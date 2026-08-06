ప్రధాని మోదీ ఫారిన్ టూర్ల ఖర్చు రూ.550 కోట్లు- రూ.30 లక్షల కోట్లపైగా ఎఫ్డీఐలు రాక!
2025లో ప్రధాని మోదీ విదేశీ పర్యటనల కోసం రూ.187 కోట్లు ఖర్చు- రాజ్యసభలో ఎంపీలు అడిగిన ప్రశ్నకు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి పబిత్ర మార్గరీటా లిఖితపూర్వక సమాధానం
Published : August 6, 2026 at 8:05 PM IST
PM Modi Foreign Visit Expenses : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విదేశీ ప్రయాణాల ఖర్చులకు సంబంధించిన వివరాలను విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. గతేడాది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విదేశీ పర్యటనల కోసం రూ. 187 కోట్లు ఖర్చయినట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది. 2021 నుంచి విదేశీ ప్రయాణాల కోసం మొత్తంగా సుమారు రూ.550 కోట్లకుపైగా ఖర్చయ్యిందని వివరించింది. ఈ ఏడాది జులై నాటికి మోదీ విదేశీ పర్యటనలకు దాదాపు రూ. 75 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు పేర్కొంది. ప్రధాని మోదీ 2021 నుంచి ఇప్పటివరకు ఏయే దేశాల్లో పర్యటించారు? ఒక్కో దేశ పర్యటనకు అయిన ఖర్చు ఎంత? ఇలా మోదీ విదేశీ పర్యటనలపై రాజ్యసభలో ఎంపీలు అడిగిన ప్రశ్నకు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి పబిత్ర మార్గరీటా లిఖితపూర్వకంగా సమాధానమిచ్చారు.
గతేడాది ఫ్రాన్స్ పర్యటనకు అత్యధికంగా 26 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినట్లు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి పబిత్ర మార్గరీటా చెప్పారు. ఇదే సమయంలో ప్రధాని మోదీ అమెరికా, చైనా, జపాన్ వంటి దేశాలతో పాటు గల్ఫ్, ఐరోపా, ఆఫ్రికాల్లోని దేశాలను పర్యటించినట్లు వివరించారు. 2021-24 మధ్యలో ప్రధాని మోదీ విదేశీ పర్యటనలకు దాదాపు 295 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చయినట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది. విదేశీ పర్యటనల కోసం 2025లో రూ.187 కోట్లు, 2024లో రూ.109 కోట్లు, 2023లో రూ.93 కోట్లు, 2022లో రూ.55 కోట్లు, 2021లో రూ.36 కోట్లు ఖర్చయినట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది.
ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు ప్రధాని మోదీ చేపట్టిన విదేశీ పర్యటనల కోసం రూ.74.58 కోట్లు ఖర్చు అయ్యింది. జులై 6 నుంచి 11 వరకు ఇండోనేసియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ దేశాల్లో ప్రధాని మోదీ పర్యటించారు. మే నెలలో ప్రధాని చేపట్టిన ఐదు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా నార్వే పర్యటనకు అత్యధికంగా రూ. 17.46 కోట్లు ఖర్చయినట్లు కేంద్రం తెలిపింది. 2025లో ప్రధాని మోదీ మొత్తంగా 23 దేశాల్లో పర్యటించారు. ఇందులో ఫ్రాన్స్ (రూ.25 కోట్లు), బ్రెజిల్ (రూ.17 కోట్లు), అమెరికా (రూ.16 కోట్లు), సౌదీ అరేబియా (రూ.15 కోట్లు), చైనా (రూ.10 కోట్లు), బ్రిటన్ (రూ.9 కోట్లు) తదితర దేశాల్లో ప్రధాని మోదీ అధికారిక పర్యటనలు చేశారు. ఈ జాబితాలో శ్రీలంక, అర్జెంటీనా, జపాన్, మారిషస్, థాయ్లాండ్, సైప్రస్, కెనడా, క్రొయేషియా, ఘనా, ట్రినినాడ్ అండ్ టొబాగో, నమీబియా, మాల్దీవులు, భూటాన్, దక్షిణాఫ్రికా, జోర్డాన్, ఒమన్, ఇథియోపియా దేశాలు ఉన్నాయి.
ఇలా వివిధ దేశాలతో సన్నిహిత సంబంధాలను పెంపొందించడానికి ద్వైపాక్షిక, ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దేశ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు ప్రధానమంత్రి అత్యున్నత స్థాయి పర్యటనలు దోహదం చేస్తాయని విదేశాంగ శాఖ రాజ్యసభలో చెప్పింది. ఈ పర్యటనల (ఏప్రిల్ 2021- డిసెంబర్ 2025 మధ్య) సందర్భంగా చేసుకున్న అవగాహన ఒప్పందాల్లో భాగంగా సుమారు 381 బిలియన్ డాలర్ల (రూ.30 లక్షల కోట్ల కన్నా ఎక్కువ) విలువైన విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు వచ్చినట్లు వివరించింది. 2021 జూలై నుంచి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ విదేశీ పర్యటనల సందర్భంగా 316 అవగాహన ఒప్పందాలు (MoUs) కుదుర్చుకున్నట్లు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ రాజ్యసభకు తెలిపింది. ఇవి రక్షణ, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, డిజిటల్ సాంకేతికత, కృత్రిమ మేధస్సు (AI), సెమీకండక్టర్లు, పునరుత్పాదక ఇంధనం, ఆరోగ్యం, విద్య, వ్యవసాయం, అంతరిక్ష సహకారం, వంటి అనేక రంగాలకు విస్తరించి ఉన్నాయని చెప్పింది. దీని ప్రకారం, ఆసియా, ఐరోపా, ఆఫ్రికా, పశ్చిమాసియా, ఓషియానియా, అమెరికా ఖండాల్లోని దేశాలతో భారతదేశ ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడం, సహకారాన్ని విస్తరించడం ఈ ఒప్పందాల లక్ష్యమని పేర్కొంది.
'అసలు భారత చట్టాలు పాటిస్తున్నారా లేదా?'- మోదీ పోస్ట్ తొలగింపుపై మెటాపై మరోసారి కేంద్రం ప్రశ్నలు!
బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి కోసం గోబర్ధన్ పథకం- రూ.8వేలకోట్లతో 4లేన్ల హైవే- కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయాలు