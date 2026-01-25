ETV Bharat / bharat

18 ఏళ్లగా వ్యక్తి కడుపులో అరకిలో రాయి- విజయవంతంగా తొలగించిన వైద్యులు

32 ఏళ్ల వ్యక్తి కడుపులో అరకిలో రాయి- 18 ఏళ్లుగా కడుపునొప్పితో ఇబ్బంది- శస్త్రచికిత్స చేసి రాయిని తొలగించిన వైద్యులు

500gm Stone Remove From Patient Stomach
500gm Stone Remove From Patient Stomach (ETV Bharat)
500gm Stone Remove From Patient Stomach : 18 ఏళ్లగా కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్న ఓ వ్యక్తికి వైద్యులు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించారు. అతడి కడుపులో నుంచి ఏకంగా అరకిలో (500 గ్రాముల) రాయిని తొలగించారు. ప్రస్తుతం ఆ వ్యక్తి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ శస్త్రచికిత్స మధ్యప్రదేశ్​లో జరిగింది.

పన్నా జిల్లాలోని దేవేంద్రనగర్ తహసీల్‌కు చెందిన 32 ఏళ్ల వ్యక్తి ఈటవా గ్రామంలో నివసిస్తున్నాడు. గత 18 ఏళ్లుగా కడుపులో నొప్పిలో బాధపడుతున్నాడు. మూత్ర విసర్జన సమయంలో మంట కడుపులో తీవ్రమైన నొప్పి వచ్చేది. అనేక మంది డాక్టర్ల దగ్గర చికిత్స తీసుకున్నప్పటికీ ఉపశమనం లభించలేదు. నొప్పి మరింత ఎక్కువ కావడంతో పన్నాలోని డాక్టర్ హెచ్​ఎన్ శర్మను సంప్రదించాడు. ఆ వ్యక్తికి వైద్యలు పరీక్షలు నిర్వహించి కడుపులో ఒక పెద్ద రాయి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. శస్త్రచికిత్స చేయాలని సిఫారుసు చేశారు. దీంతో జనవరి 22న ఆ వ్యక్తికి డాక్టర్ శర్మ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. విజయవంతగా 500 గ్రాములు ఉన్న రాయిని తొలగించారు.

500gm Stone From Patient Stomach
వ్యక్తి కడుపులో నుంచి తొలగించిన 500 గ్రాముల రాయి (ETV Bharat)

ప్రస్తుతం ఆ వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు డాక్టర్ శర్మ తెలిపారు. భోజనం కూడా తీసుకుంటున్నాడని, మాట్లాడగలుగుతున్నాడని చెప్పారు. 18ఏళ్లుగా కడపు నొప్పితో బాధపడుతున్నాడని చెప్పినప్పుడు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు పేర్కొన్నారు. పెద్ద సైజ్​లో రాయి ఉన్నట్లు గుర్తించి శస్త్రచికిత్స నిర్వహించామని చెప్పారు. ఆ వ్యక్తి కడుపులో నుంచి అర కిలో బరువున్న రాయిని తొలగించామని చెప్పారు. ఇప్పటివరుకు తాను 65 నుంచి 70 ఆపరేషన్లు చేశారని, అవన్నీ విజయవంతమయ్యాని తెలిపారు. గతంలో పెద్ద రాళ్లను తొలగించాని, కానీ ఇంత భారీ పరిమాణంలో కూడా రాయిని తొలగిచడం ఇదే మొదటిసారని చెప్పారు.

ఇటీవల బిహార్​లో ఒకటిన్నర ఏళ్లుగా కడుపులో కత్తెరతో నరకం అనుభవించింది ఓ మహిళ. చివరకు దానిని తొలగించేందుకు శస్త్ర చికిత్స చేస్తున్న సమయంలో మృతి చెందింది. ఈ ఘటన జనవరి 2న జరిగింది. తమోతీహరి జిల్లాకు చెందిన మణిభూషణ్ కుమార్ భార్య ఉషాదేవి (25) ఒకటిన్నర ఏళ్ల క్రితం ప్రసవం కోసం ఓ ప్రైవేటు క్లీనిక్​కు వెళ్లింది. ఆమెకు సిజేరియన్ చేయగా పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అయితే ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్​ సంగీత కుమారి, నిర్లక్ష్యంతో ఒక కత్తెరను ఉషాదేవి కడుపులోనే మరచిపోయి కుట్లువేసింది. ఈ విషయం ఉషా, ఆస్పత్రి నుంచి ఇంటికి వెళ్లిన కొద్ది రోజులకే తీవ్రమైన కడుపునొప్పితో బాధపడడం మొదలు పెట్టింది. కుటుంబ సభ్యులు పలుమార్లు ఆమెను ఆస్పత్రి తీసుకెళ్లారు. అల్ట్రాసౌండ్​ స్కాన్​లు చేయించినప్పటికీ, రిపోర్టుల్లో ఏమీ తేలలేదు. దీంతో వైద్యులు ఏం లేదని చెప్పి పెయిన్ కిల్లర్లు ఇచ్చి పంపించేవారు. వాటితో తాత్కాలిక ఉపశమనం లభించినప్పటికీ, తర్వాత మళ్లీ నొప్పి వచ్చేది.

ఇటీవల నొప్పి మరింత ఎక్కువ కావడంతో, కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను మరో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ సిటి స్కాన్​ చేయగా, అసలు విషయం బయటపడింది. ఆమె కడుపులో ఒక కత్తెర ఉన్నట్లు స్పష్టంగా కనిపించింది. వెంటనే వైద్యులు ఆమెను రహమానియా మెడికల్ సెంటర్​కు తరలించారు. కత్తెరను తొలగించడానికి వైద్యులు శస్త్రచికిత్స ప్రారంభించారు. అయితే అప్పటికే ఆ కత్తెర ఆమె పేగుల్ని చీల్చివేయడం వల్ల లోపల తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్ సోకిందని వైద్యులు గుర్తించారు. చివరికి ఆమె శస్త్రచికిత్స సమయంలోనే ప్రాణాలు విడిచింది. ఈ ఘటనకు కారణమైన డాక్టర్​ సంగీతపై హత్య కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్​ చేస్తూ ఉషాదేవి కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రి ముందు ఆందోళనలు చేశారు.

