16 నుంచి పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు- లోక్‌సభ స్థానాల పెంపు బిల్లుపై జరగనున్న చర్చ!

ఏప్రిల్ 16 నుంచి 18 వరకు పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు- నియోజకవర్గ పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్టసవరణ బిల్లుపై చర్చ

Parliament Special Session 2026
Parliament Special Session 2026 (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 2, 2026 at 7:46 PM IST

Parliament Special Session 2026 : పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు ఈ నెల 16 నుంచి 18 వరకు జరగనున్నాయి. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లు, మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్ట సవరణ బిల్లు ఆమోదం కోసం ఈ ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. గురువారంతో పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగియాల్సి ఉంది. అయితే సభలను నిరవధికంగా వాయిదా వేయకుండా ప్రత్యేక సమావేశాలను నిర్వహించాలని కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది.

సీఏపీఎఫ్‌-2026 బిల్లుకు ఆమోదముద్ర
అంతకుముందు కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాల కోసం ఉద్దేశించిన సీఏపీఎఫ్‌ ‍జనరల్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌-2026 బిల్లుకు లోక్‌సభ ముజువాణి ఓటుతో ఆమోదముద్ర వేసింది. బిల్లు ఆమోదం పొందిన వెంటనే సభ వాయిదా పడింది. అయితే అత్యవసర ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల నిమిత్తం ఈ నెల 16న సభను తిరిగి ప్రారంభించాలని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కోరినట్లు స్పీకర్ ఓం బిర్లా వెల్లడించారు. సభ తిరిగి ప్రారంభమైనప్పుడు ప్రశ్నోత్తరాల సమయం, జీరో అవర్ ఉండవని స్పీకర్ స్పష్టం చేశారు.

లోక్‌సభ స్థానాల పెంపు బిల్లుపై జరగనున్న చర్చ!
లోక్ సభ స్థానాలను 543 నుంచి 816కు పెంచి, అందులో 273 స్థానాలు మహిళలకు రిజర్వు చేసే విధంగా బిల్లులో మార్పులు చేయనున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా గత వారం ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాలతోపాటు కాంగ్రెసేతర విపక్ష నేతలతోనూ చర్చించారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్‌ రిజిజు, న్యాయశాఖమంత్రి అర్జున్‌రామ్‌ మేఘ్‌వాల్‌ల నేతృత్వంలో ఈ భేటీ జరిగింది. అయితే లోక్ సభ స్థానాల పెంపు విషయంపై ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన కాంగ్రెస్ తో పాటు తృణముల్ కాంగ్రెస్ తో కేంద్రం మాట్లాడాల్సి ఉంది.

అన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ స్థానాలను 50శాతం పెంపు!
కాగా, ఇటీవల లోక్‌సభ, అన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ స్థానాలను 50 శాతం పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని ప్రకారం పార్లమెంటు స్థానాలు 543 నుంచి 816కి చేరుతాయి. అదే సమయంలో 4,123 ఉన్న అసెంబ్లీ స్థానాలు 6,185 పెరుగుతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రస్తుతం ఉన్న 175 ఎమ్మెల్యే స్థానాలు 263కి, అటు తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్థానాలు 119 నుంచి 179కి చేరుతాయి. మరోవైపు లోక్‌సభ స్థానాలు ఏపీలో 25 నుంచి 38కి, తెలంగాణలో 17 నుంచి 26కి పెరగనుంది.

2029 ఎన్నికల్లో అమలుకు చర్యలు
అయితే, నియోజకవర్గాల సంఖ్య పెంచడానికి వీలుగా ముందుగా మహిళా రిజర్వేషన్‌ చట్టం, డీలిమిటేషన్‌ చట్టాలకు సవరణలు ప్రతిపాదిస్తూ ఈ పార్లమెంటు సమావేశాల్లో బిల్లులు తీసుకురాబోతున్నట్లు సమాచారం. లోక్‌సభలో ఇందుకు సంబంధించిన బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం డీలిమిటేషన్‌ కమిషన్‌ ఏర్పాటుచేసి చకచకా సీట్ల పెంపు కార్యక్రమం పూర్తిచేసి 2029 ఎన్నికల్లో అమలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. సీట్ల పెంపు దామాషా ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు కూడా పెరుగుతాయని తెలుస్తోంది.

ప్రాథమిక జనాభా లెక్కల వివరాలతోనే
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2023 సెప్టెంబరులో ఆమోదించిన బిల్లు ప్రకారం 2034 నుంచి మహిళలకు 33శాతం రిజర్వేషన్లు అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది. రాజ్యాంగ అధికరణలు 170(3), 81(3) ప్రకారం 2026 తర్వాత ప్రచురించే జనాభా లెక్కల ఆధారంగా దేశంలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేయాలని నిబంధన ఉంది. అందువల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలును 2034 నుంచి అమల్లోకి తేవాలని భావిస్తున్నట్లు ఇదివరకు భావించారు.

TAGGED:

PARLIAMENT SPECIAL SESSION
SPECIAL PARLIAMENTARY SESSION
CAPF BILL 2026 DETAILS
LOK SABHA SEATS IN INDIA
PARLIAMENT SPECIAL SESSION 2026

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

