పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు నిరవధిక వాయిదా
సభలను వాయిదా వేసిన స్పీకర్ ఓం బిర్లా, రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణ
Parliament Sine Die (ANI)
Published : December 19, 2025 at 12:01 PM IST
Parliament Sine Die : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు నిరవధికంగా వాయిదా పడ్డాయి. ఈ సమావేశాల్లో వీబీ జీ రామ్ జీ, పౌర అణు రంగంలో ప్రైవేటు భాగస్వామ్యాన్ని అనుమతించే బిల్లులకు ఉభయ సభలు ఆమోదం తెలిపాయి. వందే మాతరంతో పాటు ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై వాడీవేడి చర్చలు జరిగాయి. ఇవాళ లోక్సభలో సభ్యులు జాతీయ గీతం ఆలపించిన తర్వాత స్పీకర్ ఓం బిర్లా సభను నిరవధికంగా వాయిదా వేశారు. అటు రాజ్యసభలో ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణ సభను నిరవధికంగా వాయిదా వేశారు.