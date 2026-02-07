ETV Bharat / bharat

'న్యాయం కోరిన పప్పు యాదవ్ అరెస్ట్ రాజకీయ ప్రతీకారమే'- రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణ

పట్నాలో నీట్ విద్యార్థిని అనుమానాస్పద మృతి కలకలం- న్యాయం కోరిన పూర్ణియా ఎంపీ పప్పు యాదవ్ అరెస్ట్- ఇది రాజకీయ ప్రతీకారమే అంటూ రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణ

Rahul Gandhi On MP Arrest : బిహార్​లోని పట్నాలో నీట్‌ పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న ఓ విద్యార్థిని అనుమానాస్పద మృతి వ్యవహారం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కలకలం రేపుతోంది. ఆ కేసులో న్యాయం కోరుతూ స్వరం వినిపించిన పూర్ణియా ఎంపీ పప్పు యాదవ్ అరెస్టు కావడం రాజకీయ ప్రతీకార చర్యేనని లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. బాధిత కుటుంబానికి అండగా నిలిచిన వారిని భయపెట్టేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శించారు.

రాహుల్ గాంధీ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్​లో స్పందిస్తూ, "కుమార్తెకు న్యాయం చేయాలని గళమెత్తిన ఎంపీ పప్పు యాదవ్‌ను అరెస్ట్ చేయడం పూర్తిగా రాజకీయ కక్షసాధింపు. బాధ్యత కోరే ప్రతి స్వరాన్ని అణిచివేయాలనే ప్రయత్నం ఇది. ఇది రాజకీయ విషయం కాదు. బిహార్ కుమార్తెల గౌరవం, భద్రతకు సంబంధించిన ప్రశ్న" అని పేర్కొన్నారు.

