ఓటముల ఛాంపియన్ పద్మరాజన్ 251వ నామినేషన్- స్వగ్రామం ఎన్నికల్లో తొలిసారి పోటీ

Salem Padmarajan Nomination : ఎన్నికల్లో అత్యధిక ఓటములతో గిన్నిస్ రికార్డు సాధించిన సేలం పద్మరాజన్ మరో పోటీకి రెడీ అయ్యారు. 251వ నామినేషన్‌ను తన స్వస్థలం కేరళలోని కన్నూర్‌లో ఉన్న కున్హిమంగళం గ్రామ పంచాయతీ వార్డ్ 1లో వేశారు. పద్మరాజన్ తమిళనాడులోని సేలంలో జన్మించినప్పటికీ, ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం కేరళలోని కున్హిమంగళం గ్రామంలో జరిగింది. అయితే 1975లో తన తాతతో కలిసి కున్హిమంగళం నుంచి తమిళనాడులోని సేలంకు తిరిగి వెళ్లిపోయారు.

1988 నుంచి వందలాది వివిధ ఎన్నికల్లో ఎంతోమంది ప్రముఖులపై సేలం పద్మరాజన్ పోటీ చేశారు. ఇందుకోసం రూ.1 కోటికిపైగా ఖర్చు పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఆయన వయసు 65 ఏళ్లు. ఇప్పుడు తొలిసారిగా తాను పెరిగిన కున్హిమంగళం గ్రామ ఎన్నికల బరిలోనూ పద్మరాజన్ నిలవడం విశేషం. అయితే స్థానిక ఓటర్ల జాబితాలో పేరు లేకపోవడంతో ఆయన నామినేషన్‌ తిరస్కరణకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈవిషయం పద్మరాజన్‌కు బాగా తెలుసు.

Salem Padmarajans
సేలం పద్మరాజన్ (ETV Bharat)

అందుకే తన బాల్యం గడిచిన ఊరిలో కనీసం నామినేషన్ దాఖలు చేయగలిగినందుకు సంతోషంగా ఉందని ఆయన అన్నారు. సుదీర్ఘమైన, విచిత్రమైన తన రాజకీయ ప్రయాణంలో మాతృభూమిపై కనీసం పేరును ఉంచుకున్నందుకు సంతృప్తి చెందానని పద్మరాజన్ చెప్పారు.

రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, రాజ్యసభ ఎన్నికల నామినేషన్ పత్రాలు తిరస్కరణకు గురవుతాయని తెలిసినప్పటికీ, తాను వాటిని పదే పదే దాఖలు చేశానని పద్మరాజన్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఎన్నో నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురైనా తాను నిరుత్సాహపడలేదని, నిరాశ చెందలేదని తెలిపారు. జీవితం చివరిదాకా నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేస్తూ, ఎన్నికల విధానాలను నేర్చుకుంటూనే ఉంటానని తేల్చి చెప్పారు.

ఒక్క తమిళనాడులోనే 175 ఎన్నికల్లో ఓటమి
సేలం పద్మరాజన్ ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయి పరాజయాలకు పెట్టింది పేరు. ఆయన ఎన్నో గ్రామ పంచాయతీ, అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. ఒక్క తమిళనాడులోనే దాదాపు 175 ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. ప్రస్తుతం సేలం మెట్టూరులో టైర్-రిసోల్లింగ్ యూనిట్‌ను పద్మరాజన్ నిర్వహిస్తున్నారు.

ఇకపై తాను పోటీచేసే ఎన్నికల్లో టైర్‌ను చిహ్నంగా కేటాయిస్తే తప్పకుండా తీసుకుంటానని ఆయన అంటున్నారు. ఇప్పటిదాకా తాను చేప, సైకిల్, డ్రమ్, టెలిఫోన్, టోపీ, ఉంగరం, తూకం వేసే స్కేలు, తాళం - కీ, హెల్మెట్, టేబుల్ ఫ్యాన్, గడియారం, పండు - బుట్ట, విమానం, యాపిల్, గ్రైండింగ్ స్టోన్, కొవ్వొత్తి, బుట్ట, బెలూన్, ఉంగరం, వజ్రం గుర్తులపై ఎన్నికల్లో పోటీచేసినట్లు తెలిపారు.

ఏయే రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో పద్మరాజన్ పోటీ చేశారు ?

  • 2022 – ద్రౌపది ముర్ము
  • 2017 - రామ్‌నాథ్ కోవింద్
  • 2012 - ప్రణబ్ ముఖర్జీ
  • 2007 - ప్రతిభా పాటిల్
  • 2002 – ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం
  • 1997 – కేఆర్ నారాయణన్

ఏయే ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో పద్మరాజన్ పోటీ చేశారు ?

  • 2022 – జగదీప్ ధన్‌ఖడ్
  • 2017 - వెంకయ్య నాయుడు
  • 1997, 2012 – మహ్మద్ హమీద్ అన్సారీ
  • 2002 – కృష్ణ కాంత్
  • 2007 - భైరాన్ సింగ్ షెకావత్

ఈ ప్రధానులపై పద్మరాజన్ పోటీ

  • 2014 - నరేంద్ర మోదీ
  • 2013–2017 – మన్మోహన్ సింగ్
  • 2004 - అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి
  • 1996 – పీవీ నరసింహారావు

ఈ సీఎంలపై పద్మరాజన్ పోటీ

  • 2002 – జయలలిత
  • 2006 – కరుణానిధి
  • 1994 - వై.ఎస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి
  • 2004 – కె కరుణాకరన్
  • *1995 – ఎ.కె. ఆంటోనీ
  • 2008 – బి.ఎస్. యడియూరప్ప
  • 2008 – ఎస్.ఎం. కృష్ణ
  • 2008 – బంగారప్ప
  • 1996 – జయలలిత
  • 2015 – జయలలిత
  • 2009 – హెచ్.డి. కుమారస్వామి
  • 2011 – సదానంద గౌడ
  • 2013 – జగదీష్ షెట్టార్
  • 2024 – కేసీఆర్
  • 2018 – సిద్ధరామయ్య
  • 2021 – ఎడప్పాడి పళనిస్వామి
  • 2021 – పినరయి విజయన్
  • 2011 – ఎం.కె. స్టాలిన్
  • 2023 – బసవరాజ్ బొమ్మై

రాహుల్, ప్రియాంకపైనా పోటీ
రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీ, కనిమొళి, వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, నారాయణస్వామి, సురేష్ గోపి, పీజే కురియన్, వాయలార్ రవి, ఎస్ ఎం కృష్ణ సహా పలువురు ప్రముఖ నేతలపైనా పద్మరాజన్ పోటీ చేశారు.

కోర్టు తీర్పు: ఒక వ్యక్తికి రెండు నియోజకవర్గాలే
చివరిసారిగా 1996లో కేరళలోని కాసరగోడ్ లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో టి. గోవిందన్‌పై పద్మరాజన్ పోటీచేశారు. ఆ ఎన్నికల్లో కాసరగోడ్‌తో పాటు కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలలోనూ ఒకేసారి నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేశారు. అయితే అన్నింటికి ఆమోదం లభించలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో కోర్టు ఓ కీలక ఆదేశాన్ని జారీ చేసింది. ఒక వ్యక్తి గరిష్ఠంగా రెండు రాష్ట్రాల్లోనే నామినేషన్లు దాఖలు చేయొచ్చని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

