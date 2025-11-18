ETV Bharat / bharat

Pandum Cafe Of Surrendered Maoists
Pandum Cafe Of Surrendered Maoists (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 18, 2025 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Pandum Cafe Of Surrendered Maoists : ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రంలోని బస్తర్ జిల్లా ఒకప్పటి మావోయిస్టు కంచుకోట. ఇటీవలే పెద్దసంఖ్యలో జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చిన మావోయిస్టులు స్వయం ఉపాధి సుగంధాలను పరిమళింపజేస్తున్నారు. జనమందరిలో ఒక్కరిలా కలిసిపోయి జీవనయానాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బస్తర్ జిల్లా జగదల్‌పుర్‌ పట్టణంలో 'పాండుం కేఫ్'‌ను ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయి ప్రారంభించారు. ఇంతకీ ఈ కేఫ్ ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు ఇందులో ఏయే పనులు చేస్తారు? ఈటీవీ భారత్ కథనమిది.

'పాండుం కేఫ్'‌ ప్రత్యేకత ఇదీ!
జగదల్‌పుర్‌లో ఆదివాసీలు, గిరిజనులు పెద్దసంఖ్యలో ఉంటారు. ఇప్పుడు అక్కడ హాట్ టాపిక్ 'పాండుం కేఫ్'. గోండి భాషలో 'పాండుం' అంటే 'ఉత్సవం' అని అర్థం. 'స్పెషల్ సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్' (ఎస్‌సీఏ) స్కీం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించిన నిధులతో ఈ కేఫ్‌ను నిర్మించారు. మాజీ మావోయిస్టులకు పునరావాసంతో పాటు ఉపాధిని కల్పించే చర్యల్లో భాగంగా దీన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులతో పాటు మావోయిస్టు బాధితులకు ఇందులో ఉపాధిని కల్పిస్తున్నారు. తాజాగా పాండుం కేఫ్‌ను ప్రారంభించేందుకు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయికి మాజీ మావోయిస్టులు పుష్ప గుచ్ఛం అందించి స్వాగతం పలికారు. ప్రారంభోత్సవం అనంతరం కేఫ్‌ను ముఖ్యమంత్రి పరిశీలించారు. అందులో తయారుచేసిన వంటకాల రుచులను ఆస్వాదించారు.

Pandum Cafe Of Surrendered Maoists
ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్​కు పుష్ప గుచ్ఛం అందజేస్తున్న దృశ్యం (ETV Bharat)

ప్రతి కప్పు ఒక కథ చెప్పే చోటు : సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయి
'పాండుం కేఫ్ బస్తర్ ప్రాంత సాంస్కృతిక మూలాలను ప్రతిబింబించేలా ఉంది. 'ప్రతి కప్పు ఒక కథ చెప్పే చోటు' అనే ట్యాగ్‌లైన్ ఈ కేఫ్‌కు బాగా సరిపోతుంది. ఇక్కడ అందించే ప్రతి కాఫీ రుచితో పాటు ధైర్యం, పోరాటం, కొత్త ప్రారంభాలకు సూచికగా నిలుస్తుంది' అని ఛత్తీస్‌గఢ్ ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయి పేర్కొన్నారు.

Pandum Cafe Of Surrendered Maoists
ముఖ్యమంత్రికి స్వాగతం పలుకుతున్న మాజీ మావోయిస్టులు (ETV Bharat)

సాంస్కృతిక ప్రచారం, ఉపాధి అవకాశాల సంగమం
'ఈ కేఫ్‌ను బస్తర్ పోలీసుల సహాయంతో ప్రారంభించాం. మావోయిస్టుల బాధితులు, లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు ఉపాధిని కల్పించేందుకే దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. మాజీ మావోయిస్టులు, వారి కుటుంబాలను ఉపాధితో ఆదుకోవడం ఈ కేఫ్ లక్ష్యం. బస్తర్ ప్రాంత సంస్కృతి, వంటకాలు ఈ కేఫ్ ద్వారా ఫేమస్ అవుతాయి. ఈ కేఫ్ ఏర్పాటుతో అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి' అని పాండుం కేఫ్ ఆపరేటర్ ప్రియాంక్ పటేల్ తెలిపారు.

Pandum Cafe Of Surrendered Maoists
పాండుం కేఫ్ (ETV Bharat)

పాండుం కేఫ్‌లో పనిచేస్తున్నాను : మాజీ మావోయిస్టు ఫుల్మతి మాండవి
'నేను బస్తర్ జిల్లాలోని ధర్మబేడ గ్రామస్థురాలిని. గత 15 ఏళ్లపాటు మావోయిస్టు ఉద్యమంలో చురుగ్గా పనిచేశాను. మావోయిస్టులకు చెందిన ఒక ప్లాటూన్‌లో సభ్యురాలిగా ఉండేదాణ్ని. అప్పట్లో నేను ఎస్ఎల్‌ఆర్ తుపాకీని పట్టుకొని తిరిగే దాణ్ని. కొన్ని ఎన్‌కౌంటర్లలోనూ పాల్గొన్నాను. 2025లోనే పోలీసులకు లొంగిపోయాను. గత 15 ఏళ్లు వేస్ట్ చేశానని నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది. అలా చేసినందుకు బాధగా ఉంది. ప్రస్తుతం పాండుం కేఫ్‌లో పనిచేస్తున్నాను' అని లొంగిపోయిన మావోయిస్టు ఫుల్మతి మాండవి చెప్పారు.

Pandum Cafe Of Surrendered Maoists
కేఫ్​లోని వంటకాల రుచులను ఆస్వాదిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి (ETV Bharat)

మాజీ మావోయిస్టుల జీవితాల్లో వెలుగులు
ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బస్తర్ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు మావోయిస్టుల కదలికలు లేవు. పెద్ద సంఖ్యలో మావోయిస్టులు లొంగిపోవడంతో ఇక్కడి దండకారణ్యాలు కామ్‌గా మారాయి. భద్రతా దళాల వరుస ఆపరేషన్లకు హడలిపోయి, మిగిలిన కొద్దిపాటి మావోయిస్టులు పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని అడవుల్లోకి అడ్డా మార్చారు. ఇక ఇదే సమయంలో మాజీ మావోయిస్టుల జీవితాలను తీర్చిదిద్దడంపై ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫోకస్ పెట్టింది. వారికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించే దిశగా ముమ్మర కసరత్తు చేస్తోంది. ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇబ్బడిముబ్బడిగా నిధులను మంజూరు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే పాండుం కేఫ్‌ను నిర్మించారు.

