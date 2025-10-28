ETV Bharat / bharat

'హైదరాబాద్​ను రక్షించండి- ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు'- ఒవైసీకి PK సూచన

సీమాంచల్‌ నాయకత్వం స్థానికులదే కావాలి- జన్‌ సురాజ్‌ వ్యవస్థాపకుడు వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 28, 2025 at 7:27 AM IST

3 Min Read
Prashant Kishor On Owaisi : బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో రాజకీయ వేడి రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది. ముఖ్య పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో జన్‌ సురాజ్‌ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ ఎఐఎంఐఎమ్‌ (AIMIM) అధినేత అసదుద్దీన్‌ ఒవైసీపై సోమవారం తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయనకు హైదరాబాద్​పైనే దృష్టి పెట్టమని సూచించారు. సీమాంచల్‌ ప్రాంతానికి వచ్చి అయోమయం సృష్టించవద్దని అన్నారు.

ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "ఒవైసీ సాబ్‌ నా స్నేహితుడు. ఇదే నా సలహా. మీరు హైదరాబాద్​పైనే దృష్టి పెట్టండి. మీ బలమైన ప్రాంతమైన హైదరాబాద్​ను రక్షించండి. అక్కడి ముస్లింల సంక్షేమం కోసం పనిచేయండి. బిహార్‌ సీమాంచల్‌లోకి వచ్చి రాజకీయ గందరగోళం సృష్టించడం అవసరం లేదు" అని అన్నారు. అంతేకాకుండా ఆయన మరింత ఘాటుగా వ్యాఖ్యానిస్తూ, "సీమాంచల్‌ కొడుకు నాయకుడు కావాలి, హైదరాబాద్​ నాయకుడు కాదు. 2020లో ముస్లింలు చేసిన తప్పును ఈసారి సీమాంచల్‌ ప్రజలు పునరావృతం చేయరు" అని పేర్కొన్నారు. "ఓవైసీకి గౌరవం ఉంది, ఆయన చదువుకున్న వ్యక్తి. కానీ ఆయన హైదరాబాదులోనే ఉండడం మంచిది. సీమాంచల్‌లో హైదరాబాద్​ నాయకత్వం అవసరం లేదు" అని వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ తాజా వ్యాఖ్యలు బిహార్‌ రాజకీయాల్లో మరో చర్చకు దారితీశాయి. ఇప్పటికే సీమాంచల్‌ ప్రాంతం ఓవైసీ పార్టీకి ప్రధాన బలంగా పరిగణిస్తారు. 2020లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎఐఎంఐఎమ్‌ ఐదు స్థానాలు గెలుచుకుంది. అయితే ఆ తరువాత నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఆర్‌జేడీ (RJD)లో చేరడంతో ఓవైసీ పార్టీకి ఒక్క సీటే మిగిలింది. రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం ఎఐఎంఐఎమ్‌ 25 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేసింది.

బిహార్‌ యూనిట్‌ ఆమోదించిన జాబితాలో సివాన్‌ నుంచి మొహమ్మద్‌ కైఫ్‌, గోపాల్గంజ్‌ నుంచి అనస్‌ సలాం, కిషన్‌గంజ్‌ నుంచి అడ్వొకేట్‌ షంస్‌ ఆగాజ్‌, మధుబనీ నుంచి రషీద్‌ ఖలీల్‌ అన్సారీ, అరారియా నుంచి మొహమ్మద్‌ మన్జూర్‌ ఆలమ్‌ వంటి అభ్యర్థులు ఉన్నారు. ఓవైసీ పార్టీకి సీమాంచల్‌ ప్రాంతంలో గణనీయమైన మద్దతు ఉన్నప్పటికీ, అక్కడ స్థానిక నాయకులు కూడా బలంగా ఎదుగుతున్నారు. ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ ఈ వ్యాఖ్యలతో ఆ ప్రాంత ముస్లింల మద్దతు ఎవరికి దక్కుతుందనే చర్చ మళ్లీ చురుగ్గా మారింది.

బిహార్‌ రాజకీయాలు ఎప్పుడూ కుల, మత సమీకరణలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. సీమాంచల్‌ ప్రాంతం రాష్ట్రంలో ముస్లిం జనాభా అధికంగా ఉన్న ప్రాంతం కావడంతో, అక్కడి ఓటు బ్యాంక్‌ అన్ని పార్టీలకూ కీలకం. ఈ ప్రాంతంలో ఓవైసీ పార్టీ ప్రభావం పెరగడం ఇతర పార్టీలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. అందుకే ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఎన్నికల రాజకీయాల్లో వ్యూహాత్మక అర్థం కలిగినవిగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ ఇప్పటికే తన జన్‌ సురాజ్‌ ఉద్యమం ద్వారా బిహార్‌లో బలమైన రాజకీయ స్థానం ఏర్పరుచుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. ఆయన ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా అనేక రాష్ట్రాల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలిగినవారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన వ్యాఖ్యలు సాధారణ రాజకీయ ప్రతిస్పందనకంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం పొందాయి. సీమాంచల్‌ ప్రాంత ప్రజలు స్థానిక నాయకత్వానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. సీమాంచల్‌ ముస్లింలు ఇకపై బాహ్య నాయకులను చూసి మాయపడరని తనకు నమ్మకం ఉందని అన్నారు. మరోవైపు ఎఐఎంఐఎమ్‌ నేతలు మాత్రం ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ వ్యాఖ్యలను పట్టించుకోవడం లేదు. ఓవైసీ దేశవ్యాప్తంగా మైనారిటీలకు న్యాయం అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, ఆయనను ఎవరు ఆపలేరని పార్టీ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.

హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఎవరేం చేయలేరు: ప్రశాంత్ కిషోర్

రాహుల్ గాంధీ మాదిరిగానే తేజస్వీ యాదవ్ ఓడిపోతారు: ప్రశాంత్ కిషోర్

