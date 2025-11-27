'ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత పాక్ భారీగా ఆయుధాల కొనుగోలు- చైనాతో కలిసి పెద్ద కుట్ర!'
భారత నేవీ ఉన్నతాధికారి కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : November 27, 2025 at 9:59 AM IST
Navy Official On Pakistan Weapons : ఆపరేషన్ సిందూర్లో భారత్ శక్తి సామర్థ్యాలను చూసి పాకిస్థాన్ ఉక్కిరిబిక్కిరి అయింది. ఏం చేయాలో తెలియక కాళ్లబేరానికి వచ్చింది. పాకిస్థాన్ నుంచి వచ్చే డ్రోన్లను భారత్ సమర్థవంతంగా నేలకూల్చడంతో మన రక్షణ వ్యవస్థ సామర్థ్యం ఏంటో తెలుసుకుంది. అయితే ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత తన సైనిక సామర్థ్యాలను పెంచుకునే పనిలో పాకిస్థాన్ నిమగ్నమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయుధాలు, పేలుడు సామగ్రి కొనుగోలు చేస్తోంది. అయితే అది ఆందోళనకరమైన విషయమని భారత నేవీ ఉన్నతాధికారి వ్యాఖ్యానించారు. పెరుగుతున్న చైనా దృఢత్వం నేపథ్యంలో శాశ్వత సవాలుగా మిగిలిపోయిందని అన్నారు.
ముంబయిలో బ్రహ్మ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించిన భద్రతా సమావేశంలో వెస్ట్రన్ నావల్ కమాండ్కు నాయకత్వం వహిస్తున్న వైస్ అడ్మిరల్ కె.స్వామినాథన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "చైనా నేవీ ఇప్పటికే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దళంగా మారింది. గత దశాబ్దంలో భారత నేవీ పరిమాణానికి నౌకాదళాన్ని జోడించింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా విస్తరిస్తోంది" అని పేర్కొన్నారు. "ఐదో, ఆరో తరం యుద్ధ విమానాల ప్రదర్శనతో పాటు చైనా నేవీ మూడో విమాన వాహక నౌక 'ఫుజియాన్'ను ప్రారంభించింది. ఇది కమ్యూనిస్ట్ దేశం ప్రపంచ వ్యూహాత్మక సిగ్నలింగ్లో భాగం. చైనా, హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో ఐదు నుంచి ఎనిమిది నౌకలను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇది కొంచెం ఆందోళనకరంగా ఉంది" అని స్వామినాథన్ అభిప్రాయపడ్డారు.
యుద్ధనౌకలు, పరిశోధన నౌకలు, ఉపగ్రహ ట్రాకింగ్ నౌకలు
చైనా దళంలో యుద్ధనౌకలు, పరిశోధన నౌకలు, ఉపగ్రహ ట్రాకింగ్ నౌకలు, ఫిషింగ్ క్రాఫ్ట్లు ఉన్నాయని తెలిపారు. "దక్షిణ చైనా సముద్రంలో మాత్రమే కాకుండా హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో కూడా మరింత దృఢంగా బలపడుతోంది. అందువల్ల, చైనా శాశ్వత సవాలుగా కొనసాగుతుంది" అని ఆయన జోడించారు. ఆ తర్వాత తన పౌరులు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులను పూర్తిగా విస్మరించి పాకిస్థాన్ తనను తాను ఆయుధ దేశంగా మార్చుకుంటున్నట్లు స్వామినాథన్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఆసియా ఉపఖండంలో ఏమి జరిగినా అది పాక్ చర్యేనని వైస్ అడ్మిరల్ తెలిపారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత పాకిస్థాన్ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా తనను తాను ఆయుధ దేశంగా చేసుకోవడానికి కసరత్తు ప్రారంభించిందని, కాబట్టి అది మళ్లీ ఉపఖండంలోని ఆందోళన కలిగించే విషయమని అన్నారు. "పాకిస్థాన్ సైన్యం ఆ దేశంలో ఏమి జరుగుతుందో చాలా తక్కువగా అంచనా వేస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయుధాలు, పేలు సామగ్రిని కొనుగోలు చేస్తోంది" అని ఆయన చెప్పారు.
పాకిస్థాన్, చైనా కుట్ర!
"వాస్తవానికి పాకిస్థాన్, చైనా కలిసి కుట్ర పన్నుతారని మాకు తెలుసు. అది రహస్యంగా ఉండవచ్చు, కానీ కొంతవరకు మాత్రమే ఉండవచ్చు అని మేము భావించాం. కానీ అది చాలా స్పష్టంగా బయటపడింది. పాకిస్థాన్కు కీలక స్పాన్సర్, మద్దతుదారు, సరఫరాదారుగా ఆవిర్భావం అనేది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన కొత్త పరిణామం. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో చైనా, తుర్కియే బహిరంగంగా పాకిస్థాన్కు మద్దతు ఇచ్చాయి. అది ఎప్పుడూ అనుమానించే విషయమే. తెలిసిన విషయం కూడా. ఇది మేం అనుకున్నదానికంటే కొంచెం ఎక్కువగా జరగడం కొత్త విషయం" అని స్వామినాథన్ అన్నారు.
లక్ష్యాలపై ప్రణాళికబద్ధంగా దాడులు!
పాక్ సైనిక వివాదంపై మాట్లాడిన స్వామినాథన్, భారత సాయుధ దళాలు సమన్వయంతో పనిచేశాయని చెప్పారు. ఎంచుకున్న లక్ష్యాలపై ప్రణాళికబద్ధంగా దాడులను నిర్వహించాయని చెప్పారు. ప్రాంతీయ అంచనాల పతనాన్ని ప్రదర్శించిందని స్వామినాథన్ నొక్కిచెప్పారు. జరిగిన నాలుగు రోజుల ఆపరేషన్ భారత సాయుధ దళాల సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించిందని ఆయన సమావేశంలో అన్నారు.
బ్రహ్మోస్ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్గ్రేడ్
'పాక్ మీడియాది ఫేక్న్యూస్'- భారత్పై దుష్ప్రచారానికి ఫ్రాన్స్ కౌంటర్