ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అడ్మిషన్ కోసం రాత్రంతా క్యూ- ఆ స్కూల్‌కు అంత డిమాండ్ ఎందుకు?

హైస్కూల్ వద్ద తల్లిదండ్రుల భారీ క్యూలు- రెండు రోజులుగా రాత్రి 2 గంటల నుంచే లైన్లో నిలుస్తున్న అభ్యర్థులు-సీట్లు 160 మాత్రమే, కానీ దరఖాస్తులు 200! రవాణా సౌకర్యమే ప్రధాన ఆకర్షణగా మారిన స్కూల్

Published : April 11, 2026 at 6:17 PM IST

Government School Admission Queue : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సాధారణంగా అడ్మిషన్ కోసం పెద్దగా పోటీ ఉండదనే భావన ఉంటుంది. కానీ ఒడిశాలోని బాలేశ్వర్ జిల్లాలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. ఖైరా బ్లాక్‌లోని మాణిత్రి పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న ఆడా హైస్కూల్ వద్ద నవరాత్రి ఉత్సవాల్లా జనసంద్రం కనిపిస్తోంది. కారణం 9వ తరగతి అడ్మిషన్లు.

గత రెండు రోజులుగా రాత్రి వేళల నుంచే తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు స్కూల్ గేటు ముందు క్యూలు కడుతున్నారు. ఉదయం వచ్చే సరికి వందల సంఖ్యలో క్యూ కనిపిస్తోంది. తమ పిల్లలకు అడ్మిషన్ దొరకాలని ఆశతో కొందరు రాత్రి 2 గంటల నుంచే లైన్లో నిలబడుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. ఆ స్కూల్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇతర పాఠశాలలతో పోలిస్తే రవాణా సౌకర్యం బాగుండటం.

డిమాండ్‌కు తగ్గట్లుగా సీట్లు లేవు
మాణిత్రి, ఆడా, ఈశ్వర్‌పుర్, ఝింకిరియా అనే నాలుగు పంచాయతీలకు చెందిన విద్యార్థులు ఆ ఒక్క స్కూల్‌పైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. సమీపంలో మరో కొన్ని పాఠశాలలు ఉన్నప్పటికీ అవి 1 నుంచి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండటంతో తల్లిదండ్రులు ఆ స్కూల్‌ను ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. అయితే డిమాండ్‌కు తగ్గట్లుగా సీట్లు లేవు. ఈ ఏడాది సుమారు 200 మంది విద్యార్థులు అడ్మిషన్ కోసం ప్రయత్నిస్తుండగా, స్కూల్ సామర్థ్యం మాత్రం కేవలం 160 సీట్లే.

దీంతో రోజుకు 25 నుంచి 40 మందికి మాత్రమే అడ్మిషన్ ఇస్తున్నట్లు సమాచారం. మిగతా వారు నిరాశతో వెనుదిరుగుతున్నారు. అడ్మిషన్ కోసం వస్తున్న తల్లిదండ్రులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "మూడు రోజులుగా వస్తున్నాం, ప్రతి రోజు లైన్లో నిలబడుతున్నాం. మా సీరియల్ నంబర్ 40 లేదా 50 వద్ద ఉంటోంది. రాత్రి 2 గంటల నుంచే వచ్చి నిలబడినా అడ్మిషన్ దక్కడం లేదు. మేము కూలి చేసుకునే వాళ్లం. ఒక రోజు పని మానేసినా మా కుటుంబానికి ఇబ్బంది. అయినా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఇలా కష్టపడుతున్నాం" అని ఒక తండ్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

అందుకే క్యూలో ఉంటున్నాం!
మరో తండ్రి సంతోష్ కుమార్ నాయక్ మాట్లాడుతూ, "సీట్లు పరిమితంగా ఉన్నాయని తెలిసినా, బయట ప్రాంతాల నుంచి కూడా విద్యార్థులు వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకుంటున్నారు. అందుకే మేం ముందుగానే వచ్చి లైన్లో నిలబడుతున్నాం. కానీ చివరికి మాకు అవకాశం రావడం లేదు. హెడ్‌మిస్ట్రెస్ సొంతంగా నియమాలు పెడుతున్నారని అనిపిస్తోంది" అని ఆరోపించాడు. ఇక బాబురామ్ బిశ్వాల్ అనే తండ్రి మాట్లాడుతూ,"మా పాపకు అడ్మిషన్ కోసం వచ్చాను. కానీ సీట్లు పూర్తయ్యాయని చెప్పి తిరిగి పంపేశారు. దగ్గర్లోని ఇతర స్కూల్స్ కొంచెం దూరంగా ఉండటంతో ఈ స్కూల్‌కు డిమాండ్ ఎక్కువైంది. అయినా సరే ఇలాంటి పరిస్థితి రావడం బాధాకరం" అని అన్నారు. ఇదిలా ఉండగా, స్కూల్ ఇన్‌చార్జ్ హెడ్‌మిస్ట్రెస్ మనస్విని మిశ్రా మాత్రం ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు.

ఏటా ఇలాంటి పరిస్థితే
"తల్లిదండ్రులే ఒకేసారి వచ్చి ముందుగా అడ్మిషన్ ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. అందుకే లైన్లు పెరుగుతున్నాయి. సమీపంలో 5-6 పాఠశాలలు ఉన్నప్పటికీ ఈ స్కూల్‌కు రవాణా సౌకర్యం బాగుండటం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. గత మూడు రోజులుగా రోజుకు 40-50 మందికి అడ్మిషన్ ఇస్తున్నాం. సమయం పరిమితంగా ఉండటంతో అంతకంటే ఎక్కువ మందిని తీసుకోవడం సాధ్యం కావడం లేదు" అని ఆమె తెలిపారు.

అయితే సమస్యకు మూల కారణం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఒకే ప్రాంతంలో ఉన్న పలు పంచాయతీల విద్యార్థులు ఒకే స్కూల్‌పై ఆధారపడటం, సీట్ల పరిమితి, రవాణా సౌకర్యం వంటి అంశాలు కలిపి ఈ పరిస్థితిని సృష్టించాయి. విద్యాశాఖ అధికారులు ఈ అంశంపై దృష్టి సారించి అదనపు సెక్షన్లు ఏర్పాటు చేయడం లేదా సమీప పాఠశాలల్లో సదుపాయాలు మెరుగుపరచడం అవసరమని స్థానికులు కోరుతున్నారు. పిల్లల విద్య కోసం తల్లిదండ్రులు పడుతున్న ఇబ్బందులు ఈ ఘటనతో బయటపడ్డాయి. ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలపై ఇంతటి డిమాండ్ ఉండటం విద్యా వ్యవస్థలో అసమానతలను సూచిస్తోంది.

