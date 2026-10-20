టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పుల ఘటన- నిందితులకు విదేశాల్లో ఉద్యోగం, భారీగా డబ్బు ఆశ చూపిన గ్యాంగ్!
బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పుల ఘటనలో ముగ్గురు నిందితులకు విదేశాల్లో ఉద్యోగం, డబ్బు ఆశ చూపినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్తో సంబంధాలపైనా ఆరా తీస్తున్నారు.
Published : October 20, 2026 at 2:59 PM IST
Tiger Shroff Attackers Job Promise : ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పుల ఘటనలో పోలీసుల దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ దాడికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ముగ్గురు యువకులకు విదేశాల్లో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని, ఇంకా అదనంగా డబ్బు ఇస్తామని ఆశ చూపినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. కాల్పులు జరపడానికి వారందరికీ కలిపి ముందుగానే రూ.50 వేల నగదును ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ప్లాన్ విజయవంతంగా పూర్తయితే మరింత డబ్బు ఇస్తామని కూడా హామీ ఇచ్చినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన ఈ ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులు కాల్పులు జరపగా, మూడో వ్యక్తి కొంత దూరంలో బైక్పై వేచి ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో తెలిసింది. టైగర్ ష్రాఫ్ టార్గెట్గా 7 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన అనంతరం ముగ్గురూ బైక్ మీద అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. తర్వాత అంధేరీ వెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో బైక్ వదిలేసి, రైలులో జైపూర్ వైపు వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఈ కేసులో హృతిక్ అలియాస్ రోషన్ (22), రేహాన్ (18), పూల్ సింగ్ను (18) నిందితులుగా గుర్తించారు పోలీసులు. హృతిక్ బిహార్లోని బెగూసరాయ్ ప్రాంతానికి చెంది వ్యక్తి కాగా, రేహాన్, ఫూల్ సింగ్ హరియాణాకు చెందినవారు. నిందితులకు డబ్బు ఆశ చూపి దాడికి ప్రేరేపించిన వ్యక్తి, వారికి సహకరించిన ఇతరుల పాత్రపైనా పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. నిందితులకు పలుమార్లు చిన్న మొత్తాల్లో డబ్బు చెల్లించినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.
లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్తో సంబంధాలపైనా విచారణ
జైలులో ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ అనుచరుడిగా చెబుతున్న అనిల్ పండిట్ పేరు కూడా ఈ కేసులో తెరపైకి వచ్చింది. నిందితులకు సహకరించిన వ్యక్తి ద్వారా ఈ వ్యవహారంలో అనిల్ పండిట్కు సంబంధం ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. కాల్పుల ఘటన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆడియో క్లిప్ కూడా వైరల్ అవుతోంది. అందులో మాట్లాడిన వ్యక్తి తాను లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు చెందినవాడినని చెప్పుకుంటూ, దాడికి బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. తాను అనిల్ పండిట్నని, లారెన్స్ బిష్ణోయ్కు తమ్ముడి వంటి వాడినని పేర్కొన్నాడు. టైగర్ ష్రాఫ్ను గతంలో హెచ్చరించినా పట్టించుకోలేదని ఆరోపిస్తూ, నటుడు సల్మాన్ ఖాన్తో కలిసి పనిచేసేవారిని కూడా చంపుతామని బెదిరించినట్లు ఆడియోలో ఉంది.
రైల్లో వెళ్తుండగా కోటాలో పట్టుబడ్డ నిందితులు
కాల్పుల తర్వాత నిందితులు నేపాల్కు పారిపోవాలని భావించినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. వారిని పట్టుకునేందుకు ముంబయి క్రైమ్ బ్రాంచ్ సుమారు 20 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. అంధేరీ వెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో బైక్ను గుర్తించిన పోలీసులు, స్థానిక సీసీటీవీ దృశ్యాలు, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలను పరిశీలించారు. ముంబయిలో కాల్పులు జరిపిన అనంతరం నిందితులు టాక్సీ ద్వారా దాదాపు 275 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి గుజరాత్లోని సూరత్ చేరుకున్నారని తెలిసింది. ముందుగా నార్త్ ముంబయివైపు వెళ్లి, అక్కడి నుంచి సూరత్ చేరుకున్నట్లు గుర్తించారు. సూరత్ రైల్వే స్టేషన్లో వారు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి పుణె- జైపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఎక్కుతున్న దృశ్యాలు కూడా సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. ఈ ట్రైన్లోనే ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుసుకొని పోలీసులు, రైలు ఏ బోగీలో నిందితులు ఉన్నారో గుర్తించి కోటా పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో సోమవారం ఉదయం రాజస్థాన్ కోటా వద్ద రైలు ఆగగానే కేవలం 15 నిమిషాల ఆపరేషన్లో ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇక మంగళవారం ఉదయం 10 గంటలకు ముంబయి పోలీసు బృందం నిందితులను కోటా నుంచి తీసుకొని బయల్దేరినట్లు తెలిసింది.
నా కొడుకును మోసం చేసి ఉచ్చులోకి లాగారు!
ఈ కేసులో అరెస్ట్ అయిన నిందితుడిగా భావిస్తున్న రేహాన్ తల్లి శంశిదా తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. కొందరు దుండగులు అభంశుభం తెలియని తన కుమారుడ్ని మోసపూరిత మాటలతో, విదేశీ ఉద్యోగాల ఆశ చూపి ఈ ఉచ్చులోకి లాగి బలి చేశారని వాపోయారు. గురుగ్రామ్లో వెల్డింగ్ పని నేర్చుకుంటున్న తన కొడుకును బిహార్కు చెందిన ఒక వ్యక్తి మాయమాటలు చెప్పి వెంట తీసుకెళ్లాడని తెలిపారు. చెడు స్నేహాల వల్లే ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందని అన్నారు.
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