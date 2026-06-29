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పాన్ మసాలా, గుట్కాలను బ్యాన్ చేస్తాం : ముఖ్యమంత్రి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

డ్రగ్స్ రహిత కర్ణాటకను తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమన్న ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్- పాన్‌ మసాలా, గుట్కా తదితరాల్లో మత్తు పదార్థాలు కలిపి అమ్మితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరికలు

DK Shivakumar on Drug Free Karnataka
DK Shivakumar on Drug Free Karnataka (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 10:01 AM IST

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DK Shivakumar on Drug Free Karnataka : మత్తు పదార్థాలు కలిపిన పాన్ మసాలా, గుట్కాలు విక్రయించడంపై కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్ మండిపడ్డారు. అటువంటి ఉత్పత్తుల్లో మత్తు పదార్థాల ఆనవాళ్లు కనిపించినా సరే, వాటిని రాష్ట్రంలో నిషేధిస్తామని స్పష్టం చేశారు. మాదకద్రవ్య రహిత కర్ణాటకను తీర్చిదిద్దడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వెల్లడించారు. బెంగళూరులోని కంఠీరవ స్టేడియంలో రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ (RGUHS) 31వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా 'నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్' కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

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