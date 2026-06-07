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80ఏళ్ల ఏజ్‌లోనూ బామ్మ 'తగ్గేదేలే'-  ఈమె చేసే దుస్తులకు దేశవిదేశాల్లో ఫుల్ డిమాండ్!

హరియాణ్వీ దమన్-కుర్తీలను కుడుతున్న వృద్ధురాలు- ఈ సంప్రదాయ దుస్తులను కుట్టడంలో మరికొంత మంది మహిళలకు శిక్షణ- ఈ దుస్తులు కెనడా, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాకు ఎగుమతి

80 Years old Woman Making Kurtis
80 Years old Woman Making Kurtis (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 9:57 PM IST

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80 Years old Woman Making Kurtis : మనసుకు నచ్చిన పని చేయడానికి వయసుతో ఏం సంబంధం ఉంది. అదే విషయాన్ని రుజువు చేశారు హరియాణాకు చెందిన 80 ఏళ్ల బామ్మ. అంత పెద్ద వయసులోనూ విశ్రాంతి తీసుకోకుండా హరియాణ్వీ సంస్కృతిని పరిరక్షించడం, మహిళలను స్వయం సమృద్ధి వైపునకు తీసుకెళ్లడంలో ముందుకు సాగుతున్నారు. ఎనిమిది పదులు ఏజ్ ఉన్న వృద్ధురాలు సంప్రదాయ హరియాణ్వీ 'దమన్-కుర్తీ'లను తాను తయారు చేయడమే కాకుండా, అనేక మంది మహిళలకు వీటిని కుట్టడం నేర్పించారు. దీంతో ఆ మహిళలు కూడా ఆర్థిక స్వావలంబన పొందుతున్నారు.

విదేశాలకు ఈ దుస్తులు ఎగుమతి
పానీపత్‌కు చెందిన కృష్ణ దేవి (80) గత కొన్నేళ్లుగా దమన్-కుర్తీ, చున్రీ వంటి సంప్రదాయ హరియాణ్వీ దుస్తులతో పాటు సంప్రదాయ ఆభరణాలను కూడా తయారు చేస్తున్నారు. ఆమె చేతితో కుట్టిన ఈ దుస్తులు అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. హరియాణాలో జరిగే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, పాఠశాల వేడుకలు, వివాహాల్లో కూడా కృష్ణ దేవి రూపొందించిన దుస్తులకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉండడం విశేషం.

80 Years old Woman Making Kurtis
హరియాణ్వీ దమన్ కుర్తీలతో 80 ఏళ్ల బామ్మ (ETV Bharat)

హరియాణా సంస్కృతిలో ఇవొక భాగం : కృష్ణ దేవి
సుమారు 50 ఏళ్ల క్రితం హరియాణాలోని మహిళలు దమన్ ధరించేవారని, అయితే కాలక్రమేణా ఆ సంప్రదాయం మరుగున పడిపోయిందని కృష్ణ దేవి గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ దుస్తులను కాపాడుకోకపోతే హరియాణా సాంస్కృతిక గుర్తింపులో ఒక ముఖ్యమైన భాగం కనుమరుగవుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఆలోచనతోనే దమన్-కుర్తీకి తిరిగి ఆదరణ తీసుకురావాలని సంకల్పించుకున్నానని చెప్పారు. మొదట్లో కొంతమంది యువతులు సోషల్ మీడియాలో తాను కుట్టిన దమన్‌ల వీడియోలను షేర్ చేశారని అన్నారు. ఆ తర్వాత దమన్‌లకు విస్తృత గుర్తింపు లభించిందని తెలిపారు. దమన్-కుర్తీ అనేది కేవలం ఒక దుస్తుల రకం మాత్రమే కాదని, అది హరియాణ్వీ సాంస్కృతిక గుర్తింపుకు చిహ్నమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ దుస్తులు ధరించిన వారిని దూరం నుంచే హరియాణాకు చెందినవారిగా సులభంగా గుర్తించవచ్చని అన్నారు. యువత తమ సంస్కృతిని, సంప్రదాయ దుస్తులను ఎప్పటికీ విస్మరించకూడదని కృష్ణ దేవి కోరుతున్నారు.

80 Years old Woman Making Kurtis
హరియాణ్వీ దమన్ కుర్తీలతో 80 ఏళ్ల బామ్మ (ETV Bharat)

రోహ్‌తక్‌కు చెందిన ఒక మహిళా పోలీస్ అధికారి కోసం కృష్ణ దేవి తయారు చేసిన దమన్ ఆమె కెరీర్‌లో అత్యంత చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోయింది. ఈ ప్రత్యేకమైన దమన్ తయారీకి సుమారు 35 మీటర్ల వస్త్రం అవసరమైంది. రెండు రంగుల కలయికతో కూడిన ఈ దమన్ అందర్నీ ఆకట్టుకుంటుంది. సంప్రదాయ హరియాణ్వీ దమన్-కుర్తీలను కుట్టడాన్ని కృష్ణ దేవి దాదాపు పది మంది మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చారు. విశేషమేమిటంటే, వీరిలో చాలా మందికి గతంలో సూదిని పట్టుకోవడం కూడా తెలియదు. కానీ నేడు వారు తమ సొంత నైపుణ్యంతో నెలకు వేలాది రూపాయల ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నారు.

80 Years old Woman Making Kurtis
హరియాణ్వీ దమన్ కుర్తీలతో 80 ఏళ్ల బామ్మ (ETV Bharat)
80 Years old Woman Making Kurtis
హరియాణ్వీ దమన్ కుర్తీలతో 80 ఏళ్ల బామ్మ (ETV Bharat)

ప్రతిరోజూ యోగా, ప్రాణాపాయం
80 ఏళ్ల వయసులోనూ కృష్ణ దేవి యువతలో ఉండే ఉత్సాహంతో కనిపిస్తారు. ఆమె గత 22 ఏళ్లుగా క్రమం తప్పకుండా యోగా, ప్రాణాయామం చేస్తున్నారు. తన శారీరక దృఢత్వానికి, చురుకుదనానికి బాబా రామ్‌దేవ్ యోగా పద్ధతులు, కపాలభాతి కారణమని ఆమె చెబుతారు. ఇతర మహిళలు కూడా యోగాను అలవర్చుకోవాలని సూచిస్తారు.

80 Years old Woman Making Kurtis
యోగా చేస్తున్న బామ్మ (ETV Bharat)

గతంలో తాము ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చునేవాళ్లమని కృష్ణ దేవి దగ్గర సంప్రదాయ హరియాణ్వీ దమన్-కుర్తీలను కుట్టడం నేర్చుకున్న మహిళలు చెబుతున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ పని ద్వారా ఆర్థికంగా స్వతంత్రులమయ్యామని చెప్పారు. దమన్-కుర్తీ కుట్టడం నేర్చుకోవడానికి 5-6 సమయం పట్టిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ పని ద్వారా వచ్చే ఆదాయం తమ పిల్లల చదువుకు, ఇంటి నిర్వహణకు ఉపయోగపడుతుందని వెల్లడించారు.

స్ఫూర్తిగా నిలిచిన కృష్ణ దేవి
80 ఏళ్ల వయసులో కృష్ణ దేవి కేవలం దమన్-కుర్తీలను కుట్టడమే కాకుండా, హరియాణా సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని తర్వాతి తరానికి అందిస్తున్నారు. సంస్కృతి పరిరక్షణ, మహిళా సాధికారత, స్వయం సమృద్ధి దిశగా ఆమె చేస్తున్న కృషి సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు. ఫ్యాషన్, సేవాభావానికి వయసు ఎప్పుడూ అడ్డంకి కాదని కృష్ణ దేవి నిరూపించారు.

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