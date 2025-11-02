ఆపరేషన్ సిందూర్ షాక్ నుంచి పాక్, కాంగ్రెస్ కోలుకోలేకపోయాయి : ప్రధాని మోదీ
బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ- కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీపై విమర్శల వర్షం
Published : November 2, 2025 at 2:49 PM IST
PM Modi Bihar Rally : ఆపరేషన్ సిందూర్ షాక్ నుంచి పాకిస్థాన్, కాంగ్రెస్ రెండూ కోలుకోలేక పోయాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ధ్వజమెత్తారు. పాకిస్థాన్లో ఆపరేషన్ సిందూర్ జరుగుతున్న వేళ, భారత్లో కాంగ్రెస్ను నడిపే కుటుంబీకులు నిద్రలేని రాత్రులను గడిపారని ఆయన ఆరోపించారు. జమ్ముకశ్మీరుకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసే ధైర్యాన్ని గత ప్రభుత్వాలు చేయలేకపోయాయని, తాను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అది చేసి చూపించానని మోదీ తెలిపారు. ఆదివారం బిహార్లోని అర్రా అసెంబ్లీ స్థానంలో జరిగిన బహిరంగ సభలో ప్రధానమంత్రి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ను నడిపే కుటుంబీకుల కంటే ఎక్కువ జనాదరణ పొందుతున్నారనే అక్కసుతో రాజ్యాంగ నిర్మాత బీఆర్ అంబేద్కర్నూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అవమానించిందని మోదీ ధ్వజమెత్తారు.