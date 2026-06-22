ETV Bharat / bharat

పాక్‌కు రహస్య సమాచారం చేరవేత- ISI స్లీపర్ సెల్ సభ్యుడు అరెస్ట్- బయటపడిన ఉగ్రకుట్ర

పాక్ ఐఎస్ఐ స్లీపర్ సెల్ సభ్యుడు ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు- నిందితుడు పంజాబ్‌కు చెందిన సేవక్ సింగ్- అతడి నుంచి కీలక ఆధారాలు, ఫోన్ స్వాధీనం

Pak ISI Sleeper Cell Arrested
Pak ISI Sleeper Cell Arrested (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 22, 2026 at 1:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Pak ISI Sleeper Cell Arrested : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ​పాకిస్థాన్ గూఢచారి సంస్థ ఐఎస్ఐకి చెందిన స్లీపర్ సెల్ సభ్యుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుడిని పంజాబ్‌కు చెందిన సేవక్ సింగ్ (23)గా గుర్తించారు. సేవక్ సింగ్ మొబైల్ కాల్ రికార్డులను పోలీసులు పరిశీలించగా, అనుమానాస్పద నంబర్లతో వీడియో కాల్స్, వాట్సాప్ చాటింగ్ జరిపినట్లు తేలింది. దీంతో పాక్ ఐఎస్ఐతో సంబంధం ఉన్న ఈ వ్యక్తిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
పంజాబ్‌లోని తర్న్ తారన్ జిల్లాకు చెందిన సేవక్ సింగ్ గత నాలుగు నెలలుగా అకల్తారా నగరంలోని మినీ మాతా చౌక్‌లోని రాజీవ్ కేడియాకు చెందిన ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్నాడు. ఒక బంధువు ద్వారా జేఎస్‌డబ్ల్యూ పవర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం పొందాడు. ఆ కంపెనీలో కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. జాంజ్‌గిర్ చంపాలో నేరాల పెరుగుదల, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కార్మికుల రాక దృష్ట్యా అద్దెదారుల వివరాలను ధ్రువీకరించాలని ఎస్‌పీ విజయ్ కుమార్ పాండే స్థానిక పోలీసులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

పోలీసుల సోదాల్లో బయటపడ్డ నిజం
ఈ క్రమంలో అకల్తారా పోలీసులు సేవక్ సింగ్‌ ఉంటున్న అద్దె ఇంటికి వెళ్లారు. అతడి వివరాలను కోరారు. అప్పుడు సేవక్ సింగ్ ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగా అనిపించడంతో పోలీసులు అతడి మొబైల్ ఫోన్‌ను పరిశీలించారు. ఆ మొబైల్‌తో నిందితుడు అనుమానాస్పద నంబర్లతో వీడియో కాల్స్, వాట్సాప్ చాటింగ్ జరిపినట్లు వెల్లడైంది. ఈ కాల్ రికార్డులు, వీడియో సంభాషణల ఆధారంగా సేవక్ సింగ్ ఐఎస్ఐ స్లీపర్ సెల్ సభ్యుడని పోలీసులు గుర్తించి, వెంటనే అతడి మొబైల్ ఫోన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. అలాగే ఈ అరెస్ట్‌ గురించి యాంటీ టెర్రరిజం స్క్వాడ్‌ (ఏటీఎస్)కు సమాచారం ఇచ్చారు.

విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు
సేవక్ సింగ్ మొబైల్ ఫోన్‌లో ఐఎస్ఐకి సంబంధించిన అనేక కీలక వివరాలు పోలీసులకు లభించాయి. దీంతో పోలీసులు అతడ్ని మరింతగా ప్రశ్నించారు. అప్పుడు పోలీసులతో కీలక విషయాలు పంచుకున్నాడు సేవక్ సింగ్. సోషల్ మీడియాలో ఐఎస్ఐ వీడియోలు చూసిన తర్వాత ఒక నంబర్‌కు తన వివరాలు పంపానని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత తనకు రూ.20,000 అందిందని వెల్లడించాడు. డబ్బు పంపిన వ్యక్తి తనను ప్రస్తుత లొకేషన్, ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వీడియోను పంపమని కోరాడని స్పష్టం చేశాడు. అప్పుడు తాను బిలాస్‌పుర్ జిల్లాలోని ఎన్‌టీపీసీ ప్లాంట్, జేఎస్‌డబ్వ్యూ పవర్ కంపెనీకి సంబంధించిన లొకేషన్ వివరాలు, వీడియోలను పంపానని చెప్పాడు.

స్లీపర్ సెల్ ద్వారా పెద్ద కుట్రకు ఐఎస్ఐ ప్లాన్
నిందితుడు సున్నితమైన ప్రాంతాలు, వాహనాల కదలికలు, వీడియోలు, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని ప్రముఖ వ్యక్తులకు సంబంధించిన వివరాలను అనుమానాస్పద నంబర్లకు పంపాడని జాంజ్‌గిర్ చంపా ఎస్‌పీ విజయ్ కుమార్ పాండే పేర్కొన్నారు. ఈ స్లీపర్ సెల్ ద్వారా ఒక పెద్ద కుట్రను అమలు చేయడానికి ఐఎస్ఐ ప్లాన్ చేస్తోందని తెలిపారు. ఈ కుట్రకు సంబంధించిన ఆధారాలు నిందితుడి మొబైల్ ఫోన్‌లోని చాట్‌లలో లభించాయని వెల్లడించారు. సేవక్ సింగ్ పంజాబ్‌కు వెళ్లినప్పుడు డ్రోన్ ద్వారా ఆయుధాలు, ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన సామగ్రిని పాకిస్థాన్ నుంచి పంపేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారని తెలిపారు. వీటిని లక్షిత హత్యల కోసం ఉపయోగించాలని భావించారని అన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేయడానికి పోలీసులు ఫోరెన్సిక్ బృందం సహాయం కూడా తీసుకున్నారని వివరించారు.

జాంజ్‌గిర్ చంపా వంటి ప్రశాంతమైన జిల్లాలో పాకిస్థానీ నిఘా సంస్థకు చెందిన స్లీపర్ సెల్ సభ్యుడు పట్టుబడటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అయితే జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన కేసు కావడంతో పోలీసులు అత్యంత అప్రమత్తతతో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిందితుడి అరెస్టుకు సంబంధించిన సమాచారం భద్రతా సంస్థల అధికారులకు పోలీసులు అందించనున్నారు.

భారత్‌కు అమెరికా మరో రక్షణ సహకారం- అపాచీ, ఎం777 హోవిట్జర్ల నిర్వహణకు ఆమోదం

నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ రాసిన నిందితులు- సంకెళ్లతో పరీక్షా కేంద్రానికి- ఆశ్చర్యపోయిన విద్యార్థులు, పేరెంట్స్

TAGGED:

PAK ISI SLEEPER CELL BUSTED IN CG
JANJGIR ISI SLEEPER CELL ARREST
ISI AGENT ARRESTED IN CHHATTISGARH
ISI ATTACK PLANS IN INDIA
PAK ISI SLEEPER CELL ARRESTED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.