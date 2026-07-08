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దిల్లీలో పెట్రోల్ బాంబు దాడులకు​ ఐఎస్​ఐ కుట్ర- రైల్వే స్టేషన్​, భస్​స్టాప్​, పోలీస్​ లైన్సే టార్గెట్​

పాక్​కు చెందిన ఐఎస్​ఐ హ్యాండ్లర్ ఆదేశాలతో దిల్లీలో పెట్రోల్ బాంబు దాడులకు కుట్ర- న్యూ పోలీస్​ లైన్స్​, ఆనంద్ విహార్ ఐఎస్​బీటీ, రైల్వే స్టేషన్లే లక్ష్యం

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Representative Images (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 5:05 PM IST

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ISI Plot To Attack Delhi : దిల్లీ పోలీసులు భారీ ఉగ్రకుట్రను భగ్నం చేశారు. పాకిస్థాన్​ ఐఎస్​ఐ హ్యాండ్లర్​ షెహజాద్​ భట్టీ పర్యవేక్షణలో దిల్లీపై పెట్రోల్ బాంబు దాడులకు కుట్ర పన్నినట్లు వారు గుర్తించారు. బుధవారం దిల్లీ, పంజాబ్​ల్లో ఆరుగురు అనుమానిత వ్యక్తులను దిల్లీ పోలీస్​ స్పెషల్ సెల్ అరెస్టు చేసింది. వారిని తమదైన రీతిలో విచారణ చేయగా, ఈ కుట్ర గురించి కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

"పాకిస్థాన్​కు చెందిన ఐఎస్​ఐ హ్యాండ్లర్​ షెహజాద్​ భట్టీ ఆదేశాల మేరకు దేశ రాజధాని దిల్లీలోని పలు కీలక ప్రాంతాల్లో పెట్రోల్ బాంబు దాడులు చేయడానికి ఉగ్రవాదులు కుట్ర పన్నారు. ముఖ్యంగా దిల్లీలోని సివిల్ లైన్స్ ప్రాంతంలో ఉన్న న్యూ పోలీస్ లైన్స్​, ఆనంద్ విహార్​ ఇంటర్​-స్టేట్ బస్ టెర్మినల్​, రైల్వే స్టేషన్ సహా విపరీతమైన రద్దీ ఉండే మార్కెట్ ప్రాంతాల్లో వారు రెక్కీ నిర్వహించి, దాడులు చేయడానికి ప్లాన్ చేశారు" అని పోలీసులు తెలిపారు.

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