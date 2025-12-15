పహల్గామ్ అటాక్ కేసు : ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన NIA
Pahalgam Attack Case Update : పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ- NIA జమ్ముకశ్మీర్లోని ప్రత్యేక కోర్టులో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. ఉగ్రవాద సంస్థలు లష్కరే తోయిబా, ది రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్ సహా ఏడుగురిని నిందితులుగా పేర్కొంది. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి లష్కరే తొయిబా, ది రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్లు ప్రణాళిక చేసి అమలు చేశాయని NIA ఛార్జిషీట్లో వెల్లడించింది. పాకిస్థాన్ హ్యాండ్లర్ సాజిద్ జాట్ను నిందితుడిగా చేర్చింది. ఈ మేరకు పహల్గాం ఉగ్రదాడి వెనుక పాకిస్థాన్ కుట్ర, నిందితుల పాత్రలు, వాటి సాక్ష్యాలను వివరిస్తూ ఎన్ఐఏ 1597 పేజీల అభియోగ పత్రంతో ఛార్జిషీట్ను రూపొందించింది.
కాగా, ఇందులో ముగ్గరు పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదులు ఫైజల్ జాట్ ఎలియాస్ సులేమాన్ షా, హమ్జా అఫ్గానీ, హబీబ్ తాహిర్ అలియాస్ జిబ్రాన్ ఈ ఏడాది జులై 29న జరిపిన 'ఆపరేషన్ మహదేవ్'లో భాగంగా శ్రీనగర్ సమీపంలోని దచీగామ్లో హతమైనట్లు పేర్కొంది. అలాగే ఈ ఉగ్రవాదులకు పర్వేజ్ అహ్మద్, బషీర్ అహ్మద్ ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పించారని తెలిపింది.
ఈ ఉగ్రదాడిలో పాల్గొన్న ముగ్గురు ముష్కరుల వివరాలను పర్వేజ్, బషీర్ అహ్మద్లు వెల్లడించారని NIA తెలిపింది. ముగ్గురు ముష్కరులు పాకిస్థాన్కు చెందిన పౌరులని వారికి నిషేధిత ఉగ్రసంస్థ లష్కరే తొయిబాతో సంబంధాలున్నాయని ఛార్జిషీట్లో NIA పేర్కొంది. దాడి జరిగిన తర్వాత దాదాపు 8 నెలల పాటు సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహించిన ఎన్ఐఏ, ఈ కేసులో పాకిస్థాన్ ప్రమేయం ఉన్నట్లు గుర్తించింది.
అయితే ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 22న జమ్ముకశ్మీర్ పహల్గాంలోని పర్యాటక ప్రాంతం బైసరన్ లోయ వద్ద ఉగ్రవాదులు మారణహోమానికి పాల్పడ్డారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సేదతీరుతున్న పర్యాటకులపై అతి సమీపం నుంచి కాల్పులు జరిపారు. అతి దారుణంగా 26 మంది ప్రాణాలు తీశారు. మృతుల్లో కొత్తగా పెళ్లైన యువకులు సైతం ఉన్నారు. ఈ ఉగ్రదాడిని ప్రపంచ దేశాలు సైతం ఖండించాయి. అయితే దీనికి భారత్ 'ఆపరేషన్ సిందూర్' చేపట్టింది. పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రస్థావరాలే లక్ష్యంగా భారత త్రివిధ దళాలు దాడులు చేపట్టింది. ఈ దాడుల్లో పాక్ ఉగ్రస్థావరాలు నేలమట్టం అయ్యాయి.
