ETV Bharat / bharat

13సార్లు భారత్​కు పాక్ ఏజెంట్- కాంగ్రెస్ ఎంపీ, ఆయన భార్యతో సన్నిహిత సంబంధాలు: అసోం సీఎం

కాంగ్రెస్​ ఎంపీపై అసోం సీఎం కీలక వ్యాఖ్యలు

Assam CM On Pakistan Agent
Assam CM Himanta Biswa Sarma (IANS File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 8, 2026 at 12:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Assam CM On Pakistan Agent : పాకిస్థాన్ ఏజెంట్​ అలీ తౌకీర్ షేక్ 2010 నుంచి 2013 మధ్య కనీసం 13 సార్లు భారత్‌ను సందర్శించాడని అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ ఆరోపించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారత వ్యతిరేక ప్రచారాన్ని ప్రోత్సహించాలే పనిచేశాడని అన్నారు. అంతేకాకుండా పాక్​ ఏజెంట్​ అయిన అలీ తౌకీర్​ షేక్​తో కాంగ్రెస్ ఎంపీ గౌరవ్ గోగోయ్​, ఆయన భార్య ఎలిజబెత్​ గోగోయ్​కు సన్నిహత సంబంధాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఆదివారం గువాహటిలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

TAGGED:

ASSAM CM ON PAKISTAN AGENT
ASSAM CM ON CONGRESS MP
ASSAM CM ON PAKISTAN AGENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.