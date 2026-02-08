13సార్లు భారత్కు పాక్ ఏజెంట్- కాంగ్రెస్ ఎంపీ, ఆయన భార్యతో సన్నిహిత సంబంధాలు: అసోం సీఎం
Published : February 8, 2026 at 12:21 PM IST
Assam CM On Pakistan Agent : పాకిస్థాన్ ఏజెంట్ అలీ తౌకీర్ షేక్ 2010 నుంచి 2013 మధ్య కనీసం 13 సార్లు భారత్ను సందర్శించాడని అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ ఆరోపించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారత వ్యతిరేక ప్రచారాన్ని ప్రోత్సహించాలే పనిచేశాడని అన్నారు. అంతేకాకుండా పాక్ ఏజెంట్ అయిన అలీ తౌకీర్ షేక్తో కాంగ్రెస్ ఎంపీ గౌరవ్ గోగోయ్, ఆయన భార్య ఎలిజబెత్ గోగోయ్కు సన్నిహత సంబంధాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఆదివారం గువాహటిలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
