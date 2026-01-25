18 ఏళ్లగా వ్యక్తి కడుపులో అరకిలో రాయి- విజయవంతంగా తొలగించిన వైద్యులు
32 ఏళ్ల వ్యక్తి కడుపులో అరకిలో రాయి- 18 ఏళ్లుగా కడుపునొప్పితో ఇబ్బంది- శస్త్రచికిత్స చేసి రాయిని తొలగించిన వైద్యులు
Published : January 25, 2026 at 11:19 AM IST
500gm Stone Remove From Patient Stomach : 18 ఏళ్లగా కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్న ఓ వ్యక్తికి వైద్యులు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించారు. అతడి కడుపులో నుంచి ఏకంగా అరకిలో (500 గ్రాముల) రాయిని తొలగించారు. ప్రస్తుతం ఆ వ్యక్తి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ శస్త్రచికిత్స మధ్యప్రదేశ్లో జరిగింది.
పన్నా జిల్లాలోని దేవేంద్రనగర్ తహసీల్కు చెందిన 32 ఏళ్ల వ్యక్తి ఈటవా గ్రామంలో నివసిస్తున్నాడు. గత 18 ఏళ్లుగా కడుపులో నొప్పిలో బాధపడుతున్నాడు. మూత్ర విసర్జన సమయంలో మంట కడుపులో తీవ్రమైన నొప్పి వచ్చేది. అనేక మంది డాక్టర్ల దగ్గర చికిత్స తీసుకున్నప్పటికీ ఉపశమనం లభించలేదు. నొప్పి మరింత ఎక్కువ కావడంతో పన్నాలోని డాక్టర్ హెచ్ఎన్ శర్మను సంప్రదించాడు. ఆ వ్యక్తికి వైద్యలు పరీక్షలు నిర్వహించి కడుపులో ఒక పెద్ద రాయి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. శస్త్రచికిత్స చేయాలని సిఫారుసు చేశారు. దీంతో జనవరి 22న ఆ వ్యక్తికి డాక్టర్ శర్మ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. విజయవంతగా 500 గ్రాములు ఉన్న రాయిని తొలగించారు.
ప్రస్తుతం ఆ వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు డాక్టర్ శర్మ తెలిపారు. భోజనం కూడా తీసుకుంటున్నాడని, మాట్లాడగలుగుతున్నాడని చెప్పారు. 18ఏళ్లుగా కడపు నొప్పితో బాధపడుతున్నాడని చెప్పినప్పుడు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు పేర్కొన్నారు. పెద్ద సైజ్లో రాయి ఉన్నట్లు గుర్తించి శస్త్రచికిత్స నిర్వహించామని చెప్పారు. ఆ వ్యక్తి కడుపులో నుంచి అర కిలో బరువున్న రాయిని తొలగించామని చెప్పారు. ఇప్పటివరుకు తాను 65 నుంచి 70 ఆపరేషన్లు చేశారని, అవన్నీ విజయవంతమయ్యాని తెలిపారు. గతంలో పెద్ద రాళ్లను తొలగించాని, కానీ ఇంత భారీ పరిమాణంలో కూడా రాయిని తొలగిచడం ఇదే మొదటిసారని చెప్పారు.
