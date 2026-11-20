పాక్ మంత్రికి భారత్లో ఆంక్షలు- తాజ్మహల్ విజిట్కు నో ఎంట్రీ- ఉగ్రవాదంపై ప్రశ్నలకు మౌనం!
Musadik Malik India Visit : SCO సివిలైజేషన్ డైలాగ్ ఫోరంలో పాల్గొనడానికి భారత్కు వచ్చిన పాక్ మంత్రి ముసాదిక్ మాలిక్కు కేంద్రం ఆంక్షలు విధించింది. తాజ్మహల్, నిజాముద్దీన్ దర్గాల సందర్శనకు అనుమతి లభించలేదు.
Published : November 20, 2026 at 7:36 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 7:53 PM IST
పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి, ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత తొలిసారిగా పాకిస్థాన్కు చెందిన ఓ మంత్రి భారత్లో పర్యటిస్తున్నారు. షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO) తొలి సివిలైజేషన్ డైలాగ్ ఫోరంలో పాల్గొనేందుకు పాకిస్థాన్ మంత్రి ముసాదిక్ మసూద్ మాలిక్ నవంబర్ 20న దిల్లీ చేరుకున్నారు. నవంబర్ 20 నుంచి 22 వరకు 3 రోజుల పాటు సదస్సు జరగనుంది. అయితే ఇక్కడ ఆయన తనకు ఎదురైన పలు ప్రశ్నలకు సమాధానం దాటవేసే ప్రయత్నం చేశారు. ముఖ్యంగా సీమాంతర ఉగ్రవాదంపై ఎదురైన సూటి ప్రశ్నలకు మౌనం వహించారు. సమాధానం చెప్పకుండా తప్పించుకున్నారు. అంతేకాకుండా మసూద్ మాలిక్ భారత పర్యటనకు సంబంధించి భారత ప్రభుత్వం కఠిన ఆంక్షలు విధించింది.
తాజ్మహల్, నిజాముద్దీన్ దర్గా సందర్శనకు అనుమతి నిరాకరణ
భారత పర్యటన సందర్భంగా ఆగ్రాలోని తాజ్మహల్, దిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ దర్గాల్ని సందర్శించేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ముసాదిక్ మాలిక్ భారత ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అయితే ఎస్సీఓ సమావేశం మినహా ఇతర ఏ కార్యక్రమాలకు, వేరే ప్రాంతాల సందర్శనకు అనుమతి లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. నిజాముద్దీన్ దర్గా సందర్శనకు అనుమతి నిరాకరించిన ప్రభుత్వం, కేవలం ఎస్సీఓ సదస్సుకు మాత్రమే పరిమితం కావాలని తేల్చిచెప్పింది.
2023లో గోవాలో జరిగిన ఎస్సీఓ సమావేశానికి అప్పటి పాక్ విదేశాంగ మంత్రి బిలావల్ భుట్టో జర్దారీ హాజరైన తర్వాత ఒక పాకిస్థాన్ మంత్రి భారత్కు రావడం ఇదే మొదటిసారి. ముఖ్యంగా 2025 మే నెలలో జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడి, దానికి ప్రతీకారంగా భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ సైనిక చర్య తర్వాత పాక్ నేత భారత్లో అడుగుపెట్టడం ఇదే తొలిసారి. దిల్లీ విమానాశ్రయంలో మాలిక్కు పాక్ హైకమిషన్ అధికారి సాద్ వారైచ్తో పాటు భారత విదేశాంగ శాఖ, సాంస్కృతిక శాఖ అధికారులు ఎస్సీఓ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం స్వాగతం పలికారు.
ఉగ్రవాదంపై ప్రశ్నలకు నీళ్లు నమిలిన పాక్ మంత్రి
పాకిస్థాన్ గడ్డపై నుంచి సాగుతున్న సీమాంతర ఉగ్రవాదంపై భారత ఆందోళనల గురించి విలేకరులు ప్రశ్నించగా- ముసాదిక్ మాలిక్ సమాధానం దాటవేశారు. 'రేపు, నేను నా ప్రకటన చేసిన తర్వాత మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం.' అని చెప్పి తప్పించుకున్నారు. ఇస్లామాబాద్ ఉగ్రవాద నెట్వర్క్లను అరికట్టడంలో విపలమైన విషయాన్ని పక్కనపెట్టి, ప్రాంతీయ చరిత్ర, సాంస్కృతిక వైవిధ్యంవైపు చర్చను మళ్లించారు. ఇదే సమయంలో భారత్- పాక్ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయా అన్న ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ- ఈ ప్రాంతంలోని దేశాలన్నీ విస్తృత దృక్పథంతో ముందుకెళ్తే అన్ని సంబంధాలు మెరుగుపడతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నాయని, అన్ని రాజకీయ- సామాజిక అంశాల్ని పరిశీలించి ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని అన్నారు.
మోదీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
ఇదే సమయంలో పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత కూడా పాక్ మంత్రిని భారత్కు ఆహ్వానించడంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ మండిపడింది. కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి సుప్రియా శ్రీనేత్ శుక్రవారం రోజు దీని గురించి మాట్లాడారు. 'భారత్లో ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న పాకిస్థాన్ను ఎందుకు ఆహ్వానించారు? పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో అమరులైన వారి చితులు ఆరకముందే, పాక్ మంత్రికి రెడ్ కార్పెట్ వేసి స్వాగతం పలకడం బాధితుల కుటుంబాల గాయాలపై కారం చల్లడమే. కొన్ని నెలల కిందటే భారతీయుల చేతులు నరికేస్తామని, రక్తం పారిస్తామని బెదిరించిన వ్యక్తికి ఇక్కడ బిర్యానీలు, కబాబ్లు పెడతారా?' అని నిలదీశారు. పాక్ ఉగ్రవాదాన్ని ఆపేవరకు చర్చలు సాధ్యం కాదన్న తమ నాయకుడు, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ విధానాన్ని ప్రభుత్వం పాటించాలని డిమాండ్ చేశారు.
మరోవైపు ఎస్సీఓ నిబంధనలు, సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా పాకిస్థాన్ సహా 10 సభ్యదేశాలు, ఇతర దేశాలకు ఆహ్వానాలు పంపించామని భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. 'వసుధైక కుటుంబం' అనే థీమ్తో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం సాయంత్రం ఈ సదస్సును ప్రారంభించారు. 2025లో చైనాలోని టియాంజిన్లో జరిగిన ఎస్సీఓ సదస్సులో ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రతిపాదనతో ఈ సివిలైజేషన్ డైలాగ్ ఫోరం ఏర్పాటైంది.