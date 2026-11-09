88 రోజులైనా ఇంకా ముగియని పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు- 18 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
Parliament Prorogued Record : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ముగిసినా అధికారికంగా ప్రోరోగ్ కాకుండా రికార్డు స్థాయిలో 88 రోజులు గడవడం దేశ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
పార్లమెంట్ ఫైల్ ఫొటో (ANI)
Published : November 9, 2026 at 9:36 AM IST
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ముగిసినప్పటికీ, అధికారికంగా 'ప్రోరోగ్' (సమావేశాల ముగింపు ప్రకటన) కాకుండా రికార్డు స్థాయిలో 88 రోజులుగా కొనసాగుతుండటం దేశ పార్లమెంటరీ చరిత్రలో ఒక అరుదైన రికార్డుగా నిలిచింది. ఆగస్టు 13న లోక్సభ, రాజ్యసభలు రెండూ నిరవధికంగా వాయిదా పడ్డాయి. అయినప్పటికీ ఇప్పటివరకు ఈ సమావేశాలను అధికారికంగా ముగించలేదు. దీంతో 2008 నాటి 87 రోజుల పాత రికార్డు బద్దలు అయ్యింది. సోమవారం ఉదయానికి పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు ప్రోరోగ్ కాకపోవడం ఈ రికార్డ్ నమోదైంది.