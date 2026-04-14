నోయిడా అల్లర్ల వెనుక పాకిస్థాన్ కుట్ర? నలుగురు అనుమానిత ఉగ్రవాదులు అరెస్ట్

పాక్ లింక్ అనుమానంతో దర్యాప్తు వేగం- నోయిడాలో కార్మికుల నిరసనలు హింసాత్మకం- శాంతి పాటించాలంటూ సీఎం యోగి పిలుపు- కార్మికులతో చర్చలు ప్రారంభించిన అధికారులు

Noida Violence
Flames billow as a police bike is set ablaze by factory workers during a protest demanding a hike in wages, in Noida, Gautam Buddh Nagar district, Uttar Pradesh, Monday, (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 14, 2026 at 10:35 AM IST

Noida Violence Reason : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని నోయిడాలో చోటుచేసుకున్న కార్మికుల ఆందోళనల్లో పాకిస్థాన్‌ పాత్ర ఉన్నట్లు యోగీ సర్కార్ అనుమానిస్తోంది. కుట్ర కోణం ఉందన్న అనుమానంతో ఈ ఘటనలు ఇప్పుడు మరింత సంచలనంగా మారాయి. ఇటీవల ఉగ్రవాద అనుమానితుల అరెస్టుల నేపథ్యంలో, రాష్ట్రంలో అస్థిరత సృష్టించేందుకు బాహ్య శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాయనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

వాహనాలు దగ్ధం- ఆస్తులు ధ్వంసం
నోయిడాలో కనీస వేతనాల అమలు కోసం కార్మికులు చేపట్టిన నిరసనలు ఒక్కసారిగా హింసాత్మకంగా మారాయి. పరిశ్రమల ముందు పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడిన కార్మికులు రాళ్లు విసిరి అల్లర్లు సృష్టించారు. పలు వాహనాలను తగలబెట్టి, ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఫేజ్-2, సెక్టర్ 60, 62, 84 ప్రాంతాల్లో అల్లర్లు తీవ్రంగా చోటుచేసుకున్నాయి. మంగళవారం తక్కువ వేతనాలపై ఆందోళన చేస్తున్న కార్మికులు పోలీసులతో ఘర్షణపడి, రాళ్లు విసిరారు.

పక్కా ప్రణాళికతో జరిగిన కుట్ర
ప్రధాన రహదారులపై ట్రాఫిక్ పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ మంత్రి అనిల్ రాజ్​భర్​ స్పందిస్తూ, ఇది సాధారణ నిరసన కాదని అభిప్రాయపడ్డారు పక్కా ప్రణాళికతో జరిగిన కుట్రగా కనిపిస్తోందని తెలిపారు. ఇటీవల మీరఠ్, నోయిడా ప్రాంతాల్లో నలుగురు అనుమానిత ఉగ్రవాదులను అరెస్టు చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ వ్యక్తులకు పాకిస్థాన్‌లోని హ్యాండ్లర్లతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు సమాచారం ఉందని చెప్పారు.

"రాష్ట్ర అభివృద్ధిని దెబ్బతీయడం, చట్టవ్యవస్థను అస్థిరం చేయడం లక్ష్యంగా ఈ ఘటన జరిగి ఉండొచ్చు. ఇటీవలి అరెస్టులను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, ఈ అల్లర్ల వెనుక పాక్ లింక్ ఉండే అవకాశాన్ని విస్మరించలేం. అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది"
-- అనిల్ రాజ్​భర్​, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ మంత్రి

రాష్ట్రంలో అశాంతి సృష్టించేందుకే!
అలాగే ఆ అల్లర్లు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ముజఫర్‌నగర్ పర్యటనను భంగపర్చడానికే జరిగి ఉండొచ్చని కూడా ఆయన అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో అశాంతి సృష్టించేందుకు సంఘ విద్రోహ శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ఇదిలా ఉండగా, సీఎం యోగి ఆ ఘటనపై స్పందిస్తూ కార్మికుల హక్కులు కచ్చితంగా పరిరక్షిస్తామని తెలిపారు. పరిశ్రమలు చట్టాలను పాటించాలని సూచించారు. అయితే కొంతమంది కావాలనే కార్మికులను రెచ్చగొడుతున్నారని, అలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

సమస్యలను పరిష్కరించే ప్రయత్నాలు
"కార్మికులు ఎలాంటి వదంతులను నమ్మకుండా శాంతిని పాటించాలి. సమస్యలకు హింస పరిష్కారం కాదు. ప్రభుత్వం మీ సమస్యలు వినడానికి సిద్ధంగా ఉంది" అని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు. సీఎం ఆదేశాల మేరకు ఉన్నతాధికారులు నోయిడాకు చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. కార్మికులతో నేరుగా చర్చలు జరిపి సమస్యలను పరిష్కరించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. భారీగా పోలీసు బలగాలు మోహరించి శాంతిభద్రతలను కట్టుదిట్టం చేశారు.

హరియణా పద్ధతి పాటించాలని డిమాండ్
ఇక కార్మికులు తమ డిమాండ్లపై నిలబడుతున్నారు. కనీస వేతనాలు పెంచాలని, పని ప్రదేశాల్లో భద్రత కల్పించాలని, యంత్రాంగాల కొరతను తీర్చాలని, వారాంతపు సెలవులు ఇవ్వాలని వారు కోరుతున్నారు. ఇటీవల హరియణాలో అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు వేతనాలు పెంచిన నేపథ్యంలో, అదే విధంగా ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో కూడా అమలు చేయాలని కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

నోయిడాలో పరిస్థితి అదుపులోనే!
ఆ డిమాండ్లే ప్రస్తుతం ఆందోళనలకు దారితీశాయి. ప్రస్తుతం నోయిడాలో పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే ఉద్రిక్తత పూర్తిగా చల్లారలేదు. పరిస్థితిని సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి పోలీసులు, పరిపాలనా యంత్రాంగం కృషి చేస్తున్నారు. కార్మికులతో చర్చల ద్వారానే సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కానీ ఇంతలో పాకిస్థాన్​ కుట్ర కోణం బయటకు రావడంతో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

