పహల్గాం ఉగ్రదాడి: చైనా ఫోన్లు వాడిన ముష్కరులు- ఇంటర్నెట్ లేకుండానే కమ్యునికేషన్స్!
పహల్గాం టెర్రర్ ఎటాక్: ఉగ్రవాదుల ఫోన్లతో పాకిస్థాన్ గుట్టురట్టు
Published : June 1, 2026 at 8:56 PM IST
Pahalgam Terror Investigation : దేశాన్ని కుదిపేసిన పహల్గాం ఉగ్రదాడి కేసులో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఎన్కౌంటర్ తర్వాత ఉగ్రవాదుల నుంచి లభ్యమైన ఫోన్లు చైనా నుంచి పాక్కు దిగుమతి అయినట్లు తేలింది. వీటిని కొన్నేళ్ల క్రితమే కొనుగోలు చేసి వాడకుండా దాచిపెట్టినట్లు జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ విచారణలో స్పష్టమైంది. ఉగ్రదాడికి కొన్ని గంటల ముందే ఆ ఫోన్లు యాక్టివేట్ అయినట్లు ఎన్ఐఏ గుర్తించింది. ఈ ఫోన్ల దిగుమతికి నిధులు సమకూర్చిన పాకిస్తాన్కు చెందిన బ్యాంక్కు ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు దర్యాప్తు బృందాలు నిర్ధరించాయి.
బిగ్ ప్లాన్
పహల్గాం ఉగ్రదాడి కేసులో తవ్వేకొద్ది సంచలన విషయాలు బయటపడుతున్నాయి. ఈ దాడి అప్పటికప్పుడే చేసింది కాదని, పాకిస్తాన్ గడ్డపై ఏళ్ల తరబడి పెద్ద ప్లానింగ్ నడిచిందని ఎన్ఐఏ విచారణలో తేలింది. శ్రీనగర్ సమీపంలోని దచిగామ్ దగ్గర జరిగిన 'ఆపరేషన్ మహాదేవ్'లో భద్రతా బలగాలు ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టాయి. ఎన్కౌంటర్ అనంతరం వీరి నుంచి షావోమి సంస్థకు చెందిన రెండు మొబైల్ ఫోన్లను భద్రతా దళాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. ఈ ఫోన్ల ఐఎంఈఐ నంబర్ల ఆధారంగా దర్యాప్తు సంస్థలు షావోమీ గ్లోబల్ సంస్థను సంప్రదించగా కీలక విషయాలు బయటపడ్డాయి.
చైనా నుంచి ఫోన్స్ దిగుమతి
ఉగ్రవాదుల నుంచి దొరికిన మొదటి ఫోన్ రెడ్మీ సిరీస్కు చెందిన 9T. ఈ ఫోన్ జనవరి 2021లో చైనా నుంచి పాకిస్థాన్కు వచ్చింది. కరాచీకి చెందిన టెక్ సిరత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ ఈ ఫోన్ను దిగుమతి చేసుకున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించిన లావాదేవీలను పాకిస్థాన్కు చెందిన ఫైసల్ బ్యాంక్ ఫైనాన్సింగ్ చేసింది. గతంలో పలు ఉగ్రవాద సంస్థలకు ఈ బ్యాంక్ లో ఖాతాలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఆ ఫోన్ పాకిస్థాన్కు వచ్చినప్పటి నుంచి నాలుగేళ్ల పాటు ఒక్కసారి కూడా స్విచ్ ఆన్ కాలేదు. అందులో ఒక్క సిమ్ కార్డ్ కూడా వేయలేదు. కానీ, పహల్గాం దాడికి సరిగ్గా కొన్ని రోజుల ముందు మాత్రమే ఆ ఫోన్ యాక్టివేట్ అయింది. ఇది యాదృచ్ఛికం కాదని, ఉగ్రవాద నెట్వర్క్ కోసమే ఈ ఫోన్ను నాలుగేళ్లుగా అత్యంత సురక్షితమైన రహస్య ప్రదేశంలో భద్రపర్చినట్లు ఎన్ఐఏ దర్యాప్తులో తేలింది. దాడి సమయానికి ఉగ్రవాదులకు ఈ ఫోన్ను సూత్రధారులు అందించినట్లు దర్యాప్తు బృందాలు నిర్ధరించాయి.
ఉగ్రవాదుల నుంచి దొరికిన మరో ఫోన్ రెడ్మీ సిరీస్కు చెందిన నోట్ 12. రెండో ఫోన్ను లాహోర్కు చెందిన ఎయిర్ లింక్ కమ్యూనికేషన్స్ చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంది. రెండో ఫోన్ను సైతం మొదటి ఫోన్ తరహాలోనే దిగుమతి అయినప్పటి నుంచి ఎవరూ వాడలేదు. ఉగ్రదాడికి ముందే యాక్టివేట్ అయింది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ రెండు ఫోన్లలోనూ దర్యాప్తు సంస్థలకు ఎలాంటి కాల్ రికార్డ్స్ గానీ, సోషల్ మీడియా చాట్స్ గానీ దొరకలేదు. ఇంటర్నెట్ వాడిన ఆనవాళ్లు లేవు. ఉగ్రవాదులు సాధారణ మొబైల్ నెట్వర్క్ వాడకుండా ఎవరికీ దొరక్కుండా ఉండేందుకు లాంగ్-రేంజ్ రేడియో కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీని ద్వారా ఇంటర్నెట్ లేకుండానే కిలోమీటర్ల మేర ఉగ్రవాదులు రహస్యంగా మాట్లాడుకున్నారు. అందుకే ఫోన్లను కేవలం ఆపరేటింగ్ డివైజులుగా మాత్రమే వాడారని అధికారులు గుర్తించారు.
భిన్న సమయాల్లో పాకిస్థాన్కు దిగుమతి అయిన రెండు ఫోన్లు ఏళ్ల తరబడి సైలెంట్గా ఉండి, పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడికి ముందు యాక్టివేట్ కావడం దర్యాప్తు సంస్థలను విస్మయానికి గురిచేసింది. దీని వెనుక పాకిస్థాన్కు చెందిన టెక్నికల్, లాజిస్టికల్ సపోర్ట్ నెట్వర్క్ పనిచేస్తోందని ఎన్ఐఏ గుర్తించింది. ప్రస్తుతం ఈ నెట్వర్క్ వెనుక ఉన్న అసలు సూత్రధారులపై ఎన్ఐఏ దృష్టి పెట్టింది. ఈ దర్యాప్తులో రానున్న రోజుల్లో పాకిస్థాన్కు చెందిన మరిన్ని సంచలన నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
