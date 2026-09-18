రూ. 8 వేల జీతంతో కుటుంబ పోషణ- పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం 166 కి.మీ సైకిల్ యాత్ర
పారాదీప్ నుంచి పూరీ వరకు సైకిల్పై ప్రయాణించిన బాపి గోచాయత్- ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని అరికట్టాలనే సందేశంతో యాత్ర- ఇప్పటికే 400 సార్లకుపైగా బీచ్ శుభ్రం
Published : September 18, 2026 at 9:24 PM IST
Odisha Man Cycling For Environment : పర్యావరణ పరిరక్షణపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ఒడిశాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టాడు. ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని అరికట్టాలనే సందేశంతో పారాదీప్ నుంచి పూరీ వరకు 166 కిలోమీటర్లు సైకిల్పై ప్రయాణించాడు. రెండు రోజుల పాటు సాగిన ఈ యాత్రను ఈ నెల 13వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు పారాదీప్లో ప్రారంభించాడు. 15వ తేదీన పూరీ చేరుకున్నాడు. అనంతరం పూరీలోని బీచ్తో పాటు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలను సందర్శిస్తూ పర్యాటకులు, భక్తులు, స్థానికులకు పరిశుభ్రత, పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించాడు.
కేంద్రపారా జిల్లాలోని గోరుత్ గ్రామానికి చెందిన బాపి గోచాయత్ ప్రస్తుతం పారాదీప్ కళాశాలలో నాలుగో గ్రేడ్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నాడు. తల్లిదండ్రులు, ఇద్దరు సోదరులు, ఒక సోదరి ఉన్న అతడు, కేవలం రూ.8 వేల నెల జీతంతో కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ తన సంపాదనలో కొంత మొత్తాన్ని పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కేటాయిస్తున్నాడు. పర్యావరణంపై బాపికి ఉన్న ప్రేమ ఇప్పటిది కాదు. 2022లోనే పారాదీప్ బీచ్లో పారిశుధ్య ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు.
7 టన్నులకు పైగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు
పారాదీప్ బీచ్లో పేరుకుపోయిన చెత్తను చూసి బాపి గోచాయత్ ఎంతో కలత చెందేవాడు. దాంతో బీచ్ను శుభ్రంగా ఉంచడంతో పాటు ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. పారాదీప్ బీచ్ సమీపంలోని మధుబన్ కాలనీలో నివసించే బాపి, ప్రతిరోజు ఉదయం స్వయంగా బీచ్కు వెళ్లి చెత్తను శుభ్రం చేస్తుంటాడు. ప్రతి శని, ఆదివారాల్లో పర్యాటకులు, స్థానికులకు బీచ్లో పరిశుభ్రత పాటించాల్సిన అవసరంపై అవగాహన కల్పిస్తుంటాడు. ఇలా ఇప్పటివరకు 400 సార్లకుపైగా పారాదీప్ బీచ్ను శుభ్రం చేశాడు. 7 టన్నులకు పైగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను సేకరించి పారాదీప్ మున్సిపాలిటీకి అందజేశాడు. బీచ్ పరిశుభ్రతతో పాటు ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించడంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు.
విద్యార్థుల్లోనూ అవగాహన
బాపి పారాదీప్లోని పలు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లి విద్యార్థులకు ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం, పరిశుభ్రత, పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించాడు. సముద్రంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను వేయవద్దని మత్స్యకారులకు కూడా సూచించాడు. బాపి చేపడుతున్న కార్యక్రమాల వల్ల గతంతో పోలిస్తే బీచ్ పరిశుభ్రత మెరుగుపడిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణపై ఆయన చేస్తున్న సేవలను గుర్తించిన ఒడిశా ప్రభుత్వం 2023లో 'ప్రకృతి బంధు' అవార్డుతో సత్కరించింది. 2025లో 'ధరిత్రి క్లైమేట్ గ్రాంట్ అవార్డు', 'యూత్ ఫర్ వాటర్ అవార్డు'తో పాటు పలు ప్రైవేట్ సంస్థల నుంచి కూడా పురస్కారాలు అందుకున్నారు.
పూరీకి సందేశం తీసుకెళ్లేందుకు
తాజాగా పారాదీప్ నుంచి పూరీ వరకు బాపి సైకిల్ యాత్ర చేపట్టాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పూరీకి వచ్చే భక్తులు, పర్యాటకుల ద్వారా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు పరిశుభ్రత, ప్లాస్టిక్ కాలుష్య నివారణ సందేశాన్ని తీసుకెళ్లడమే ఈ యాత్ర లక్ష్యమని తెలిపాడు. పూరీ బీచ్లో భక్తులు, పర్యాటకులకు ఒకసారి ఉపయోగించి పడేసే ప్లాస్టిక్ను వినియోగించవద్దని సూచిస్తున్నాడు. చెత్తను ఎక్కడపడితే అక్కడ వేయకుండా చెత్తబుట్టలను ఉపయోగించాలని, బీచ్ను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు. ఈ కార్యక్రమానికి 'సేవ్ కోస్టల్ లైఫ్' సంస్థ కూడా మద్దతు తెలిపింది.
"యువతే దేశ భవిష్యత్తు. యువతకు అవగాహన ఉంటే పర్యావరణ కాలుష్యం, ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని నియంత్రించడం సులభమవుతుంది. పరిశుభ్రత అనేది ప్రభుత్వం లేదా పరిపాలనా యంత్రాంగం బాధ్యత మాత్రమే కాదు, ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత. యువత, విద్యార్థులు పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన పెంచుకుని స్వయంగా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటే పరిశుభ్రమైన, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడం సాధ్యమవుతుంది."
- బాపి గోచాయత్
సముద్ర జీవులకు ప్లాస్టిక్ ముప్పు
పర్యావరణవేత్త సరోజ్ జెనా మాట్లాడుతూ, పర్యావరణ పరిరక్షణ సందేశంతో పారాదీప్ నుంచి పూరీ వరకు బాపి సైకిల్ యాత్ర చేయడం గర్వకారణమన్నారు. ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని నివారించడంపై ఆయన చేస్తున్న కార్యక్రమాలు స్వాగతించదగినవని తెలిపారు. సముద్రంలోకి చేరే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు క్రమంగా నానో ప్లాస్టిక్లుగా మారుతున్నాయని చెప్పారు. ఇవి జలచరాలకు ముప్పు కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. వాతావరణంలోనూ నానో ప్లాస్టిక్లు ఉన్నందున మరింత అవగాహన అవసరమన్నారు. యువతలో అవగాహన పెంచడం ద్వారా ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని నివారించేందుకు సహాయపడుతుందని సరోజ్ జెనా తెలిపారు.
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