పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ఏడాది- ఇంకా తేరుకోని పర్యాటకం- లోయను వీడని భయాలు
పహల్గాం ఏడాది పూర్తి అయినా మానని గాయాలు- చెరిగిపోని జ్ఞాపకాలు- పర్యాటకపై తగ్గని ప్రభావం- ప్రజల్లో భయం కారణంగా ఖాళీగా హోటళ్లు
Published : April 22, 2026 at 11:09 AM IST
Pahalgam Terror Attack Anniversary : అది మినీ స్విట్జర్లాండ్గా పిలిచే జమ్ముకశ్మీర్లోని అందమైన ప్రాంతం.. ప్రకృతి అందాలను చూసేందుకు వచ్చిన పర్యటకులతో కళకళాతుడుతున్న పహల్గాం.. కొత్తగా పెళ్లై హనీమూన్కు వచ్చిన జంటలు.. అలాగే పిల్లలతో కలిసి సరదాగా ఆడుకుంటున్న తల్లిదండ్రులు.. ఇలా సరదగా, సందడిగా ఉన్న బైసరన్ లోయ ఒక్కసారిగా తుపాకుల శబ్దాలతో, అమాయకుల ఆర్తనాదాలతో దద్దరిల్లింది. ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే లోపే సీన్ మొత్తం మారిపోయింది. ముష్కరుల తుటాలకు 26 మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. యావత్తు దేశాన్ని ఒక్కసారిగా ఉల్కికిపడేలా చేసిన ఈ దుర్ఘటన జరిగి ఏప్రిల్22కి ఏడాది పూర్తి అయ్యింది. అయినా అక్కడి ప్రజల జీవితాలు ఇప్పటికీ పూర్తిగా కోలుకోలేదు. బాధిత కుటుంబాల గుండెల్లో ఆ గాయం ఇంకా మానలేదు. ప్రజల్లో వీడని భయాలు కారణంగా పర్యాటక రంగంపై ఆధారపడిన కశ్మీరులను ఆర్థికంగా దెబ్బతీస్తూనే ఉంది.
కోలుకోని పర్యటక రంగం
అయితే పహల్గాం ఉగ్రదాడి జరిగి ఏడాది గడిచినా, జమ్ము కశ్మీర్ పర్యటక రంగం ఇంకా కోలుకోలేదు. ఒకప్పుడు సందడిగా ఉండే పహల్గాం ఇప్పుడు పర్యాటకుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. ముఖ్యంగా హోటల్ రంగం తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది. 2019 ఆగస్టులో ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత కశ్మీర్లో పర్యాటక రంగం భారీగా పెరిగింది. దీనితో స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున హోటళ్లు, గెస్ట్ హౌసులు నిర్మించారు. అయితే ఇప్పుడు పర్యాటకుల సంఖ్య తగ్గడంతో పోటీ పెరిగి, ఆదాయం పడిపోయింది.
ఒకప్పుడు కిటకిటలాడిన హోటళ్లు- ఇప్పుడు ఖాళీ గదులు
ఒకప్పుడు గదులను శుభ్రం చేయకముందే టూర్ ఆపరేటర్లు బుకింగ్ కోసం పోటీ పడేవారని బైసరన్ మైదానం సమీపంలో ఉన్న ఒక చిన్న గెస్ట్ హౌస్ యజమాని జుబైర్ అహ్మద్ తెలిపారు. ఇప్పుడు బుకింగ్ కోసం రోజులు లెక్కపెడుతున్నానని చెప్పారు. 12 గదులు ఉన్న ఈ హోటల్లో ప్రస్తుతం రోజుకు కేవలం 2-4 గదులే నిండుతున్నాయని అన్నారు. కొన్ని రోజులు పూర్తిగా ఖాళీగానే ఉంటోందిని చెప్పారు. పర్యాటకుల కొరత కారణంగా హోటల్ యజమానులు గది ధరలను భారీగా తగ్గించాల్సి వచ్చింది. కస్టమర్లు రావాలని కొన్నిసార్లు సగానిక కంటే ఎక్కువే తగ్గించినట్లు తెలిపారు. ఒకప్పుడు రూ.20,000కు పైగా ఉండే లగ్జరీ గదులు ఇప్పుడు రూ.8,000కే లభిస్తున్నాయి. ఇది మార్కెట్ పరిస్థితి ఎంత దిగజారిందో చూపిస్తోంది.
వెంటాడుతున్న భయాలు
పర్యటకులతో భయం ఇంకా పోలేదని గైడ్ అనుపమా జామ్డాడే తెలిపారు. గుర్రపు స్వారీ చేయడానికి కూడా ముందుకు రావడం లేదని చెప్పారు. వారిని ధైర్యపరచడానికి ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఏదైనా సమస్య వస్తే స్థానికులు వారిని చూసుకుంటారని భరోసా ఇస్తున్నామని తెలిపారు. అయితే కొన్ని రోజులు గడిపిన తర్వాత పర్యాటకుల్లో భయం పోతుందని అంటున్నారు.
అధికారిక గణాంకాల్లోనూ స్పష్టమైన పతనం
ఉగ్రదాడి తర్వాత పర్యాటకుల రాక మరింత క్షీణించింది. అధికారిక గణాంకాలు ప్రకారం, మే 2025 నుంచి ఏప్రిల్ 2026 వరకు పహల్గాంలో 4,30,495 దేశీయ పర్యాటకులు మాత్రమే సందర్శించారు. గతంలో ఈ సంఖ్య 10 లక్షలకు పైగా ఉండేది. దాడి జరిగిన ఏప్రిల్ 2025 వరకు మాత్రమే 1.37 లక్షల మంది పర్యాటకులు పహల్గాంను సందర్శించారు. 2026 జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు 2,54,930 మంది మాత్రమే రాగా, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో 4.63 లక్షల మంది వచ్చారు. ఫిబ్రవరి 2026లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారి కేవలం 5,602 మంది మాత్రమే రావడం గమనార్హం. ఇది గతంతో పోలిస్తే 94శాతం తగ్గుదల.
'గాయాలు మిగిలే ఉంటాయి'
జమ్ముకశ్మీర్కు వచ్చిన పర్యటకులు బండిపోరా జిల్లా గురేజ్ ప్రాంతంలోని రజ్దాన్ పాస్ వద్ద బాధితులకు నివాళులర్పించారు. ఈ ఘటన ప్రజల హృదయాల్లో లోతైన గాయాలను మిగిల్చిందని ముంబయి నుంచి వచ్చిన ఒక మహిళా పర్యాటకురాలు అన్నారు. కానీ భారత్ నుంచి కశ్మీర్ను ఎవరూ విడగొట్టలేరని చెప్పారు. ఇక్కడి సోదరభావం ఎంతో గొప్పది అని అన్నారు. ఇలాంటి దుర్ఘటనలు ప్రతి పౌరుడి హృదయంలో గాయాలను మిగులుస్తాయని మరో మహిళా టూరిస్ట్ తెలిపారు. కానీ అవి తమ సంకల్పాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయలేవని చెప్పారు. ఇక్కడ తాము సురక్షితంగా ఉన్నామని, స్థానికులు చూపుతున్న ప్రేమ అద్భుతంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Bandipora, J&K: A tourist says, " it (pahalgam terrorist attack) was a really bad and hurtful incident. we were a little scared, but we now that we have come here, we feel safe. tourists should definitely come and see for themselves how safe kashmir is..." pic.twitter.com/CDJiefFmRh— ANI (@ANI) April 22, 2026
శాంతిని భంగం చేయాలనే ప్రయత్నాలు ఉన్నా, కశ్మీర్ ఎప్పటికీ పర్యటకులను ఆహ్వానిస్తూనే ఉంటుందని స్థానిక టూరిస్టు గైడ్లు తెలిపారు. పర్యటకులు పెద్ద సంఖ్యలో నివాళి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఆశ, ధైర్యానికి ప్రతీకగా వారు అభివర్ణించారు.
ఏప్రిల్ 22, 2025 పహల్గాంలోని బైసరన్ లోయలో ఉన్న పర్యటకులపై పాకిస్థాన్ పెంచి పోషించిన టీఆర్ఎఫ్ ఉగ్రవాదులు విచక్షణారహితంగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. కేవలం మతం పేరుతో పురుషులను వేరు చేసి, వారి భార్యాబిడ్డల కళ్ల ముందే అత్యంత దారుణంగా చంపేశారు. వారం క్రితమే పెళ్లైన నేవీ ఆఫీసర్ వినయ్ నర్వాల్ మృతదేహంపై పడి ఆయన భార్య రోదించిన దృశ్యం భారతీయుల గుండెల్లో నిప్పుకణికను రగిల్చింది.
ఆపరేషన్ సిందూర్తో ఎదురుదాడి
పహల్గాం ఉగ్రదాడితో యావత్ భారత దేశం ఆగ్రహంతో ఊగిపోయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మౌనం వహించలేదు. పాకిస్థాన్కు జీవనాడి వంటి సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసింది. దౌత్యపరంగా ఆ దేశాన్ని ప్రపంచ పటంలో ఒంటరిని చేసే ప్రయత్నం చేసింది. పాక్ దౌత్యవేత్తలను బహిష్కరించింది. దీనికి ప్రతిగా పాకిస్తాన్ కూడా 1972 సిమ్లా ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసింది. అంతటితో ఆగకుండా మే 7, అర్ధరాత్రి ఒకటిన్నర సమయంలో ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో పీవోకేతో పాటు లాహోర్కు కూతవేటు దూరంలో ఉండే మురిడ్కేలోని లష్కరే తోయిబా కార్యాలయాలపై భారత సైన్యం విరుచుకుపడింది. వందల కొద్దీ ఉగ్రవాదులను హతమార్చింది. పాక్ అహంకారాన్ని అణచివేసింది. ఎదురుతిరిగిన శత్రువుకు చుక్కలు చూపిస్తూ 10 పాక్ వైమానిక స్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. కేవలం 4 రోజుల్లోనే కాల్పుల విరమణ కోసం పాకిస్తాన్ ప్రాధేయపడే పరిస్థితికి తెచ్చింది.