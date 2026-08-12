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పాక్​ గూఢచారి అరెస్ట్​- భారత ఆర్మీ, రైల్వే కీలక సమాచారం లీక్​!

నేపాల్ సరిహద్దు ద్వారా భారతదేశంలోకి ప్రవేశించినట్లు వెల్లడించిన పోలీసులు

Pakistani Spy Arrested :
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 3:45 PM IST

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Pakistani Spy Arrested : గూఢచర్యం కేసులో పాకిస్థాన్​కు చెందిన వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు బంగాల్​ పోలీసులు. రాష్ట్ర పోలీసుల ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ (STF) హబ్రాలో రాణా రౌఫ్ (అలియాస్ వహాబ్) అనే వ్యక్తిని పట్టుకుంది. ఇతను భారతీయ రైల్వే, సైన్యం, నౌకాదళానికి సంబంధించిన కీలక రహస్యాలను లీక్ చేశాడని దర్యాప్తు అధికారులు అభియోగాలు మోపారు. అతడు నేపాల్ సరిహద్దు ద్వారా భారతదేశంలోకి ప్రవేశించినట్లు వెల్లడించారు. కోల్‌కతాకు చేరుకున్న తర్వాత, టాప్సియా ప్రాంతంలో నకిలీ గుర్తింపుతో నివసించాడని తెలిపారు. అరెస్టు అయ్యే సమయానికి రాణా రౌఫ్ ఏదో పని మీద హబ్రాకు వెళ్లాడని వివరించారు.

దేశంలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచి రాణా కీలకమైన సైనిక మౌలిక సదుపాయాలు, భద్రతా విషయాలపై సమాచారాన్ని సేకరించడంలో నిమగ్నమై ఉన్నాడని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. ముఖ్యంగా అతడు భారతీయ రైల్వే, సైన్యం, నౌకాదళానికి సంబంధించిన సున్నితమైన డేటాను సేకరించి లీక్ చేశాడని అధికారులు చెప్పారు. అయితే, రాణా రౌఫ్ సరిగ్గా ఎలాంటి సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నాడు? ఆ సమాచారాన్ని ఎవరికి చేరవేస్తున్నాడు? ఇలాంటి ప్రశ్నలు తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా భారతీయ రైల్వే, సైన్యం, నావికాదళంపై అతడికి ఉన్న తీవ్రమైన ఆసక్తి వెనుక గల కారణాన్ని విశ్లేషిస్తున్నారు. అలాగే ఏవైనా నిర్దిష్ట ప్రదేశాలు లేదా సంస్థల గురించి సమాచారం సేకరించమని అతడికి ఆదేశాలు అందాయా అన్న కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఈ పాకిస్థానీ జాతీయుడు తన నిజమైన గుర్తింపును దాచిపెట్టి, ఫేక్​ చిరునామాతో కోల్‌కతాలోని టాప్సియా ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. అయితే, అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తి కోల్‌కతాలో దీర్ఘకాలం ఉండేందుకు వీలుగా ఉద్దేశపూర్వకంగానే తప్పుడు చిరునామాను ఉపయోగించాడని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. టాప్సియా చిరునామాకు, అతడి అసలు గుర్తింపునకు లేదా పత్రాలకు మధ్య ఏదైనా సంబంధం ఉందో లేదో అన్న కోణంలోనూ ఆరా తీస్తున్నారు. అధికారులు అతడు ఉపయోగించిన పత్రాలు, సంప్రదింపుల మార్గాలు, భారతదేశంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత అతడు కలిసిన వ్యక్తులను కూడా గాలిస్తున్నారు. ఇంకా అతడి వద్ద ఏవైనా సున్నితమైన పత్రాలు లేదా సమాచారం ఉందో లేదో నిర్ధారించడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

అదే సమయంలో, నేపాల్ నుంచి భారతదేశంలోకి ప్రవేశించడానికి అతడు ప్రయాణించిన పూర్తి మార్గాన్ని, సరిహద్దు దాటడానికి ఉపయోగించిన పద్ధతిని అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అతడికి ఎవరి నుంచైనా సహాయం అందిందా అనే విషయాన్ని గుర్తించడానికి ఎస్‌టిఎఫ్ అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. రాణా రౌఫ్​పై (అలియాస్ వహాబ్) ఉన్న ఆరోపణల వెనుక ఏదైనా పెద్ద నెట్‌వర్క్ ఉందా లేదా అతడు ఒంటరిగా ఈ పని చేశాడా అని అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. జాతీయ రక్షణ, కీలక మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన సమాచారం లీకేజీ ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ విషయాన్ని చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నారు. తాము అనుమానస్పద వ్యక్తులపై నిరంతర నిఘాను కొనసాగిస్తామని, అందుకే ఈ విజయం సాధించామని ఒక రాష్ట్ర పోలీసు అధికారి వ్యాఖ్యానించారు.

పాక్ నుంచి డ్రోన్లతో ఆయుధాల సరఫరా చేస్తున్న ముఠా గుట్టురట్టు
ఇదిలా ఉండగా, మరోవైపు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల సమీపిస్తున్న వేళ షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. పాకిస్థాన్ నుంచి డ్రోన్ల ద్వారా ఆయుధాలు సరఫరా చేస్తున్న నెట్‌వర్క్‌ను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఈ ఘటనలో నలుగురు యువకులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరి వద్ద నుంచి అత్యాధునిక విదేశీ తయారీ ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అరెస్టైన ముగ్గురు యువకుల వయసు కేవలం 18 నుంచి 19 సంవత్సరాల మధ్యే ఉండటం గమనార్హం. అరెస్టైన నిందితుల్లో పంజాబ్‌కు చెందిన ఒకరు, హరియాణాకు చెందిన ముగ్గురు యువకులు ఉన్నారని తెలిపారు. వీరంతా పాకిస్థాన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఆయుధ రాకెట్ కోసం పనిచేస్తూ, దేశంలో శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు పోలీసులు చెప్పారు.

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