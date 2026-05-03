నోబెల్ శాంతి ప్రైజ్ 2026 నామినేషన్స్- నామినీగా ఎంపికైన 'ప్యాడ్మ్యాన్' అరుణాచలం మురుగనంతం
Arunachalam Muruganantham (Source : ANI)
Published : May 3, 2026 at 8:55 PM IST
Nobel Peace Prize Nominations 2026 : 'ప్యాడ్మ్యాన్'గా ప్రసిద్ధి చెందిన అరుణాచలం మురుగనంతం తాను 2026 నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నామినీగా ఎంపికైనట్లు ఆదివారం తెలిపారు. పుదుచ్చేరిలోని అరవింద్ కంటి ఆస్పత్రికి చెందిన ఒక డీన్, అక్కడ పనిచేస్తున్న అమెరికన్ బృందాలు నోబెల్ శాంతి బహుమతి కోసం తన పేరును ప్రతిపాదించారని పేర్కొన్నారు.