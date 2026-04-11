పాక్​కు​ 1, భారత్​కు 2 నోబెల్​ శాంతి బహుమతులు- 5సార్లు నామినేట్ అయినా గాంధీజీకి ఎందుకు రాలేదు?

ఇరాన్- అమెరికా సీజ్​ఫైర్​ కీలక పాత్ర పోషించిన పాక్ ప్రధాని షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ అసీం మునిర్​కు నోబెల్ శాంతి ఇవ్వాలంటూ ప్రతిపాదన- తెరపైకి గాంధీ నోబెల్ శాంతి బహుమతిపై చర్చ

Why Gandhi Not Receive Nobel
Published : April 11, 2026 at 11:33 AM IST

Why Gandhi Not Receive Nobel : ఒక ఏడాదిలోనే ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపానని, అందువల్ల తనకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి ఇవ్వాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన రచ్చ గురించి మనందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలకు పాకిస్థాన్ వేదికగా కావడంతో నోబెల్ శాంతి బహుమతి అంశం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. ఇరాన్-అమెరికా సీజ్​ఫైర్​లో పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిం మునీర్ కీలక పాత్ర పోషించారని వారిని నోబెల్​ బహుమతికి నామినేట్ చేయాలని పంజాబ్ ప్రావిన్స్​కు చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యే ప్రతిపాదించారు. దీంతో పాకిస్థాన్, భారత్‌కు లభించిన నోబెల్ పురస్కారాలపై చర్చ మొదలైంది. భారత్​కు పాక్​ కంటే ఎక్కువ సార్లు నోబెల్ వచ్చినా, జాతిపిత మహాత్మా గాంధీకి ఎందుకు రాలేదు? అంటూ చర్చలు జరగుతున్నాయి. అసలు ఎందుకు రాలేదో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పాకిస్థాన్‌కు వచ్చిన నోబెల్ పురస్కారాలు
నోబెల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, పాకిస్థాన్ ఇప్పటివరకు రెండు నోబెల్ బహుమతులు వచ్చాయి. అందులో ఒకటి శాంతి విభాగానికి చెందింది. 1979లో అబ్దుస్ సలాం భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ అందుకున్నారు. నోబెల్ బహుమతి అందుకున్న తొలి పాకిస్థానీ, అలాగే తొలి ముస్లిం శాస్త్రవేత్త. ఎలక్ట్రోవీక్ సిద్ధాంతానికి ఆయన చేసిన కృషికి గాను నోబెల్ బహుమతి లభించింది. ఈ సిద్ధాంతం ఆధునిక భౌతిక శాస్త్ర అభివృద్ధికి కీలకంగా మారింది. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో విజ్ఞానాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ఇటలీలో ఐసీటీపీ సంస్థను కూడా స్థాపించారు.

మలాలాకు నోబెల్ శాంతి
2014లో పాక్​కు చెందిన మలాలా యూసఫ్‌జాయ్‌, భారత్‌కు చెందిన కైలాశ్ సత్యార్థితో కలిసి నోబెల్‌ శాంతి బహుమతిని అందుకున్నారు. మలాలా బాలికల విద్య కోసం పోరాటం చేసి, తాలిబాన్‌కు వ్యతిరేకంగా నిలిచారు. 2009లో మహిళా విద్య ఆంక్షలపై బ్లాగింగ్ ప్రారంభించిన ఆమెపై 2012లో కాల్పులు జరిపారు. తీవ్ర గాయాలపాలైనప్పటికీ ఆమె పోరాటం ఆపలేదు. ఈ కృషికిగాను 17 ఏళ్ల వయసులోనే 2014లో నోబెల్ శాంతి బహుమతి అందుకున్నారు.

భారత్‌కు లభించిన నోబెల్‌లు
భారత్​ విషయానికి వస్తే, ఇప్పటివరకు 10 మంది ప్రముఖులకు నోబెల్ పురస్కారాలు లభించాయి. 1913లో సాహిత్యంలో రబీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మొదటిసారిగా నోబెల్ అందుకున్నారు. తర్వాత సీవీ రామన్ (1930లో భౌతిక శాస్త్రం), మదర్ థెరిస్సా (1979లో శాంతి), అమర్త్య సేన్ (1998, ఆర్థిక శాస్త్రం), కైలాశ్ సత్యార్థి (2014, శాంతి) వంటి ప్రముఖులు ఈ గౌరవం అందుకున్నారు.

మహాత్మా గాంధీకి ఎందుకు రాలేదు?
వాస్తవానికి మహాత్మా గాంధీ 1937 నుంచి 1948 మధ్య ఐదు సార్లు నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నామినేట్ అయ్యారు. అయినప్పటికీ ఆయనకు ఈ పురస్కారం లభించలేదు. దీనికి కారణంగా, ఆయన అహింసా ఉద్యమం పూర్తిగా హింసా రహితం కాదని కొంతమంది భావించారు. ముఖ్యంగా చౌరి-చౌరా ఘటన వంటి ఘటనలను ఉదాహరణగా చూపించారు. అలాగే గాంధీని అంతర్జాతీయ శాంతి దూతగా కాకుండా, బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన జాతీయ నాయకుడిగా పరిగణించారు.

1948లో అవకాశం
ఇక 1948లో గాంధీకి నోబెల్ శాంతి బహుమతి వచ్చే అవకాశాలు పెరిగాయి. కానీ జనవరి 30న ఆయన హత్యకు గురయ్యారు. ఆ సమయంలో మరణానంతరంగా (posthumous) నోబెల్ ఇవ్వడం సాధ్యం కాకపోవడంతో, ఆ సంవత్సరం నోబెల్ శాంతి బహుమతి ఎవరికీ ఇవ్వలేదు. తరువాత 1961లో ఈ నిబంధనలో మార్పులు చేశారు. ఇలా ఐదు సార్లు నామినేట్ అయిన కూడా నోబెల్ శాంతి బహుమతిని గాంధీజీ పొందలేకపోయారు.

ఎక్కువ నోబెల్‌లు గెలుచుకున్న దేశం
ప్రపంచంలో అత్యధిక నోబెల్ పురస్కారాలు అమెరికాకు లభించాయి. 400కిపైగా అమెరికన్లు ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డు అందుకున్నారు. తర్వాత యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, జర్మనీ దేశాలు ఉన్నాయి. నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి విషయంలో కూడా అమెరికా ముందంజలో ఉంది.

