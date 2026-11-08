దీపావళి వేళ లక్ష్మీదేవి వాహనమైన గుడ్లగూబల ప్రాణాలకు ముప్పు- ఎందుకో తెలుసా?
Owl Sacrifice On Diwali : దీపావళి పండగ సమయంలో గుడ్లగూబలను బలి ఇచ్చే మూఢనమ్మకం ఆ మూగజీవాల ప్రాణాలకు హాని తలపెడుతోంది.
Published : November 8, 2026 at 5:15 PM IST
దీపావళి పండగ వేళ గుడ్లగూబల ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లుతోంది. ఆ పక్షులకు ఈ ప్రాణాపాయం వ్యాధుల వల్ల లేదా సహజ పర్యావరణ మార్పుల వల్ల రాలేదు. మానవుల మూఢనమ్మకాల వల్లే గుడ్లగూబల ప్రాణాలకు ముప్పు ఏర్పడింది. దీపావళి సమయంలో గుడ్లగూబలను బలి ఇస్తే తమకు మంచి జరుగుతున్న భావన ప్రజల్లో పెరగడం వల్ల ఈ మూగజీవాలు వన్యప్రాణుల స్మగ్లర్లకు లక్ష్యంగా మారుతున్నాయి. అందుకే ఈ స్టోరీలో దీపావళి సమయంలో గుడ్లగూబలను ఎందుకు బలి ఇస్తారు? లక్ష్మీదేవి వాహనమైన ఈ మూగజీవాన్ని ఎందుకు స్మగ్లర్లు లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
మూఢనమ్మకాలతో గుడ్లగూబల ప్రాణాలకు హాని
హిందూ సంప్రదాయంలో గుడ్లగూబను సంపదకు దేవత అయిన లక్ష్మీదేవి వాహనంగా భావిస్తారు. అయితే, కొంతమంది తాంత్రికులు, మూఢనమ్మకాలు ఉన్నవారు దీపావళి నాడు గుడ్లగూబను బలి ఇచ్చి క్షుద్ర పూజలు చేస్తే అపారమైన సంపద, లక్ష్మీ కటాక్షం, అతీంద్రియ శక్తులు లభిస్తాయని విశ్వసిస్తారు. ఈ మూఢనమ్మకం గుడ్లగూబల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తోంది. ఈ పక్షుల వేట దీపావళికి కొన్ని వారాల ముందే మొదలవుతుంది. అడవులు, శిథిలాలు, నిర్మానుష్య ప్రదేశాలలో నివసించే గుడ్లగూబలను పట్టుకుని వాటిని అక్రమంగా వన్యప్రాణులను తరలిస్తున్న వ్యాపారులకు అందజేస్తున్నారు.
రకరకాల అపోహలు
గుడ్లగూబ కళ్లకు అతీంద్రియ శక్తులు, దాని పంజాలకు అద్భుత శక్తులు ఉన్నాయనే వాదనలు కూడా ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఈ వాదనలకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారం లేనప్పటికీ మూఢనమ్మకాలను స్మగ్లర్లు, మంత్రగాళ్లు వ్యాపారంగా మార్చుకుంటున్నారు. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడానికి ఇటువంటి నమ్మకాలను వాడుకుంటున్నారు. అందుకే దీపావళి సమయంలో ఒక్కో గుడ్లగూబ ధర లక్షలాది రూపాయలు పలికిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
అధికారులు ఏమంటున్నారంటే?
దీపావళికి సుమారు ఒక నెల ముందు నుంచే గుడ్లగూబలను పట్టుకునే కార్యకలాపాలు ప్రారంభమవుతాయని యూపీలోని సహరన్పుర్ డివిజన్ అటవీ అధికారి విపుల్ సింఘాల్ తెలిపారు. గుడ్లగూబలను క్షుద్ర పూజలు, తాంత్రిక క్రతువుల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారనే ఆందోళన నిరంతరం వ్యక్తమవుతోందన్నారు. కొన్నిసార్లు గుడ్లగూబలను చీకటి గదుల్లో బంధించడం, వాటికి ఆహారం, నీరు అందకుండా చేయడం, హింసించడం వంటి అమానుషమైన ఘటనలు జరుగుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే సహరన్పుర్ జిల్లాలో చాలా సంవత్సరాలుగా ఇలాంటి కేసులు ఏవీ నమోదు కాలేదన్నారు.
ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోన్న వన్యప్రాణి సంరక్షకులు
గుడ్లగూబల అక్రమ రవాణా అనేది కేవలం ఒక పక్షి జాతిని వేటాడటం మాత్రమే కాదని, ఇది ప్రకృతి సమతుల్యతను కూడా దెబ్బతీస్తుందని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పొలాలు, అడవులలోని ఎలుకలు, ఇతర చిన్న జీవుల సంఖ్యను నియంత్రించడంలో గుడ్లగూబలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని అంటున్నారు. గుడ్లగూబల సంఖ్య తగ్గితే పర్యావరణ వ్యవస్థపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడుతుందని చెబుతున్నారు. 1972 వన్యప్రాణి (సంరక్షణ) చట్టం కింద గుడ్లగూబలను వేటాడటం, తమ ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం శిక్షార్హమైన నేరాలని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి తీవ్రమైన కేసులల్లో నేరస్థులకు జైలు శిక్ష, జరిమానా పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే భక్తులు నిజమైన మత విశ్వాసానికి, మూఢనమ్మకానికి మధ్య తేడాను గుర్తించడం చాలా అవసరమని సూచిస్తున్నారు. గుడ్లగూబ ఒక వస్తువు కాదని, అది ప్రకృతి సమతుల్యతను కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషించే ఒక జీవి అని చెబుతున్నారు. దీపాలు వెలిగించి దీపావళిని జరుపుకోవాలని, మూఢనమ్మకాల బలిపీఠంపై మూగజీవం ప్రాణాన్ని బలి ఇవ్వొదని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
మరోవైపు, దీపావళి సమయంలో గుడ్లగూబల వేటను అరికట్టడానికి హరిద్వార్ అటవీ శాఖ అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. హరిద్వార్ అటవీ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక నిఘా కొనసాగిస్తున్నారు. త్వరిత ప్రతిస్పందన బృందాలను అప్రమత్తం చేశారు. సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో పగలు, రాత్రి విస్తృతంగా గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు. వన్యప్రాణుల వేట లేదా అక్రమ రవాణా జరుగుతున్నట్లు అనుమానం ఉన్న అడవులకు ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. దీపావళిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు, అటవీ సిబ్బందికి సెలవులను కూడా పరిమితం చేశారు. దీపావళి వేళ మూఢనమ్మకాలకు దూరంగా ఉండాలని ప్రజలను కోరారు.
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