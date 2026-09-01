మొక్కు కోసం ఆలయానికి కుమారుడు దానం- ఈ వెరైటీ ఆచారం ఏంటో తెలుసా?
ఐదేళ్ల కుమారుడిని వాలినాథ్ మహాదేవ్ ఆలయానికి అప్పగించిన తల్లిదండ్రులు- కాషాయ వస్త్రాలు ధరింపజేసి మహంత్కు అప్పగింత- ఆలయమే విద్య, పెంపకం బాధ్యతలు- గత ఐదేళ్లలో ఐదుగురు పిల్లలను ఆలయానికి అర్పించిన కుటుంబాలు
Published : September 1, 2026 at 12:44 PM IST
Parents Dominating Son To Temple : సాధారణంగా భక్తులు తమ కోరికలు నెరవేరితే దేవుడికి తలనీలాలు సమర్పించడం, బంగారం, నగదు వంటి కానుకలు ఇవ్వడం చేస్తుంటారు. అయితే గుజరాత్లో మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఓ ఆచారం కొనసాగుతోంది. మొక్కు తీర్చుకునేందుకు కొందరు తల్లిదండ్రులు తమ కుమారుడినే ఆలయానికి అర్పిస్తున్నారు. మెహెసానా జిల్లాలోని విస్నగర్ తాలూకాలో ఉన్న ప్రసిద్ధ తారాభ్ వాలినాథ్ మహాదేవ్ ఆలయంలో ఈ ఆచారం కొనసాగుతున్నట్లు ఆలయ నిర్వాహకులు తెలిపారు. తాజాగా ఓ కుటుంబం తమ ఐదేళ్ల కుమారుడిని ఆలయానికి అప్పగించడంతో ఈ విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కుమారుడు పుడితే ఆలయానికి
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మంగళ్భాయ్ రబారీ తన కుటుంబంతో కలిసి వాలినాథ్ మహాదేవ్ ఆలయానికి వెళ్లి తన తన ముగ్గురు కుమారుల్లో ఒకరిని అప్పగించారు. తనకు మగబిడ్డ పుట్టి, కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటే, తన కుమారుల్లో ఒకరిని వాలినాథ్ స్వామి పాదాల చెంత సమర్పిస్తానని గతంలో మొక్కుకున్నట్లు తెలిపారు. ఆ మొక్కు నెరవేరడంతో కుమారుడికి ఐదేళ్లు నిండిన తర్వాత దాన్ని తీర్చాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా ముగ్గురు కుమారుల్లో చిన్నవాడిని ఆలయానికి తీసుకువచ్చారు.
కాషాయ వస్త్రాలు ధరింపజేసి
ఆలయానికి తీసుకొచ్చిన ఐదేళ్ల బాలుడికి కాషాయ వస్త్రాలు ధరింపజేశారు. అనంతరం సామాజిక పెద్దలు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో వాలినాథ్ ధామ్ మహంత్ జయరామ్గిరి బాపునకు బాలుడిని అధికారికంగా అప్పగించారు. ఈ సందర్భంగా బాలుడి చేతిలో దక్షిణ ఉంచి, నుదుటిపై తిలకం దిద్ది సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. బాలుడిని ఆలయానికి అప్పగించిన వెంటనే సన్యాసిగా మార్చబోమని ఆలయ మహంత్ తెలిపారు. అతడి విద్య, పెంపకం, విలువలను నేర్పించే బాధ్యతను ఆలయమే తీసుకుంటుందని చెప్పారు.
స్వచ్ఛందంగానే సన్యాసంలోకి
వాలినాథ్ ధామ్ మహంత్ జయరామ్గిరి బాపు మాట్లాడుతూ, ఈ సంప్రదాయం వాలినాథ్ పరంపరతో పాటు సనాతన సంస్కృతిలో చాలా కాలంగా కొనసాగుతోందని తెలిపారు. కుటుంబంలో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నప్పుడు వారిలో ఒకరిని ధర్మ రక్షణ, సనాతన సంస్కృతి వ్యాప్తి కోసం ఆలయానికి అర్పించే సంప్రదాయం ఉందని చెప్పారు.
"మేము ఆలయానికి అప్పగించిన పిల్లలను వెంటనే సన్యాసులుగా మార్చబోము. ముందుగా వారికి విద్య అందించి, మంచి విలువలు నేర్పిస్తాం. వారు పెద్దయ్యాక జీవితంలో ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నారో స్వయంగా నిర్ణయించుకునే అవకాశం కల్పిస్తాం. ఒకవేళ పిల్లలు స్వచ్ఛందంగా సాధువు జీవితాన్ని ఎంచుకుంటే మాత్రమే సన్యాస సంప్రదాయంలోకి తీసుకుంటాం. అలా కాకుండా లౌకిక జీవితాన్ని కొనసాగించాలనుకుంటే ఎలాంటి ఒత్తిడి పెట్టకుండా అందుకు సహకరిస్తాం. వారు ఎప్పటికైనా తిరిగి సాధారణ జీవితంలోకి వెళ్లేందుకు స్వేచ్ఛ ఉంటుంది."
- మహంత్ జయరామ్గిరి బాపు, వాలినాథ్ ధామ్ ఆలయ నిర్వాహకుడు
ఐదేళ్లలో ఐదుగురు పిల్లలు
మహంత్ జయరామ్గిరి బాపు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గత ఐదేళ్లలో వాలినాథ్ సంప్రదాయం ప్రకారం సుమారు ఐదుగురు పిల్లలను కుటుంబాలు ఆలయానికి అర్పించాయి. సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడటం, ఆధ్యాత్మిక విలువలను ముందుకు తీసుకెళ్లడం, భవిష్యత్తులో సాధువులుగా మారి సమాజానికి సేవ చేసేలా తీర్చిదిద్దడమే ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశమని ఆలయ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. పిల్లలను ఆలయానికి అప్పగించిన తర్వాత వారి చదువు, సంరక్షణ విషయంలో ఆలయం బాధ్యత తీసుకుంటుందని తెలిపారు. అయితే పిల్లల భవిష్యత్తు నిర్ణయంలో వారి ఇష్టానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తామని పేర్కొన్నారు.
ఆచారంపై భిన్నాభిప్రాయాలు
అయితే మైనర్ పిల్లలను ఇలా ఆలయానికి అప్పగించే ఆచారంపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆధునిక సమాజంలో తల్లిదండ్రులు తమ చిన్నారిని మతపరమైన సంస్థకు అప్పగించడం ఆందోళన కలిగించే అంశమని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పిల్లల భవిష్యత్తు, హక్కులు, విద్య, రక్షణ వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అంటున్నారు. మరోవైపు, పిల్లలకు మంచి విద్య, క్రమశిక్షణ, ఆధ్యాత్మిక విలువలు అందించేందుకు ఆలయానికి అప్పగించడంలో తప్పేమీ లేదని మరికొందరు భావిస్తున్నారు.
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