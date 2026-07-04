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పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలకు తేదీలు ఖరారు- అర్థవంతమైన చర్చలు జరుగుతాయని కేంద్రం ఆశాభావం

పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలకు ముహూర్తం ఖరారు- ఈనెల 20 నుంచి ఆగస్టు 13 వరకు పార్లమెంటు సమావేశాలు- ఎక్స్‌ ద్వారా ఓ ప్రకటన చేసిన కేంద్ర మంత్రి కిరణ్‌ రిజిజు

Visual from the Rajya Sabha
Visual from the Rajya Sabha (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2026 at 3:54 PM IST

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Parliament Monsoon Session : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. జులై 20 నుంచి ఆగస్టు 13వరకు పార్లమెంటు సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర పార్లమెంటు వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు. ప్రభుత్వ సిఫార్సు మేరకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ము ఉభయసభల సమావేశాలకు ఆమోదం తెలిపారని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ విషయాన్ని పార్లమెంటు వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. జాతీయ ప్రాధాన్యత కలిగిన కీలక అంశాలతోపాటు పలు బిల్లులపై ఈ సమావేశాల్లో అర్థవంతమైన చర్చలు, సంభాషణలు, నిర్ణయాలు జరుగుతాయని కేంద్ర మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

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