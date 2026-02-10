నెహ్రూ నిర్మించిన పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఇప్పుడు పూర్వ వైభవాన్ని కోల్పోయింది: కాంగ్రెస్
1954లో స్పీకర్ తొలగింపు తీర్మానంపై చర్చ- ప్రతిపక్షాలకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలని కోరిన నెహ్రూ- నేడు పార్లమెంటరీ విలువలకు తిలోదకాలు- జైరాం రమేశ్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
Published : February 10, 2026 at 10:55 AM IST
Jairam Ramesh On Nehru Parliament : నెహ్రూ నిర్మించిన పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఇప్పుడు తన పూర్వ వైభవాన్ని కోల్పోయి, వెలవెలబోతోందని కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. 1954లో అప్పటి స్పీకర్ తొలగింపు తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా, ప్రతిపక్షాలకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలని ఆనాటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ చెప్పిన ఉదంతాన్ని కాంగ్రెస్ గుర్తు చేసింది. చర్చలు చేయడం, ప్రతిపక్షాలు చెప్పింది వినడం, సయోధ్య కుదర్చడం మొదలైన వాటి ద్వారా నెహ్రూ నిర్మించిన పార్లమెంట్ వ్యవస్థ, ప్రస్తుతం తన పూర్వ వైభవాన్ని కోల్పోయిందని, మోదీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ సర్కార్పై విమర్శలు గుప్పించింది.
గత గురువారం రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ పెట్టారు. అయితే కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని, ఇతర ప్రతిపక్ష నేతలను కానీ మాట్లాడనివ్వకుండా స్పీకర్ అడ్డుకున్నారని విపక్షాలు ఆరోపించాయి. అలాగే స్పీకర్ ఓం బిర్లా, మాజీ ప్రధానులపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసిన బీజేపీ ఎంపీలను విడిచిపెట్టి, 8 మంది ఇండియా కూటమి ఎంపీలను సస్పెండ్ చేశారని నిరసన వ్యక్తం చేశాయి. ఇప్పుడు లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై ప్రతిపక్షాలు అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టే యోచన చేస్తున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యునికేషన్స్) జైరాం రమేశ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 1954 డిసెంబర్ 18 నాటి లోక్సభ చర్చల వివరాలను ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. అందులో ఆనాటి స్పీకర్ జీ.వీ.మౌలాంకర్ తొలగింపు తీర్మానంపై ఎలా చర్చ జరిగిందో ఆయన వివరించారు. ఆనాటి చర్చలకు సంబంధించిన ఓ స్క్రీన్షాట్లను కూడా ఆయన జతచేశారు.
18 दिसंबर, 1954 की दोपहर लोकसभा में विपक्ष द्वारा स्पीकर को हटाने के लिए लाए गए एक प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। बहस की शुरुआत इस प्रकार हुई:— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 10, 2026
डिप्टी स्पीकर: सदन अब इस प्रस्ताव पर विचार करेगा।
श्री जवाहरलाल नेहरू: महोदय, क्या मैं सदन के समक्ष एक निवेदन रख सकता हूँ? आपने इस चर्चा… pic.twitter.com/ZZJ0sfplN6
"1954లో ఆనాటి లోక్సభ స్పీకర్ జీ.వీ.మౌలాంకర్పై అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టారు. దీనిపై చర్చ కోసం డిప్యూటీ స్పీకర్ 2 గంటల సమయం కేటాయించారు. అప్పుడు ఆనాడి భారత ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ జోక్యం చేసుకుని, 'అధ్యక్షా, ఈ ప్రత్యేక సమయంలో ప్రభుత్వం కంటే ప్రతిపక్షానికే ఎక్కువ సమయం ఇవ్వాలని నేను కోరుతున్నాను. మావైపు ఉన్న గౌరవ సభ్యులు చర్చల కోసం ఎక్కువ సమయం తీసుకోకూడదని నేను ఆశిస్తున్నాను. మేము చెప్పాల్సింది చెబుతాం కానీ, ప్రతిపక్షాలకే ఎక్కువ సమయం దక్కాలి' అని సభను కోరారు. అప్పట్లో లోక్సభలో మొత్తం 489 స్థానాలు ఉండగా, అందులో కాంగ్రెస్ పార్టీకి 364 సీట్లు ఉండేవి. ఆనాడు కనీసం గుర్తించబడిన ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా లేరు. కానీ నాటి ప్రధాని నెహ్రూ పార్లమెంటరీ సంప్రదాయాలను పాటించే, ప్రజాస్వామ్య దృక్పథం ఉండేది. నెహ్రూ స్వయంగా సభలో కూర్చొని, ప్రసంగిస్తూ, ఇతరులు చెప్పేది వింటూ, అందరినీ కలుపుకునిపోతూ నిర్మించిన ఆ పార్లమెంట్, నేడు తన అసలు స్వరూపాన్ని కోల్పోయి, వెలవెలబోతోంది."
- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎక్స్ పోస్ట్
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
గత గురువారం రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై లోక్ సభలో చర్చ ప్రారంభించారు. అయితే దీనిపై సమాధానం ఇచ్చేందుకు రావద్దని ప్రధాని మోదీని తాను కోరానని లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా అన్నారు. ఎందుకంటే, కాంగ్రెస్ సభ్యులు ప్రధాని సీటు వైపు దూసుకొచ్చి, 'కొన్ని ఊహించని అవాంఛనీయ చర్యలకు' పాల్పడే అవకాశం ఉందని తనకు కచ్చితమైన సమాచారం ఉందని ఆయన సభలో చెప్పారు. ఒకవేళ ఎంపీలు ఏదైనా అవాంఛనీయ చర్యలకు పాల్పడి ఉంటే, దేశ ప్రజాస్వామ్య సంప్రదాయాలు తునాతునకలయ్యేవని వ్యాఖ్యానించారు. దీనిపై ప్రియాంక గాంధీ ఘాటు రిప్లై ఇచ్చారు. 'మోదీపై ఎవరైనా దాడి చేస్తారనడం పచ్చి అబద్ధం. ప్రధాని స్పీకర్ వెనుక దాక్కుంటున్నారని' విమర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్ మహిళా ఎంపీలు ఆయనకు లేఖ రాశారు. ఈ లేఖలో ప్రియాంక గాంధీ, జ్యోతిమణి, ఆర్ సుధా, వర్షా గైక్వాడ్, జ్యోత్స్నా మహంత్ తదితరులు సంతకాలు చేశారు. ప్రస్తుతం లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రతిపక్ష ఎంపీల సంతకాల సేకరణ జరుగుతోందని, త్వరలోనే లోక్సభలో దీనిపై నోటీసు ఇవ్వనున్నారని సమచారం.
ఎంఎం నరవణె పుస్తకం ప్రచురితం కాలేదు- అనధికారిక కాపీలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి : పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్
వెదురుతో సరోజినీ అద్భుతం- వివిధ రాష్ట్రాల్లో 1500 మందికిపైగా శిక్షణ- ప్రభుత్వ బాంబూ డిజైనర్గా గుర్తింపు