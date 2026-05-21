'నాన్నా మీ కలల భారతాన్ని సాకారం చేస్తా'- రాజీవ్కు రాహుల్ భావోద్వేగ నివాళి
రాజీవ్ గాంధీ 35వ వర్థంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పించిన కాంగ్రెస్ నేతలు- వీర్ భూమిలో సోనియా, రాహుల్, ప్రియాంకా గాంధీల నివాళులు- నైపుణ్యవంతమైన, సుసంపన్నమైన, బలమైన భారత్ నిర్మాణమే లక్ష్యమన్న రాహుల్
Published : May 21, 2026 at 12:25 PM IST
Rahul on Rajiv Gandhi Death Anniversary : మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ 35వ వర్థంతి సందర్భంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తన తండ్రిని స్మరించుకుంటూ భావోద్వేగ సందేశం ఇచ్చారు. దేశాన్ని నైపుణ్యవంతమైన, సుసంపన్నమైన, శక్తివంతమైన భారతంగా తీర్చిదిద్దాలన్న రాజీవ్ గాంధీ కలను తాను తప్పక నెరవేర్చుతానని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. రాజీవ్ గాంధీతో ఉన్న తన చిన్నప్పటి ఫొటోను షేర్ చేశారు. 'నాన్నా మీరు కలగన్న నైపుణ్యవంతమైన, సుసంపన్నమైన, బలమైన భారతదేశ స్వప్నాన్ని సాకారం చేసే బాధ్యతను పూర్తిగా నెరవేర్చుతా. మీ బోధనలు, మీ విలువలు, మీ జ్ఞాపకాలు ఎల్లప్పుడూ నాతోనే ఉంటాయి' అని రాహుల్ గాంధీ అని పేర్కొన్నారు. తన రాజకీయ ప్రయాణంలో రాజీవ్ గాంధీ ఆలోచనలే మార్గదర్శకమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
पापा, आपने जिस कुशल, समृद्ध और मजबूत भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 21, 2026
आपकी सीख, आपके संस्कार और आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। pic.twitter.com/uToSqMGdY3
రాజీవ్ గాంధీ సేవలను కొనియాడిన ఖర్గే
మరో పోస్టులో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే రాజీవ్ గాంధీని భారత్కు మార్గదర్శకుడైన మహానేతగా అభివర్ణించారు. దేశంలో 18 ఏళ్లకే ఓటు హక్కు కల్పించడం, పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, టెలికాం, సమాచార సాంకేతిక రంగాలకు పునాది వేయడం వంటి కీలక సంస్కరణలకు రాజీవ్ గాంధీ శ్రీకారం చుట్టారని గుర్తుచేశారు. అలాగే భవిష్యత్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యా విధానాన్ని రూపొందించారని పేర్కొన్నారు. దేశాన్ని 21వ శతాబ్దానికి తీసుకెళ్లే దిశగా ఆయన ఎన్నో దూరదృష్టి గల నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని గుర్తుచేశారు. ఈ సందర్భంగా రాజీవ్ గాంధీ చెప్పిన 'భారత్ ఒక పురాతన దేశం అయినా యువజాతి. ప్రపంచ దేశాల్లో అగ్రగామిగా నిలిచే స్వయం సమృద్ధి భారతాన్ని నేను కలగంటున్నాను' అనే వ్యాఖ్యలను ఖర్గే తన పోస్టులో ప్రస్తావించారు.
पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न राजीव गाँधी जी के 35वें बलिदान दिवस पर हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 21, 2026
21वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखने में राजीव गाँधी ने ऐतिहासिक और दूरदर्शी भूमिका निभाई। युवा भारत की शक्ति पर विश्वास करते हुए उन्होंने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की,… pic.twitter.com/b8lTUKphVG
'యువతకు ఆశాకిరణం'
హరియాణా మాజీ ముఖ్యమంత్రి భూపేందర్ సింగ్ మాట్లాడుతూ రాజీవ్ గాంధీ యువతలో ఆశలు నింపిన నాయకుడని కొనియాడారు. దేశ అభివృద్ధి కోసం ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇప్పటికీ ప్రాసంగికంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇక అశోక్ గహ్లోత్ మట్లాడుతూ, విజ్ఞానం, సాంకేతికత, యువత సాధికారతకు రాజీవ్ గాంధీ ఇచ్చిన ప్రాధాన్యం భారత అభివృద్ధికి బాటలు వేసిందన్నారు. ఆధునిక భారతానికి ఆయనే శిల్పి అని పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు పేర్కొన్నారు.
వీర్ భూమిలో ఘన నివాళులు
మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ వర్థంతి సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా నివాళులు అర్పించారు. కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా దిల్లీలోని వీర్ భూమిలో ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఛైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంకా గాంధీ వాద్రా తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పుష్పాంజలి ఘటించారు. ప్రియాంకా పిల్లలు మిరాయా, రేహాన్ వాద్రా కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అలాగే సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేతలు అశోక్ గెహ్లాత్, పి.చిదంబరం, భూపేందర్ సింగ్ హుడా, ముకుల్ వాస్నిక్ తదితరులు రాజీవ్ గాంధీకి నివాళులు అర్పించారు.
Tributes to former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi Ji on his death anniversary.— Narendra Modi (@narendramodi) May 21, 2026
అతి పిన్న వయసులో ప్రధాని
1944 ఆగస్టు 20న ముంబయిలో జన్మించిన రాజీవ్ గాంధీ, 1984 అక్టోబర్ 31 నుంచి 1989 డిసెంబర్ 2 వరకు భారత ప్రధానిగా సేవలందించారు. ఇందిరా గాంధీ హత్య అనంతరం 1984 అక్టోబరులో రాజీవ్ గాంధీ దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అప్పటికి ఆయన వయసు కేవలం 40 సంవత్సరాలు మాత్రమే. దీంతో భారతదేశ చరిత్రలో అతి పిన్న వయసులో ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన నేతగా గుర్తింపు పొందారు. 1991 మే 21న తమిళనాడులోని శ్రీపెరుంబుదూర్లో ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఎల్టిటిఈ ఆత్మాహుతి దాడిలో ఆయన మరణించారు. రాజీవ్ గాంధీ మరణం దేశ రాజకీయాల్లో ఒక విషాద ఘట్టంగా నిలిచిపోయింది.
