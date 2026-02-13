ETV Bharat / bharat

లోక్‌సభ, రాజ్యసభ వాయిదా- మళ్లీ మార్చి 9న ప్రారంభం

వాయిదా పడిన పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు- మార్చి 9న మళ్లీ పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం

Parliament Budget Session 2026
Parliament Budget Session 2026 (ANI)
Parliament Budget Session 2026 : పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల మొదటి భాగం శుక్రవారంతో ముగిసింది. మూడు వారాల విరామం తర్వాత మళ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు మార్చి 9న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్డెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. అనంతరం బడ్జెట్‌పై రాజ్యసభ, లోక్‌సభలో వాడీవేడీగా చర్చలు జరిగాయి. భారత్- యూఎస్ ట్రేడ్ డీల్, ప్రచురితం కాని ఆర్మీ మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ ఎంఎం నరవణె రాసిన పుస్తకంలోని అంశాలను లోక్‌సభలో రాహుల్ గాంధీ ప్రస్తావించడం వంటి విషయాలు దిగువ సభను కుదిపేశాయి.

