ఆపరేషన్‌ సిందూర్​లో 100 మందికి పైగా పాక్ సైనికులు హతం: లెఫ్టినెంట్‌ జనరల్‌ ఘాయ్‌

భారత సైన్యంలోని డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్‌ (DGMO) లెఫ్టినెంట్‌ జనరల్‌ రాజీవ్‌ ఘాయ్‌ కీలక ల్యాఖ్యలు

Operation Sindoor
Operation Sindoor (Etv Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

October 14, 2025 at 11:35 PM IST

2 Min Read
Operation Sindoor In That colleges : భారత సైన్యం నిర్వహించిన ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో పాకిస్థాన్ తీవ్ర నష్టాలను చవిచూసిందని భారత సైన్యంలోని డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్‌ (DGMO) లెఫ్టినెంట్‌ జనరల్‌ రాజీవ్‌ ఘాయ్‌ వెల్లడించారు. మంగళవారం ఆయన మాట్లాడుతూ, లైన్‌ ఆఫ్‌ కంట్రోల్‌ (LoC) వెంబడి జరిగిన ఈ ఆపరేషన్‌లో పాకిస్థాన్​కు చెందిన 100 మందికి పైగా సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిపారు.

ఆయన వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, పాకిస్తాన్‌ ఆగస్టు 14న ప్రకటించిన వీరమరణ సైనికుల జాబితాలో ఉన్న సంఖ్యను బట్టి ఈ అంచనాలు వెల్లడి అయ్యాయని చెప్పారు. అదే సమయంలో పాకిస్థాన్ వాయుసేనకు చెందిన 12 యుద్ధ విమానాలు కూడా ధ్వంసమయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

తీవ్రంగా ప్రతిస్పందించిన భారత్‌
మే 7న పహల్గామ్‌ ఉగ్రదాడికి ప్రతిగా భారత్‌ ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ ప్రారంభించింది. పాకిస్తాన్‌ ఆక్రమిత భూభాగంలో ఉన్న ఉగ్రశిబిరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారత వైమానిక దళం తొమ్మిది ఉగ్ర స్థావరాలపై కచ్చితమైన దాడులు జరిపింది. దీని అనంతరం పాకిస్థఆన్ తక్షణమే సరిహద్దు కాల్పులు ప్రారంభించిందని ఘాయ్‌ తెలిపారు.

నాలుగు రోజుల ఘర్షణలు
మే 7 నుంచి 10 వరకు రెండు దేశాల మధ్య తీవ్ర సైనిక ఘర్షణలు జరిగాయని, చివరికి మే 10న కాల్పులు నిలిపివేయాలన్న అంగీకారానికి వచ్చినట్లు తెలిపారు. ఆ సమయంలో పాక్ నావికాదళం, వైమానిక దళం పూర్తి సన్నద్ధతలో ఉన్నప్పటికీ, భారత సైన్యం చేసిన ప్రతిఘటనకు అది తట్టుకోలేకపోయిందన్నారు.

డ్రోన్‌ దాడులు విఫలం
పాకిస్థాన్​ డ్రోన్లను ఉపయోగించి భారత సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నష్టం కలిగించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, అవి పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని లెఫ్టినెంట్‌ జనరల్‌ ఘాయ్‌ చెప్పారు. “వారు వివిధ రకాల డ్రోన్లను పంపినా, ఒక్కదీ తమ లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేదు. అన్నీ నిర్దకమయ్యాయి” అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

భారత్‌ ప్రతిదాడి – భారీ నష్టం పాక్‌కు
డ్రోన్‌ దాడులకు ప్రతిగా భారత వైమానిక దళం మే 9-10 రాత్రి పాక్‌ సైనిక స్థావరాలపై తీవ్ర వైమానిక దాడులు జరిపిందని ఘాయ్‌ తెలిపారు. "మేము వారి 11 ఎయిర్‌బేస్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాం. వాటిలో ఎనిమిది ఎయిర్‌బేస్‌లు, మూడు హ్యాంగర్లు, నాలుగు రాడార్‌ వ్యవస్థలు ధ్వంసమయ్యాయి" అని చెప్పారు.

పాకిస్థాన్​ ఒక C-130 రకానికి చెందిన విమానం, ఒక AEW&C (ఎయిర్‌బోర్న్‌ వార్నింగ్‌ అండ్‌ కంట్రోల్‌) విమానం, నాలుగు నుంచి ఐదు యుద్ధ విమానాలను కోల్పోయిందని వివరించారు. అలాగే 300 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి భూస్థాయి క్షిపణులతో ఐదు ఫైటర్‌ జెట్లు కూల్చివేయడం ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన ఎయిర్‌ కిల్‌గా నమోదైందన్నారు.

ఉగ్రవాదులపై వెన్నుతట్టి దాడి!
పహల్గామ్‌ దాడికి బాధ్యులైన ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను జూన్‌లో భారత సైన్యం హతమార్చిందని ఘాయ్‌ తెలిపారు. "వారిని 96 రోజులపాటు వెంబడించాం. చివరకు వారిని నరకం వరకు వెంబడించి అంతం చేశాం" అని ఆయన స్పష్టంచేశారు. ఉగ్రవాదంపై భారత్‌ వైఖరిలో మౌలిక మార్పు చోటుచేసుకుందని లెఫ్టినెంట్‌ జనరల్‌ ఘాయ్‌ అన్నారు. "ఉగ్రదాడులు యుద్ధ చర్యలుగా పరిగణించబడతాయి. కాబట్టి నిర్ణయాత్మక ప్రతిస్పందన తప్పదు. అణు బెదిరింపులకు తలవంచం. ఉగ్రవాదులు, వారిని ప్రోత్సహించే వారిలో ఎలాంటి తేడా ఉండదు" అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చెప్పిన అంశాలను ఆయన గుర్తుచేశారు. మొత్తం మీద, ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో భారత సైన్యం చూపిన కచ్చితత్వం, ప్రణాళిక, ధైర్యం పాకిస్థాన్​కు గట్టి పాఠం నేర్పిందని లెఫ్టినెంట్‌ జనరల్‌ ఘాయ్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

OPERATION SINDOOR
OPERATION SINDOOR SCOOOLS
OPERATION SINDOOR UPTAGES

