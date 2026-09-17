21వేల పానీపూరీలతో 13 అడుగుల గణేశుడి విగ్రహం తయారీ- ఎక్కడో తెలుసా?
పానీపూరీలతో భారీ గణపతి- వైరల్ అవుతున్న వినూత్న విగ్రహం వీడియో- రెండు నెలల పాటు శ్రమించి గణేశుడి విగ్రహానికి ప్రాణం పోసిన కళాకారులు
Published : September 17, 2026 at 5:27 PM IST
Panipuri Ganesh Idol : దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రతి ఏటా ఈ నవరాత్రుల్లో భక్తులు తమ భక్తికి సృజనాత్మకతను జోడించి వినూత్న రీతిలో భారీ గణనాథుడి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించడాన్ని మనం చూస్తుంటాం. ఈ ఏడాది కూడా మహారాష్ట్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయకుడి విగ్రహాలు చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వీటిలో పుణెలో కొలువుదీరిన 'పానీపూరీ గణపతి' విగ్రహం ఒకటి. ఈ పానీపూరీ గణనాథుడ్ని చూసేందుకు భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. అందుకే ఈ స్టోరీలో ఈ భిన్నమైన విగ్రహ తయారీకి ఎన్ని పానీపూరీలను వాడారు? ఆ విగ్రహం ఎత్తు ఎంత? దాన్ని ఎవరు తయారుచేశారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
రెండు నెలలు శ్రమించి
పుణెలోని ఫెర్గూసన్ కాలేజ్ రోడ్డులో ఉన్న 'గణేశ్ భేల్' షాపు యజమానులైన రూపేశ్, దినేశ్ గుడ్మేవార్ (ఇద్దరు సోదరులు) ఈ వినూత్న బొజ్జ గణపతి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 21,000 పానీపూరీలను ఉపయోగించి 13 అడుగుల ఎత్తైన విఘ్నేశ్వరుడి విగ్రహాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. ఇద్దరు సోదరులు రెండు నెలల పాటు శ్రమించి ఈ విగ్రహానికి అందమైన రూపానిచ్చారు. అంతేకాకుండా ఈ విగ్రహం పాడవకుండా ఉండేందుకు, దాని భద్రతను పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా ఇద్దరు కళాకారులు నిరంతరం మండపం వద్దే ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ పానీపూరీ గణపయ్యకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
సోదరుల అద్భుత కళాఖండం
స్వతహాగా కళాకారులైన రూపేశ్, దినేశ్ గుడ్మేవార్లు తమ వ్యాపారానికి సంబంధించిన పదార్థాలను ఉపయోగించి గణపయ్యకు ఒక విలక్షణమైన రూపాన్ని ఎలా ఇవ్వొచ్చని ఆలోచించారు. అప్పుడే వారికి తమ వ్యాపారంలో ముఖ్య భాగమైన పానీపూరీలతో గణేశుడి విగ్రహాన్ని తీర్చిదిద్దాలనే ఆలోచన వచ్చింది. అయితే ఈ ఆలోచన వినడానికి సులభంగా అనిపించినా, దానిని ఆచరణలో పెట్టడం అంత సులభం కాదనే విషయాన్ని ఆ సోదరులు గ్రహించారు. ఎందుకంటే పానీపూరీలు తేలికగా ఉంటాయి. అలాగే తేమకు సులభంగా ప్రభావితమవుతాయి. అందుకే విగ్రహం ఆకృతికి, స్థిరత్వానికి భంగం కలగకుండా పానీపూరీలను ఎలా అమర్చవచ్చనే దానిపై ఆ సోదరులు సుమారు ఆరు నెలల పాటు చర్చించి, అధ్యయనం చేశారు. రెండు నెలల క్రితం విగ్రహం రూపకల్పన పనులు ప్రారంభించారు.
'పూజ, దర్శనం కోసం వేరే విగ్రహం ఏర్పాటు'
వెదురు, కాగితంతో చేసిన ఫ్రేమ్పై 13 అడుగుల గణపతి విగ్రహం రూపుదిద్దుకునే వరకు పానీపూరీలను ఒక్కొక్కటిగా అమర్చామని రూపేశ్ వివరించారు. ఈ పెద్ద విగ్రహాన్ని కేవలం కళాత్మక ప్రదర్శన కోసం మాత్రమే రూపొందించామని చెప్పారు. పూజ, దర్శనం కోసం దాని పక్కన ఒక చిన్న గణేశుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించామని వెల్లడించారు. అందువల్ల భక్తులు పానీపూరీలతో చేసిన గణేశుడి విగ్రహాన్ని సందర్శించి, పక్కనే ఉన్న చిన్న విగ్రహం వద్ద పూజలు చేస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు.
"పానీపూరీలతో చేసిన ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక గణేశుడి విగ్రహాన్ని చెక్కుచెదరకుండా చూసుకోవడం అంత సులువైన పని కాదు. అందుకే 24 గంటలూ అప్రమత్తంగా ఉంటున్నాం. ఎందుకంటే గాలిలో తేమ వల్ల పానీపూరీలు మెత్తగా అయిపోతాయి. అలాగే దుమ్ము, ధూళి, తేమ వల్ల పాడైపోతాయి. అందుకే విగ్రహాన్ని పర్యవేక్షించడానికి, ఏవైనా సమస్యలు వస్తే వాటిని పరిష్కరించడానికి ఇద్దరు కళాకారులు మండపంలోనే ఉంటారు. పుణెలోని అనూహ్యమైన రుతుపవన వాతావరణం నుంచి ఈ భిన్నమైన విగ్రహాన్ని కాపాడటానికి అదనపు జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకున్నాం" అని దినేశ్ స్పష్టం చేశారు.
సేంద్రీయ ఎరువుగా మారనున్న పానీపూరీలు
గణేశ్ నవరాత్రుల తర్వాత ఈ పానీపూరీ గణేశుడి విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేయమని సోదరులిద్దరూ (రూపేశ్, దినేశ్) చెప్పారు. అనంత చతుర్దశి తర్వాత అందరిలా ఈ విగ్రహాన్ని నీటిలో నిమజ్జనం చేయమని స్పష్టం చేశారు. అందుకు బదులుగా విగ్రహ తయారీలో వాడిన 21,000 పానీపూరీలను సేంద్రియ ఎరువుల తయారీకి ఉపయోగిస్తామని అన్నారు. ఆహార పదార్థాలు జలాశయాల్లోకి చేరకుండా నివారించడం, అలాగే ఈ వేడుకను పర్యావరణహితంగా జరుపుకోవాలనే సందేశాన్ని ఇవ్వడం కోసం తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించారు.
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