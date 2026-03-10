ETV Bharat / bharat

March 10, 2026

Parliament Budget Session : లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై ప్రతిపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానంపై చర్చ వాడివేడీగా మొదలైంది. కాంగ్రెస్ ఎంపీ మహమ్మద్ జావెద్ ఈ తీర్మానాన్ని లోక్​సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రస్తుతం స్పీకర్ స్థానంలో ఉండి సభను నడిపిస్తున్న బీజేపీ ఎంపీ జగదాంబికా పాల్, ఈ తీర్మానంపై చర్చకు 10 గంటల సమయాన్ని కేటాయించారు. ఎంపీలందరూ కేవలం తీర్మానంలో పేర్కొన్న అంశాలకే పరిమితమై మాట్లాడాలని, ఇతర విషయాలను చర్చలోకి తీసుకురావద్దని ఆయన కోరారు. సుమారు 118 మంది ప్రతిపక్ష ఎంపీలు సంతకం చేసిన ఈ తీర్మానంలో స్పీకర్‌పై ప్రధానంగా పలు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీతో పాటు తమ నేతలకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వడం లేదని ప్రతిపక్ష నేతలు ఆరోపించారు.

ప్రతిపక్ష సభ్యులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా తరచూ అంతరాయం కలిగించేవారని కాంగ్రెస్ ఎంపీ గౌరవ్‌ గొగోయ్‌ ఆరోపించారు. సరైన కారణంలేకుండా 8 మంది విపక్ష సభ్యులను స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా సస్పెండ్‌ చేశారని పేర్కొన్నారు. ప్రధానిపై కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలు దాడి చేసే అవకాశం ఉందని స్పీకర్‌ తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారని గౌరవ్ గోగోయ్ సభలో చెప్పారు. అవిశ్వాస తీర్మానం నెగ్గాలంటే 278 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం లోక్‌సభలో ఎన్డీఏకు 293 మంది సభ్యుల మద్దతు ఉంది. ఇండి కూటమికి 234 మంది సభ్యులున్నారు.

