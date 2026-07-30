యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లుకు పార్లమెంట్ ఆమోదం- రాహుల్కు సభా హక్కుల ఉల్లంఘన నోటీసు
యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం- బిల్లుకు ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపిన లోక్సభ
Published : July 30, 2026 at 10:15 PM IST
Anti Paper Leak Bill 2026 : యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పటికే లోక్సభ ఆమోదం పొందిన పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ సవరణ బిల్లు, రాజ్యసభలోనూ ఆమోదం పొందడంతో చట్టరూపం దాల్చడానికి మార్గం సుగమమైంది. కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ సవరణ చట్టం ప్రకారం, ఇకపై పరీక్షల్లో అక్రమాలకు పాల్పడే వ్యక్తుల జైలు శిక్షను గరిష్టంగా 10 ఏళ్లకు పెంచడంతో పాటు జరిమానాను 50 లక్షలకు పెంచారు. వ్యవస్థీకృత నేరాలు, పేపర్ లీక్ ముఠాలకు 7 నుంచి 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, 10 కోట్ల జరిమానా విధించే కఠిన నిబంధనలు ఇందులో చేర్చారు. అలాగే, పరీక్షా అక్రమాలకు సహకరించే సర్వీస్ ప్రొవైడర్లకు విధించే గరిష్ట జరిమానాను 5 కోట్లకు పెంచి, వారిని 8 ఏళ్ల పాటు బ్లాక్లిస్ట్లో పెట్టనున్నారు. ఈ కేసులను వేగంగా విచారించేందుకు అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయనుండగా.. కేవలం రెండు నెలల్లోగా దర్యాప్తును, ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన మూడు నెలల్లోగా విచారణను పూర్తి చేయాలని ఈ కొత్త చట్టం స్పష్టంగా నిర్దేశిస్తోంది. రాష్ట్రపతి లాంఛనప్రాయ ఆమోదం అనంతరం ఈ కఠిన చట్టం దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి రానుంది.
రాహుల్కు సభా హక్కుల ఉల్లంఘన నోటీసు
ఇదిలా ఉండగా, రాహుల్ గాంధీపై బీజేపీ ఎంపీ అనురాగ్ ఠాకూర్ సభా హక్కుల ఉల్లంఘన నోటీసు జారీ చేశారు. సభలో అగౌరవకరమైన భాషను ఉపయోగించినట్లు అందులో చెప్పారు. ఈ నోటీసును స్వీకరించాలని సమగ్ర పరిశీలన కోసం ప్రివిలేజ్ కమిటీకి సిఫార్సు చేయాలని స్పీకర్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. స్పీకర్కు ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండా కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాపై రాహుల్ తీవ్రమైన, నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేశారని ఆయన దుయ్యబట్టారు. సమాధానం ఇచ్చేందుకు కూడా అమిత్ షాకు సరైన అవకాశం కల్పించలేదని తెలిపారు..