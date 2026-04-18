పార్లమెంటు నిరవధిక వాయిదా
Published : April 18, 2026 at 11:56 AM IST
Parliament Sine Die : పార్లమెంటు ఉభయసభలు నిరవధిక వాయిదా పడ్డాయి. శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు లోక్సభ ప్రారంభంకాగానే సభ్యులు జాతీయ గేయం ఆలపించారు. తర్వాత స్పీకర్ సభను నిరవధిక వాయిదా వేశారు. రాజ్యసభలో కూడా సభ్యులు జాతీయ గేయం ఆలపించాక ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ సభను నిరవధిక వాయిదా వేశారు. మొత్తం మూడు రోజుల పాటు పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలు జరిగాయి. మహిళా రిజర్వేషన్ కోసం తెచ్చిన 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు గురువారం లోక్సభలో వీగిపోయింది. మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ లేక బిల్లు వీగిపోయింది. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోవడంతో యూటీ చట్ట సవరణ సహా డీలిమిటేషన్ బిల్లులను కేంద్రం వెనక్కి తీసుకుంది.