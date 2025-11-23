'పాక్ మీడియాది ఫేక్న్యూస్'- భారత్పై దుష్ప్రచారానికి ఫ్రాన్స్ కౌంటర్
Published : November 23, 2025 at 8:19 PM IST
Pakistan Fake News on India : ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో భారత్ చేతిలో ఘోర పరాజయం చవిచూసినా పాకిస్థాన్ తన బుద్ధి మార్చుకోలేదు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూనే ఉంది. భారత్-పాక్ మధ్య ఉద్రిక్తతల సమయంలో గగనతలంలో పాకిస్థాన్ పైచేయి సాధించిందని, భారత్ రఫేల్ జెట్లు కోల్పోయిందంటూ ఫ్రాన్స్ నౌకాదళ అధికారిని ఉటంకిస్తూ పాకిస్తాన్ మీడియాలో కథనం వెలువడింది. దీన్ని ఫ్రాన్స్ నౌకాదళం తీవ్రంగా ఖండించింది. ఫేక్ న్యూస్గా పేర్కొంటూ పాక్ మీడియా దుష్ప్రచారానికి చెక్ పెట్టింది.
"ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో వైమానిక దాడుల్లో పాకిస్థాన్ ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించింది. యుద్ధ కార్యకలాపాల విషయంలో మెరుగ్గా సన్నద్ధమైంది. మరోవైపు చైనా జే-10సీ యుద్ధ విమానాల సాంకేతిక సామర్థ్యం వల్ల రఫేల్ యుద్ధ విమానం కూలిపోలేదు" అంటూ ఫ్రాన్స్ నేవీ అధికారి కెప్టెన్ జాక్విస్ లానేను ఉటంకిస్తూ పాక్కు చెందిన జియో టీవీ ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది.
అయితే, ఇది తప్పుడు సమాచారమని ఫ్రాన్స్ నౌకాదళం కొట్టిపారేసింది. ఫేక్ న్యూస్గా పేర్కొంది. "ఇది తప్పుడు సమాచారం. ఆ అధికారి పేరు జాక్విస్ లానే కాదు యివన్ లానే. కథనంలో చెప్పినట్లు కాకుండా ఆయన కేవలం ఓ నౌకాదళ ఎయిర్ స్టేషన్ అధికారి మాత్రమే. 'ఆపరేషన్ సిందూర్' గురించి అడిగినప్పుడు భారత యుద్ధ విమానాలు కూలిపోయినట్లు ఆయన ఎక్కడా ధ్రువీకరించలేదు. తిరస్కరించలేదు కూడా. చైనా జే10ల ప్రస్తావన కూడా తీసుకురాలేదు. చైనా వ్యవస్థల ద్వారా భారత రఫేల్ యుద్ధ విమానాలను జామ్ చేసే అవకాశం ఉందా? అనేదానిపై వ్యాఖ్యానించేందుకు నిరాకరించారు'' అని 'ఎక్స్' వేదికగా పోస్ట్ చేసింది.
'పాక్ తప్పుడు సమాచార యంత్రాంగానికి నిదర్శనం'
మరోవైపు పాకిస్థాన్ మీడియా భారత వ్యతిరేక ప్రచారంపై నెట్టింట పెద్దఎత్తున విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. బీజేపీ ప్రతినిధి అమిత్ మాలవీయ ఈ వ్యవహారాన్ని పాక్ తప్పుడు సమాచార యంత్రాంగానికి నిదర్శనంగా పేర్కొన్నారు. పాకిస్థాన్ కల్పిత వాదనలకు ఇప్పుడు వాస్తవాలు బహిర్గతమయ్యాయని చెప్పారు. పహల్గాం దాడికి ప్రతీకారంగా ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టిన భారత్, పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రస్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. 88 గంటల్లోనే పాకిస్తాన్ కాళ్లబేరానికి వచ్చేటట్లు చేసింది.
అంతకుముందు కూడా ఇలానే భారత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కొన్ని అనుకూల ఎక్స్ హ్యాండిళ్ల నుంచి పాకిస్థాన్ ప్రచారం చేయిస్తోంది. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేదిల మధ్య సంబంధాలు చెడిపోయాయంటూ ఓ కల్పిత ప్రచారానికి పాకిస్థాన్ తెరలేపింది. యుద్ధ సామగ్రిని అప్గ్రేడ్ చేయకుండా పాక్తో వివాదం పెట్టుకోవడం భారత సైన్యానికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని ఆ పోస్టుల్లో తెల్పింది. ఇలా ఒకే తరహా సందేశం వేర్వేరు అకౌంట్ల నుంచి రావడంతో పీఐబీ ఫ్యాక్ట్చెక్ విభాగం అప్రమత్తం అయ్యింది. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉన్న ఈ సమాచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ పౌరులకు సూచించింది.