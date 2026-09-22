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పార్లమెంట్‌లో కొత్త రికార్డు- 40 రోజులైనా ముగియని సెషన్- కేంద్రం ప్లాన్ ఏంటి?

ఆగస్టు 13న నిరవధికంగా వాయిదా పడ్డ లోక్‌సభ, రాజ్యసభ- సాధారణంగా మూడు, నాలుగు రోజుల్లోనే ప్రొరోగ్‌ అయ్యే సమావేశం- 40 రోజులుగా అధికారికంగా ముగింపు ప్రకటన లేకపోవడం ఇదే తొలిసారి

Parliament Session Record
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 12:49 PM IST

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Parliament Monsoon Session Record : పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాల విషయంలో అరుదైన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. లోక్‌సభ, రాజ్యసభలు నిరవధికంగా వాయిదా పడి 40 రోజులు గడిచినా, మాన్‌సూన్‌ సెషన్‌ మాత్రం అధికారికంగా ముగియలేదు. సాధారణంగా సభలు నిరవధికంగా వాయిదా పడిన తర్వాత మూడు, నాలుగు రోజుల్లో రాష్ట్రపతి ప్రొరోగేషన్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తారు. కానీ ఈసారి ఇప్పటివరకు అలాంటి ప్రకటన వెలువడలేదు. దీంతో ప్రభుత్వం ఏదైనా కీలక బిల్లును వర్షాకాల సమావేశాలను తిరిగి కొనసాగిస్తూ తీసుకురావాలనుకుంటోందా అనే చర్చ మొదలైంది.

ఇదో కొత్త రికార్డు
రెండు సభలు ఇంతకాలం ప్రొరోగ్‌ కాకుండా ఉండటం ఇదే తొలిసారి అని మాజీ లోక్‌సభ సెక్రటరీ జనరల్‌ పీడీటీ ఆచారి తాజాగా వెల్లడించారు. 2015లో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. అప్పట్లో రెండు సభలు 28 రోజుల తర్వాత ప్రొరోగ్‌ అయ్యాయి. అప్పటి ప్రభుత్వం వస్తు సేవల పన్ను (జీఎస్‌టీ) చట్టంపై ఏకాభిప్రాయం కోసం ప్రయత్నాలు చేసింది. ఇప్పుడు 40 రోజులు దాటడంతో ఆ రికార్డు కూడా అధిగమించినట్లైంది. 2026 మాన్‌సూన్‌ సెషన్‌ జులై 20న ప్రారంభమై ఆగస్టు 13న ముగిసింది. మొత్తం 25 రోజుల వ్యవధిలో 19 సిట్టింగ్స్‌ జరిగాయి. రెండు సభల్లో పలు బిల్లులు ఆమోదం పొందాయి. అయితే కీలకమైన కొన్ని ప్రతిపాదనలు మాత్రం పెండింగ్‌లోనే ఉన్నాయి.

అసలు ఎందుకు ప్రొరోగ్‌ చేయలేదు?
పార్లమెంట్‌ సమావేశం ముగియడం, సభను నిరవధికంగా వాయిదా వేయడం రెండూ ఒకటే కాదు. అడ్జర్న్‌మెంట్‌ సైన్‌ డై అంటే సభను తదుపరి తేదీ ప్రకటించకుండా వాయిదా వేయడం. ప్రొరోగేషన్‌ అంటే ఆ సమావేశాన్ని అధికారికంగా ముగించడం. రెండో ప్రక్రియ రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులతో జరుగుతుంది. రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం పార్లమెంట్‌ను సమావేశపరచడం, ప్రొరోగ్‌ చేయడం రాష్ట్రపతి అధికార పరిధిలో ఉంటుంది. అయితే ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ సిఫార్సు మేరకు జరుగుతుంది. అందువల్ల మాన్‌సూన్‌ సెషన్‌ను ఇంకా అధికారికంగా ముగించకపోవడం వెనుక ప్రభుత్వం తీసుకోబోయే తదుపరి నిర్ణయంపై ఆసక్తి పెరిగింది.

మహిళా రిజర్వేషన్‌- డీలిమిటేషన్‌పై చర్చ
ప్రస్తుతం ప్రధానంగా మహిళా రిజర్వేషన్, లోక్​సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలే చర్చలో ఉన్నాయి. మహిళళకు లోక్​సభ, రాష్ట్ర అసెంబ్లీల్లో 33 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించే రాజ్యాంగ సవరణ ఇప్పటికే 2023లో చట్టంగా మారింది. అయితే దాని అమలుకు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, జనగణనతో సంబంధం ఉన్న నిబంధనలు కీలకంగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రధానంగా మహిళా రిజర్వేషన్‌, లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలే చర్చలో ఉన్నాయి. మహిళలకు లోక్‌సభ, రాష్ట్ర అసెంబ్లీల్లో 33 శాతం రిజర్వేషన్‌ కల్పించే రాజ్యాంగ సవరణ ఇప్పటికే 2023లో చట్టంగా మారింది. అయితే దాని అమలుకు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, జనగణనతో సంబంధం ఉన్న నిబంధనలు కీలకంగా ఉన్నాయి. 2026 బడ్జెట్‌ సమావేశాల సమయంలో మహిళా రిజర్వేషన్‌ను అమలు చేయడానికి సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకొచ్చింది. అయితే అవసరమైన రాజ్యాంగ మెజారిటీ లభించకపోవడంతో ఆ బిల్లుపై తదుపరి చర్య కొనసాగలేదు. దానికి అనుబంధంగా ఉన్న డీలిమిటేషన్‌, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల చట్ట సవరణ బిల్లులు కూడా ముందుకు సాగలేదు.

దక్షిణాది రాష్ట్రాల ఆందోళన
జనాభా ప్రాతిపదికన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే దక్షిణాది రాష్ట్రాల లోక్‌సభ స్థానాల వాటా తగ్గే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళన కొంతకాలంగా వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా జనాభా నియంత్రణలో ముందున్న రాష్ట్రాలకు ఇది ప్రతికూలంగా మారుతుందన్న వాదన ఉంది. ఆ ఆందోళనలను తగ్గించేందుకు అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో లోక్‌సభ స్థానాలను ఒకే నిష్పత్తిలో పెంచే ఫార్ములాపై చర్చ జరుగుతోందన్న సమాచారం ఉంది. ఇందులో 50 శాతం వరకు స్థానాల పెంపు ప్రతిపాదన ఉందన్న ప్రచారం కూడా సాగుతోంది. అయితే ఈ అంశంపై తుది నిర్ణయం, అధికారిక బిల్లు వివరాలు స్పష్టంగా వెలువడాల్సి ఉంది.

ప్రత్యేక సమావేశం ఉంటుందా?
వర్షాకాల సమావేశాలను ఇంకా ప్రొరోగ్‌ చేయకపోవడంతో మరో అంశంపై కూడా ఊహాగానాలు పెరిగాయి. కొత్తగా ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించకుండా, ప్రస్తుతం ముగింపు ప్రకటన రాని సమావేశాన్ని అవసరమైన సమయంలో కొనసాగించే అవకాశం ఉందా అనే చర్చ జరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో మహిళా రిజర్వేషన్‌, డీలిమిటేషన్‌కు సంబంధించిన బిల్లుల కోసం ప్రత్యేక పార్లమెంట్‌ సమావేశాన్ని నిర్వహించే అవకాశం ఉందని గతంలో పలు నివేదికలు వచ్చాయి. అయితే ఇప్పటివరకు ప్రత్యేక సమావేశానికి తేదీలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.

శీతాకాల సమావేశాల ముందు కీలక పరిణామం
సాధారణంగా పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాలు నవంబర్‌ చివరి వారంలో ప్రారంభమై క్రిస్మస్‌కు ముందు ముగుస్తాయి. అంతకుముందే మాన్‌సూన్‌ సెషన్‌ అధికారికంగా ముగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే రోజుల్లో కేంద్రం తీసుకునే నిర్ణయం ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రస్తుతం మాత్రం ఒక విషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆగస్టు 13న రెండు సభలు నిరవధికంగా వాయిదా పడినా, సెషన్‌ అధికారికంగా ముగియలేదు. 40 రోజులకు చేరిన ఆ అసాధారణ పరిస్థితి పార్లమెంటరీ ప్రక్రియలోనే కొత్త రికార్డుగా నిలిచింది.

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