దీపావళి కానుకగా 51 కార్లు- ఆనందంతో ఉప్పంగిపోయిన ఉద్యోగులు!

ఉద్యోగులను సంబరాల్లో ముంచెత్తిన యజమాని

Diwali Gift Car For Employees
Diwali Gift Car For Employees (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Diwali Gift Car For Employees : హరియాణాలోని పంచకులా కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ప్రముఖ ఔషధ తయారీ సంస్థ మిట్స్ నేచురా లిమిటెడ్‌ (Mits Natura Ltd) యజమాని ఎంకే భాటియా ఈసారి దీపావళి సందర్భంగా తన ఉద్యోగులకు విశేష కానుకలు అందించారు. ఒక్కరు ఇద్దరికి కాదు ఏకంగా 51 మందికి కొత్త కార్లను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా కంపెనీ ప్రాంగణం పండుగ వాతావరణాన్ని తలపించింది. కార్ల కీ లు అందుకున్న సిబ్బంది ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయారు.

ఉద్యోగులకు బంపర్ గిఫ్ట్
దీపావళి పండుగ వచ్చిందంటే చాలామంది బహుమతులు, బోనస్లు ఇచ్చే సంప్రదాయం ఉంటుంది. కానీ మిట్స్ నేచురా యజమాని భాటియా మాత్రం ఈ సంప్రదాయాన్ని ఒక కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. ప్రతి ఏడాది తన కంపెనీ సిబ్బందికి కొత్త కార్లను బహుమతిగా అందిస్తూ, వారిలో ఉత్తేజాన్ని పెంపొందిస్తున్నారు. ఈసారి కూడా ఆ ఆనవాయితీని కొనసాగిస్తూ, ఉద్యోగులకు 51 కార్లు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చారు. భాటియా స్వయంగా కార్ల తాళాలు అందజేసి, ప్రతి ఒక్కరినీ అభినందించారు.

Diwali Gift Car For Employees
కారు తాళం అందిస్తున్న ఎంకే భాటియా (ETV Bharat)

నగరంలో ఆకర్షణగా!
అయితే కార్ల తాళాలు అందుకున్న ఉద్యోగులు కార్ గిఫ్ట్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. కొత్త కార్లతో ఉద్యోగులు కంపెనీ కార్యాలయం నుంచి మిట్స్ హౌస్ వరకు ఊరేగింపుగా వెళ్లారు. నగర వీధులన్నీ ఒక్కసారిగా కార్లతో కిక్కిరిశాయి. మెరిసే కొత్త వాహనాలతో ఆ ర్యాలీ పంచకులా నగరంలో ఆకర్షణగా నిలిచింది.

Diwali Gift Car For Employees
కారు తాళం అందిస్తున్న ఎంకే భాటియా (ETV Bharat)

"నా ఉద్యోగులే నా బలం"
మీరు ఎందుకు ప్రతి ఏడాది ఇంత పెద్ద బహుమతులు ఇస్తారనే ప్రశ్నకు భాటియా ఇచ్చిన సమాధానం హృదయాన్ని తాకేలా ఉంది. "నా ఉద్యోగులే మా కంపెనీ వెన్నెముక. వారి కష్టం, నిజాయితీ, నిబద్ధతే మిట్స్ నేచురా విజయానికి పునాది. వారిని ప్రోత్సహించడమే నా ఉద్దేశ్యం. గిఫ్ట్ ఇవ్వడం ప్రదర్శన కాదు, కానీ టీమ్ స్పిరిట్‌ను పెంపొందించే మార్గం. టీమ్ సంతోషంగా ఉంటే, కంపెనీ స్వయంగా ఎదుగుతుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. భాటియా మాటల్లో ఆత్మీయత కనిపించింది. ఆయన తీరుతో ఉద్యోగుల్లో ఒక కుటుంబ అనుబంధం ఏర్పడిందని చెబుతున్నారు. కంపెనీ సిబ్బంది కూడా భాటియాను "మా బాస్ కాదు, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్" అని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నారు.

Diwali Gift Car For Employees
ఎంకే భాటియా (ETV Bharat)

ప్రతి ఏడాది కొత్త సర్‌ప్రైజ్
మిట్స్ నేచురా యజమాని భాటియా దీపావళి సందర్భంగా ఉద్యోగులకు బహుమతులు ఇవ్వడం ఇదేం తొలిసారి కాదు. గత 2023, 2024ల్లోనూ ఆయనే స్వయంగా కొత్త కార్లను గిఫ్ట్ ఇచ్చి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ హాఫ్ సెంచరీ కొట్టారు. మొత్తం 51 కార్లను ఒకేసారి పంపిణీ చేశారు. కొత్త కారు తాళాలు చేతిలోకి రాగానే ఉద్యోగులు ఆనందంతో తేలిపోయారు. చాలా మంది భాటియాకు సోషల్ మీడియాలో ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కూడా వైరల్ అయ్యాయి. కంపెనీ ఆవరణలోని వేడుకలు, కార్ల ఊరేగింపులు, ఉద్యోగుల ఆనందభావాలు చూసిన వారందరికీ ఇదే నిజమైన దీపావళి అనిపించిందని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.

ప్రేరణగా నిలుస్తున్న భాటియా!
మిట్స్ నేచురా యజమాని భాటియా చూపిస్తున్న ఈ సానుకూల దృక్పథం అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఉద్యోగుల సంతోషం కంపెనీ విజయానికి మూలం అనే విషయాన్ని ఆయన ప్రాక్టికల్‌గా నిరూపిస్తున్నారు. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా కార్లను బహుమతులుగా ఇచ్చిన భాటియా, ఆదర్శ యజమానిగా మారారని సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

