టిప్స్‌ ఇస్తా రండి: విపక్షాలకు మోదీ చురకలు
అంతకుముందు శీతకాల సమావేశాలు ప్రారంభానికి ముందు పార్లమెంటు ఆవరణలో మీడియాతో మాట్లాడిన ప్రధాని ప్రతిపక్షాలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రతిపక్షాలు తమ ఓటమి నిరాశను వెల్లగక్కడానికి పార్లమెంటును ఉపయోగించుకుంటున్నాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆరోపించారు. సభా సమయాల్లో డ్రామాలు వద్దని, చట్టసభల్లో చర్చలు తప్పనిసరని హితవు పలికారు. దేశాభివృద్ధి కోసం విపక్షాలు ప్రభుత్వంతో కలిసి రావాలని మోదీ సూచించారు. గత పదేళ్లుగా ప్రతిపక్షాలు ఆడుతున్న ఆట, దేశ ప్రజలకు ఇక ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదన్నారు. వారు తమ వ్యూహాన్ని మార్చుకోవాలని వారికి కొన్ని టిప్స్‌ ఇవ్వడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ప్రధాని మోదీ విపక్షాలకు చురకలంటించారు. దేశ ప్రగతి కోసం పార్లమెంటులో అర్థవంతమైన చర్చలు జరగాలన్నారు. పరాజయం కూడా ఒప్పుకునే మనసు విపక్షానికి లేదని ఆరోపించారు. తాము మాత్రం విపక్షాలను కలుపుకొని ముందుకెళ్తనట్లు ప్రధాని చెప్పారు. దేశ ప్రగతి కోసం మంచి సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు ప్రధాని వెల్లడించారు.

TAGGED:

PARLIAMENT WINTER SESSION 2025
MALLIKARJUN KHARGE ON PM MODI
MALLIKARJUN KHARGE IN PARLIAMENT
KHARGE SPEECH IN PARLIAMENT
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.