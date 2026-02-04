పార్లమెంట్ ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం- చర్చకు భయం ఎందుకు?- కేంద్రంపై ప్రియాంక గాంధీ ఫైర్
అధికార పక్షం తీరుపై కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ ఆగ్రహం- ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కడం ప్రభుత్వానికి పరిపాటిగా మారిందని విమర్శ
Priyanka On Parliament (ANI)
Published : February 4, 2026 at 11:55 AM IST
Priyanka On MPs Suspension : పార్లమెంట్ సమావేశాల వేళ అధికార పక్షం తీరుపై కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సమావేశాల సమయంలో ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కడం ప్రభుత్వానికి పరిపాటిగా మారిందని విమర్శించారు. ప్రభుత్వం భయపడుతుంది కాబట్టే ప్రతిపక్ష నేతను మాట్లాడనివ్వడం లేదన్నారు. పార్లమెంటు అనేది ప్రజాస్వామ్య దేవాలయమని, అక్కడ తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తే అభ్యంతరం ఏంటని ఆమె ప్రశ్నించారు.
#WATCH | When asked if the Opposition will let PM speak in Parliament today, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " let's see what happens..." pic.twitter.com/QtUjFARfSm— ANI (@ANI) February 4, 2026