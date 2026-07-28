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సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు పార్లమెంటరీ ప్యానెల్​ సమన్లు- ఆగస్టు 3న హాజరవ్వాలని ఆదేశం

కమ్యూనికేషన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీపై పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీకి అధ్యక్షుడు బీజేపీ ఎంపీ నిషికాంత్ దుబే వెల్లడి

parliamentary panel on social media
parliamentary panel on social media (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 3:45 PM IST

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Parliamentary Panel Summons Social Media : సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల నియంత్రణపై చర్చించేందుకు, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌తో సహా ప్రధాన సామాజిక మాధ్యమాల ప్రతినిధులకు పార్లమెంటరీ ప్యానెల్​ సమన్లు జారీ చేసింది. వీరితో పాటు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (MeitY), హోం శాఖల అధికారులను ఆగస్టు 3న హాజరు కావాలని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు కమ్యూనికేషన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీపై పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీకి అధ్యక్షత వహిస్తున్న బీజేపీ ఎంపీ నిషికాంత్ దుబే వెల్లడించారు. మహిళలు, పిల్లలు, రైతులు, గ్రామీణులు, కార్మికులు, సాధారణ ప్రజల గోప్యతను ఎలా పరిరక్షిస్తారు? ప్రజా శాంతిభద్రతలను ఎలా నిర్ధారిస్తారు? అనే దానిపై వివరించడానికి మెటా (ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్), గూగుల్, ఎక్స్, స్నాప్‌చాట్ ప్రతినిధులకు ప్యానెల్ సమన్లు ఇచ్చిందని తెలిపారు.

"2026 ఆగస్టు 3వ తేదీన సాయంత్రం 4 గంటలకు ఐటీ, కమ్యూనికేషన్ పార్లమెంటరీ కమిటీ మెటా (ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్, వాట్సాప్), X, స్నాప్‌చాట్, గూగుల్‌ సంస్థలను పిలిపించింది. మహిళలు, పిల్లలు, రైతులు, గ్రామీణ ప్రజలు, కార్మికులు, సాధారణ ప్రజల గోప్యతను ఎలా కాపాడతారు? ఈ కంపెనీలు ప్రభుత్వ ప్రజా శాంతిభద్రతలను ఎలా నిర్ధారిస్తాయి? ఈ అంశాలపై సంస్థల ప్రతినిధులను ప్రశ్నిస్తాం." నిశికాంత్​ దూబే ఎక్స్​లో పేర్కొన్నారు.

"'సామాజిక- డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, వాటి నియంత్రణ' అనే అంశంపై ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY), హోం శాఖ, సామాజిక, డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు స్నాప్‌చాట్, గూగుల్, ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్), మెటా (ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్) ప్రతినిధుల వివరణ ఇస్తారు." అని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు.

మెటాకు కేంద్రం నోటీసులు
మంగళవారం మెటాకు సంబంధించిన ఒక ఘటన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పరీక్షా పత్రాల లీక్‌లపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగిస్తూ చేసిన వీడియోను ఫేస్​బుక్​ నుంచి కొద్దిసేపు తొలగించి ఆ తర్వాత పునరుద్ధరించారు. అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మెటాసంస్థ క్షమాపణలు చెప్పింది. మోదీ వీడియోను ఉద్దేశపూర్వకంగా లేక కంటెంట్‌ పాలసీ కారణంగానో తొలగించలేదని, కేవలం సాంకేతిక కారణాల వల్లే అలా జరిగినట్లు మెటా స్పష్టత ఇచ్చింది. అంతకుముందు ఈ వ్యవహారాన్ని కేంద్రం తీవ్రంగా పరిగణించింది. మెటాతో పాటు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ గ్లోబల్‌ హెడ్స్‌కు కేంద్ర ఐటీశాఖ సమన్లు జారీచేసింది. అలా ఎందుకు జరిగిందో సమగ్ర వివరణ ఇవ్వాలని స్పష్టంచేసింది. నీట్‌ నిరసనల వ్యవహారంపై తొలిసారి స్పందిస్తూ ప్రధాని ఇటీవల ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లలో వీడియో పోస్టు చేశారు. పరీక్షాపత్రం లీకేజీ, ఆందోళనలు, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి యువతను ఉద్దేశించి నేరుగా మాట్లాడిన వీడియో ప్రజల దృష్టిని విశేషంగా ఆకర్షించింది. ఈ వీడియో 24 గంటల్లోనే 303 మిలియన్లకుపైగా వ్యూస్‌ సాధించి ఆయన సోషల్‌ మీడియా పోస్టుల్లో అత్యధికంగా వీక్షించిన వాటిలో ఒకటిగా నిలిచింది.

నీట్​ పేపర్ లీక్​ నేపథ్యంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన విద్యార్థుల నిరసనలు ప్రచారానికి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ సోషల్ మీడియాను, ముఖ్యంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ను విస్తృతంగా ఉపయోగించింది. నీట్-యూజీ పేపర్ లీక్, ఇతర సమస్యలపై జరిగిన ఈ ప్రదర్శనలు ఆన్‌లైన్‌లో విస్తృత దృష్టిని ఆకర్షించాయి. నిరసన ప్రదేశాల నుంచి వీడియోలు, రీల్స్, లైవ్​ అప్​డేట్​లు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఎక్కువగా షేర్ అయ్యాయి. ప్రభుత్వం నిరసనకారుల కీలక డిమాండ్లను అంగీకరించడం, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయడంతో CJP నేతృత్వంలో 36 రోజుల పాటు జరిగిన ఆందోళన శనివారం ముగిసింది.

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