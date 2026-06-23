రెండో విడత పద్మ పురస్కారాల ప్రదానోత్సవం- రాజేంద్రప్రసాద్, మురళీమోహన్, రోహిత్కు అవార్డులు ప్రదానం చేసిన రాష్ట్రపతి
ప్రముఖ మలయాళ జర్నలిస్ట్ పి. నారాయణన్, సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కె.టి. థామస్కు పద్మవిభూషణ్- క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ, సీనియర్ నటులు మురళీమోహన్, రాజేంద్రప్రసాద్ , R. మాధవన్కు పద్మశ్రీ అవార్డులు
Published : June 23, 2026 at 8:58 PM IST
Padma Awards Ceremony 2026 : రాష్ట్రపతి భవన్లో రెండో విడత పద్మ పురస్కారాల ప్రదానోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. వివిధ రంగాల్లో అసాధారణ, విశేష సేవలు అందించిన పలువురు ప్రముఖులకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పద్మవిభూషణ్, పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ పురస్కారాలను ప్రదానం చేశారు. సాహిత్యం, విద్యా రంగానికి చేసిన విశేష సేవలకు గాను ప్రముఖ మలయాళ జర్నలిస్ట్ పి. నారాయణన్కు 'పద్మవిభూషణ్'ను ప్రదానం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కె.టి. థామస్ పద్మవిభూషణ్ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.
శిబు సోరెన్కు పద్మభూషణ్ అవార్డు
ప్రవాస భారతీయుడు, ప్రముఖ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ దత్తాత్రేయుడు నోరి పద్మభూషణ్ అవార్డు అందుకున్నారు. ఝార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా వ్యవస్థాపకుడు, దివంగత నేత శిబు సోరెన్కు ప్రకటించిన పద్మభూషణ్ అవార్డును ఆయన సతీమణి రూపీ సోరెన్ రాష్ట్రపతి నుంచి అందుకున్నారు. కళారంగానికి చేసిన సేవలకు గాను ప్రముఖ మలయాళ నటుడు మమ్ముట్టి, బాలీవుడ్ నేపథ్య గాయని అల్కా యాగ్నిక్లు పద్మభూషణ్ అందుకున్నారు. అలాగే, భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్, స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము 'పద్మశ్రీ' పురస్కారాన్ని అందజేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పద్మశ్రీ పురస్కారాలను అందుకున్నవారిలో సీనియర్ నటులు మురళీమోహన్, రాజేంద్రప్రసాద్ పద్మశ్రీ అవార్డులు అందుకున్నారు. సినీనటుడు R. మాధవన్ పద్మశ్రీ అందుకున్నారు. వీరితోపాటు పలు రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు ఈ పురస్కారాలను అందుకున్నారు.
#WATCH | Delhi | Former Captain of the Indian Cricket Team, Rohit Sharma, awarded the Padma Shri by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/ckz1kc4poF
రామారెడ్డి మామిడికి మరణానంతరం పద్మశ్రీ
ఇక, శాస్త్రవేత్త చంద్రమౌళి గడ్డమనుగుకు రాష్ట్రపతి ముర్ము పద్మశ్రీ అవార్డు అందజేశారు. డెయిరీ విభాగంలో రామారెడ్డి మామిడికి మరణానంతరం పద్మశ్రీ ప్రకటించగా కుటుంబ సభ్యులు స్వీకరించారు. ప్రసార భారతి మాజీ సీఈఓ, 'డీప్ టెక్ ఫర్ భారత్ ఫౌండేషన్' సహ వ్యవస్థాపకులు శశి శేఖర్ వెంపటి 'పద్మశ్రీ' పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.
#WATCH | Delhi | Karbi Folk singer Pokhila Lekthepi awarded the Padma Shri by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/p4aZn9KOhq
ఈ ఏడాది గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 5 పద్మవిభూషణ్లతో కలిపి మొత్తం 131 పద్మ అవార్డులను ప్రకటించింది. ఇందులో మే 25న జరిగిన తొలి విడత కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము 65 మందికి పద్మ అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. మిగిలిన వారికి ఇవాళ జరిగిన రెండో విడత అవార్డుల కార్యక్రమంలో అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్, కేంద్రమంత్రులు రామ్మోహన్ నాయుడు, పీయూష్ గోయల్, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, గజేంద్రసింగ్ షెకావత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
#WATCH | Delhi | Eminent playback singer Alka Yagnik conferred with Padma Bhushan by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/ui2U9koEMy
#WATCH | Delhi | Malayalam cinema legend Mammootty awarded the Padma Bhushan by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/XXCPOyG4pS
#WATCH | Delhi | JMM patriarch & tribal leader Shibu Soren awarded the Padma Bhushan posthumously in the field of Public Affairs by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
The award was received by his wife, Rupi Soren. pic.twitter.com/JsL2xsX7fL
#WATCH | Delhi | Scenographer Nuruddin Ahmed awarded the Padma Shri by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/poyJBsGsoW
అవార్డు రావడంపై ఆనందం వ్యక్తం చేసిన పలువురు
ఇదిలా ఉండగా, పద్మ అవార్డులు రావడంపై పలువురు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడారు. లద్దాఖ్లోని సుదూర ప్రాంతానికి చెందిన నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోవా-రిగ్పా డైరెక్టర్ డాక్టర్ పద్మ గుర్మెట్కు పద్మశ్రీ అవార్డు వరించింది. హిమాలయ సాంప్రదాయ వైద్య విధానాన్ని పరిరక్షించడం, ప్రచారం చేయడంలో ఆయన చేసిన కృషికి గాను ఈ గౌరవం దక్కింది. అయితే, లద్దాఖ్ వంటి మారుమూల ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తికి ఈ అవార్డు దక్కడం తనకే కాకుండా మొత్తం సోవా-రిగ్పా సమాజానికి దక్కిన గొప్ప గౌరవమని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
320 పాఠశాలలు, కళాశాలల స్థాపన
మరొక పద్మశ్రీ గ్రహీత, కర్ణాటక లింగాయత్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఛైర్మన్ డాక్టర్ ప్రభాకర్ బసప్రభు కోరే బెళగావి జిల్లాకు చెందినవారు. "గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విద్యా సౌకర్యాలు లేని పిల్లల కోసం గత 42 ఏళ్లుగా సేవలందిస్తున్నా. దాదాపు 320 పాఠశాలలు, కళాశాలలను స్థాపించాం. మా విద్యాసంస్థల్లో సుమారు 1.48 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు" అని ప్రభాకర్ తెలిపారు. వీటితో పాటు ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలకు ఆయన శ్రీకారం చుట్టారు. అయితే, తాను సేవలను గుర్తించి అవార్డు ప్రధానం చేయడంతో ప్రభాకర్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా, భారత ప్రభుత్వానికి, ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
జ్వరం, షుగర్ తగ్గించే ఔషధ మొక్కలు- వీటి విత్తనాలకు ఫుల్ డిమాండ్- క్వింటాల్ రూ.6లక్షల పైమాటే!
'సొంత వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకే ఆరోపణలు'- సింధూ జలాల వివాదంపై పాక్కు భారత్ గట్టి కౌంటర్