'ఉన్నత విద్యకు చేరేలోపే 73 శాతం మంది విద్యార్థులు డ్రాప్అవుట్'- పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆందోళన
దేశంలో విద్యార్థు డ్రాప్అవుట్పై ఆందోళ వ్యక్తం చేసిన పార్లమెంటరీ కమిటీ- ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి పై తరగతులకు వెళ్లే కొద్దీ పాఠశాలలు, విద్యార్థుల సంఖ్యలో భారీ తగ్గుదల
Published : August 13, 2026 at 9:02 AM IST
Dropout Student In India : దేశంలో విద్యార్థుల డ్రాప్అవుట్ రేటుపై పార్లమెంటరీ కమిటీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. పాఠశాల విద్యలో ప్రాథమిక స్తాయి నుంచి ఉన్నత తరగతులకు వెళ్లే కొద్దీ పాఠశాలలు, విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతోందని పేర్కొంది. దాదాపు 73 శాతం మంది విద్యార్థులు హయ్యర్ సెకండరీ విద్యను పూర్తిచేయక ముందే చదువులకు దూరమవుతున్నారని వెల్లడించింది. దేశంలో అందుబాటులో ఉన్న నాణ్యమైన, అందుబాటు ధరలో విద్యపై బడ్జెట్, విధానపరమైన అంశాలను పరిశీలించిన అంచనాల కమిటీ, తన 2026-27 సంవత్సరానికి సంబంధించిన 10వ నివేదికను లోక్సభకు సమర్పించింది. ఈ నివేదికలో పాఠశాలల సంఖ్య, విద్యార్థుల నమోదు, డ్రాప్అవుట్, వసతులపై కీలక అంశాలను ప్రస్తావించింది.
యూనిఫైడ్ డిస్ట్రిక్ ఇన్పర్మేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ (యూడైస్) 2024-25 గణాంకాల ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా 10,92,671 ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు ఉన్నాయని పార్లమెంటరీ కమిటీ తెలిపింది. వీటిలో ప్రాథమిక స్థాయిలో 9,11,032 పాఠశాలలు ఉండగా, 6 నుంచి 8 తరగతులకు సంబంధించి 4,12,805 పాఠశాలలు ఉన్నాయని చెప్పింది. సెకండరీ స్థాయికి వచ్చేసరికి ఈ సంఖ్య 1,61,808కి తగ్గగా, హయ్యర్ సెకండరీ స్థాయిలో కేవలం 90,866 పాఠశాలలు మాత్రమే ఉన్నాయని పేర్కొంది. దీంతో ప్రాథమిక స్థాయి తర్వాత విద్యార్థులు పై తరగతులకు వెళ్లేందుకు అవసరమైన పాఠశాలలు తగినన్ని లేకపోవడం కూడా డ్రాప్అవుట్కు కారణమవుతోందని కమిటీ అభిప్రాయపడింది
విద్యార్థులో విషయంలోనూ
ఇక విద్యార్థుల విషయంలోనూ ఇదే తరహా భారీ వ్యత్యాసం కనిపిస్తోందని తెలిపింది. ప్రాథమిక తరగతుల్లో దేశవ్యాప్తంగా 6.18 కోట్లకు పైగా విద్యార్థులు ఉండగా, 6 నుంచి 8 తరగతుల్లో ఈ సంఖ్య 4.08 కోట్లకు తగ్గింది. సెకండరీ స్థాయికి చేరేసరికి 2.36 కోట్లకు, హయ్యర్ సెకండరీలో 1.64 కోట్లకు పడిపోయింది. దాదాపు 73శాతం మంది విద్యార్థులు హయ్యర్ సెకండరీ పూర్తి చేయకముందే చదువు మానేస్తున్నారని తెలిపింది. విద్యార్థులు చదువు మధ్యలోనే ఆపకుండా ఉండేందుకు ఉన్నత పాఠశాలల సంఖ్యను పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేసింది.
పాఠశాలలను అప్గ్రేడ్ చేయాలి
ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రాథమిక, సెకండరీ పాఠశాలలను దశలవారీగా హయ్యర్ సెకండరీ స్థాయికి అప్గ్రేడ్ చేయాలని కేంద్ర విద్యాశాఖను పార్లమెంటరీ కమిటీ కోరింది. ప్రతి వర్గానికి చెందిన విద్యార్థులకు తమ నివాస ప్రాంతాలకు అందుబాటులోనే హైస్కూల్ ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. విద్య ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్నందున రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల పరిధిలోనూ పాఠశాల విద్య ఎక్కువగా ఉంటుందని కమిటీ గుర్తుచేసింది. అందువల్ల ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో సెకండరీ, హయ్యర్ సెకండరీ పాఠశాలలను పెంచేలా కేంద్రం చొరవ తీసుకోవాలని కోరింది.
దివ్యాంగ విద్యార్థులకు వసతుల కొరత
మరోవైపు దివ్యాంగ విద్యార్థులకు అనుకూలమైన మౌలిక వసతుల విషయంలోనూ పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని కమిటీ తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా సగానికి పైగా పాఠశాలల్లో దివ్యాంగ విద్యార్థులకు అనుకూలమైన సౌకర్యాలు అందుబాటులో లేవని పేర్కొంది. యూడైస్+ 2024-25 గణాంకాల ప్రకారం దేశంలో మొత్తం 14,71,437 పాఠశాలలు ఉండగా, వాటిలో కేవలం 5,23,143 పాఠశాలల్లోనే ప్రత్యేక అవసరాలున్న పిల్లలకు అనుకూలమైన మరుగుదొడ్లు ఉన్నాయి. 8,08,466 పాఠశాలల్లో మాత్రమే ర్యాంపులతో పాటు హ్యాండ్రైల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయని కమిటీ వెల్లడించింది. దివ్యాంగ విద్యార్థులు సురక్షితంగా పాఠశాలలోకి ప్రవేశించి, తరగతుల్లో పూర్తిస్థాయిలో పాల్గొనేందుకు ర్యాంపులు, హ్యాండ్రైల్స్, అందుబాటులో ఉండే మరుగుదొడ్లు వంటి వసతులను సమగ్ర శిక్ష పథకం ద్వారా కల్పిస్తున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం భారీ లోటు ఉందని అభిప్రాయపడింది.
నిధుల వినియోగం ప్రశ్నలు
దివ్యాంగ విద్యార్థుల కోసం చేపడుతున్న మౌలిక వసతుల పనుల్లో నిధుల వినియోగంపై కూడా కమిటీ ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. 2024-25లో 186 ప్రత్యేక అవసరాల పిల్లలకు అనుకూల మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి రూ.482 లక్షలు కేటాయించగా.. వాస్తవంగా కేవలం రూ.2.60 లక్షలు మాత్రమే ఖర్చు చేసినట్లు తెలిపింది. భౌతిక లక్ష్యాల సాధనలోనూ ఎలాంటి పురోగతి కనిపించలేదని పేర్కొంది. అలాగే కొత్త ప్రత్యేక విద్యా బోధకుల నియామకానికి కేటాయించిన నిధుల్లోనూ తక్కువ మొత్తమే వినియోగించినట్లు కమిటీ తెలిపింది. ప్రాథమిక విభాగానికి ప్రత్యేక విద్యా బోధకుల కోసం రూ.962 లక్షలు మంజూరు చేయగా, కేవలం రూ.80.50 లక్షలు మాత్రమే ఖర్చయ్యాయని వెల్లడించింది. దివ్యాంగ పిల్లలకు విద్యను అందించే విషయంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ అనుసరిస్తున్న విధానం హక్కుల ఆధారితంగా, సమ్మిళితంగా, సమగ్రంగా ఉందని కమిటీ పేర్కొంది.
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